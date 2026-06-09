ミューザの日2026 ミューザ開館記念日の地域交流イベント 7月1日（水）開催！





2026年6月9日（火）正午配信





ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市幸区大宮町1310）では、開館記念日かつ川崎市市制記念日である7月1日を「ミューザの日」と銘打ち、2013年より地域交流イベントを開催しています。

中心となる家族向けコンサート「ウェルカム・コンサート～オーケストラ入門！」では、ソーラン節、八木節など日本のメロディが満載の「管弦楽のためのラプソディ（外山雄三作曲）」をはじめとするバラエティ豊かな名曲を角田鋼亮指揮・東京交響楽団の演奏でお届けします。また指揮者体験コーナー「あこがれのマエストロになろう！」では動画審査で選ばれた小学生2名がプロ・オーケストラの指揮に挑戦します。

このほか、川崎市内の小学4～6年生のジュニア・プロデューサー9名が企画した0歳から入場可能な室内楽コンサートや、川崎フロンターレの「キックターゲット」、川崎ブレイブサンダースの「ガラポン抽選会」、川崎浮世絵ギャラリーの「缶バッジ作り」、0歳から入場できる劇団風の子の演劇上演、豪華景品が当たるスタンプラリーなど、地域の企業・団体のご協力を得てミューザビルを中心に様々な楽しいイベントもご用意しました。さらに川崎市産の朝採れ野菜などを販売する「川崎いいまちマルシェ」も同時開催します。7月1（水）は、ぜひご家族で「ミューザの日」へお出かけください。

「ミューザの日」！特設ウェブサイト

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/wakuwakumuza/event/muzaday2026/

【写真提供依頼・プレス関係お問合せ】 ---------------------------------------------------------------

ミューザ川崎シンフォニーホール

広報営業課 (Tel. 044-520-0100 Email press@kawasaki-sym-hall.jp)

＊お客様お問合せ

ミューザ川崎シンフォニーホール チケットセンター (Tel.044-520-0200 [10：00～18：00])

「ウェルカム・コンサート～オーケストラ入門！」 (4歳～)



©Takashi Fujimoto

「 ウェルカム・コンサート～オーケストラ入門！」は、オーケストラ初心者や家族連れにぴったりの楽しい名曲満載のコンサート。日本最大級のパイプオルガンの演奏もお楽しみいただけます。指揮者体験コーナー「あこがれのマエストロになろう！」では、動画審査で選ばれた小学生（いずれも11歳）の2名がプロ・オーケストラの指揮に挑戦！さらに様々な方にお楽しみいただけるよう手話でコンサートをご案内するろうナビゲーターも加わり、リアルタイム字幕などの鑑賞サポートをご利用いただけるお席もご用意しました（◆下記参照）。

[日時] 7月1日（水）14:00開演 （休憩なし・約70分）

[会場] ミューザ川崎シンフォニーホール

[出演] 指揮：角田鋼亮

パイプオルガン：澤 菜摘 ☆（ミューザ川崎シンフォニーホール 新ホールオルガニスト）

ナビゲーター：田添菜穂子

ろうナビゲーター：Sasa-Marie（ささ・まりー）

管弦楽：東京交響楽団

[曲目] エルガー：威風堂々

三浦秀秋：“ハッピー・バースデー”で音楽のひみつ大解剖！

＜指揮者体験コーナー＞ ブラームス：ハンガリー舞曲第5番

J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565から（パイプオルガンソロ）☆

外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

[料金] おとな \2,000 シニア(65歳以上) \1,800 こども(4歳～中学3年生) \1,000

家族ペア割（おとな または シニア1人+こども1人） \2,500 発売中

◆リアルタイム字幕、ヒアリングループ席などの鑑賞サポートをご用意しています

（一部有料、要事前申込。申込締切：6/24（火）、点字プログラムは6/15（月））。

ジュニア・プロデューサー2026企画

「ミュージック・ファンタジー～だれでも楽しめる音楽の世界～」 （0歳～）





©山口敦

川崎市内の小学4～6年生の9名が、コンサートのプロデュースに挑戦！今年4月に初めて顔を合わせた第14期のジュニア・プロデューサーたちが、「企画」「広報」「運営」の3班に分かれて何度もミーティングを重ね、0歳からみんな一緒に楽しめるコンサートを作り上げました。出演は、東京交響楽団のメンバーによる弦楽四重奏。公演当日もジュニア・プロデューサーたちが工夫を凝らしてお客様をお迎えします。

[日時] 7月1日（水）11:00開演（休憩なし・約60分）

[会場 ] ミューザ川崎 4 階 音楽工房「市民交流室」

[出演] 東京交響楽団メンバーによる弦楽四重奏

ヴァイオリン：吉江美桜、吉田みのり

ヴィオラ：多井千洋 チェロ：内山剛博

[曲目] 当日発表

[料金] 全席自由500円（100席限定）

＊0～2歳：ひざ上の場合は無料（保護者1名につき、子ども1名まで）

＊3歳～：要チケット

＊参考：これまでのジュニア・プロデューサーの活動報告

https://www.kawasaki-sym-hall.jp/blog/?cat=10

家族で楽しむイベント満載！

川崎フロンターレ「キックターゲット」、劇団風の子（0歳～） 他

地域の企業・団体のご協力を得て、様々な体験イベントを開催します。

＊料金の記載がないものはすべて無料

[会場] ミューザ川崎4階 歓喜の広場／音楽工房----------------------------

■ ENEOS presents 劇団風の子「ないしょないしょの しっぽがぽん」上演





夜、なんだかねむれない男の子の、どきどきわくわくなお芝居。

主人公といっしょに、物語の世界を冒険しよう！

[時間] ①11:15開演 ②13:00開演 ※各回定員100名／55分

[対象] 0歳～小学校低学年

[申込] https://teket.jp/17997/68317 予約受付中

■ かわさきマイスターものづくり体験（染め物、食品サンプル）





川崎市認定の職人「かわさきマイスター」と一緒に、ものづくりに挑戦！

[時間]10:00～16:00 ※詳細はホームページ参照

[料金] 染め物：\1,600/人、食品サンプル： \2 , 4 00 / 人 完売

[対象] 4歳～小学生

[申込] 染め物: https://teket.jp/17997/68287 予約受付中

■ ベートーヴェンを描こう！





川崎市のイラストレーター、カワグチケンタさんと一緒に絵を描こう！もじゃもじゃ頭のベートーヴェン。とくちょうをとらえるにはどうしたらいいのかな？コツを学んで自由に表現！

[時間] ①10:00～ ②12:45～ ③15:15～ ※各回定員15名／45分

[対象] 4歳～中学生

[申込] 事前予約枠は完売 ※当日参加枠あり、定員に達し次第終了

■おんがくガチャ＆原画展

カワグチケンタさんが描いた作曲家のシールを「おんがくガチャ」でゲットしよう！

※ガチャはアンケート回答者のみ、なくなり次第終了（ガチャ設置場所=１階ガレリア広場）

[時間] 10:00～16:00

■いろいろねいろ（かわさきパラムーブメント）





音楽を通じて多様性などの「かわさきパラムーブメント」の世界を楽しみながら体験しよう！

ミニコンサートもあり。

[時間] 10:00～16:00 ミニコンサート①10:30開演 ②12:15開演

[対象] 0歳～

[会場] ミューザ川崎2階 オフィスロビー ------------------------------------

■ JR東日本 presents 「JRトレインフェスタ 鉄道シミュレーター体験」





JR南武線の現役運転士が直接レクチャー！楽しみながら運転を模擬体験しよう。

（協力：音楽館）

[時間] 10:00～15:30

[申込] 当日9:45～整理券配布（2階オフィスロビーJRブース）

※整理券不要・短時間の小型シミュレーター体験もあり

■川崎浮世絵ギャラリー presents 「缶バッジづくり」





色をぬってオリジナルの浮世絵缶バッジをつくろう！

[時間] 10:00～16:00 ※缶バッジがなくなり次第終了

〈 音楽のまち・ステーション〉

■マエストロなりきりフォトスポット





これで君もマエストロ？！

ミューザの日来場記念に燕尾服を着て写真を撮ろう！

[時間] 10:00～16:00

■東京交響楽団

今年創立80周年を迎えた川崎市のフランチャイズオーケストラ・東京交響楽団の演奏会情報をご案内します。

[時間] 10:00～16:00

■「音楽のまち・かわさき」

「音楽のまち・かわさき」キャラクター ミュートンのグッズ販売、ぬり絵。

[時間] 10:00～16:00

■神奈川フィルハーモニー管弦楽団

オリジナルグッズが当たる抽選会（※要LINE登録 または 公式インスタフォロー）、川崎市市民文化大使・石田泰尚（コンサートマスター）のフォトスポット、グッズ販売など。

[時間] 10:00～16:00

[会場] ミューザ川崎2階 ゲートプラザ-------------------------------------

※ 雨天・悪天候時は内容変更・中止の可能性あり

■川崎フロンターレ presents 「キックターゲット」





©平舘平

的をねらってゴールを決めよう！参加者全員に「選手トレカ（非売品）」を1枚プレゼント！

[時間] 10：00～16：00

■NECレッドロケッツ川崎 presents 「オリジナルグッズ販売」

クラブのオリジナルグッズを販売。マスコットキャラクターの「キャプテン スティーム」も来るよ！

※なくなり次第終了、内容変更の可能性あり

[時間] 10：00～16：00

■川崎ブレイブサンダース presents 「ガラポン抽選会」

クラブのオリジナルグッズが当たる！ハズレなしのガラポン抽選会。

※要LINE登録、なくなり次第終了

[時間] 10：00～16：00

■かわさきいいまちマルシェ／とれたて野菜直売市





川崎市内産の新鮮＆安心な朝採れ野菜の直売や、川崎の美味しいものや名物を販売するマルシェを開催。

[時間] 10:00～（なくなり次第終了） ※野菜直売は準備でき次第販売

[出店] おつけもの慶（キムチ）/かじのや納豆（納豆）／川崎日航ホテル（ホテルメイドの焼菓子）／川崎鶴見臨港バス（グッズ販売）／新岩城菓子舗（和菓子）／セレサ川崎農業協同組合（野菜）

[ 会場] ミューザ川崎1階 ガレリア広場-----------------------------------

〈ウェルネス・ステーション〉

■みんなの健康塾（川崎幸病院）presents 未来のドクターあつまれ！





白衣を着て記念撮影！フクスケも来るよ♪

[時間] 10:00～16:00

■明治安田presents げんきチェックカウンター

「べジチェック」や「血管年齢測定」でからだの元気度をチェック！握力測定の一番はだれかな？着ぐるみのうさりんも来るよ。

[時間] 10:00～16:00

[会場] ミューザ全館／周辺商業施設--------------------------------------

■ミューザ美術館を探検しよう！





「 こと！こと？かわさき」のことラーさんと、おしゃべりしながらミューザ周辺のアートを見てみよう！何気なく通り過ぎていたオブジェがかがやきだす？！

[会場] ミューザ全館

[時間] ①10:30～ ②11:00～ ③12:30～ ④13:00～

※各回10名／30分 完売

[対象] 小学生以上

■ スタンプラリー





©平舘平

川崎駅周辺をまわってスタンプを集め、豪華賞品を当てよう！

※スタンプラリー用紙はおひとりにつき1シートまで。商品が無くなり次第終了。

[会場] スタンプラリー会場（10:30～15:30、一部11:00～）：ミューザ川崎2階

ゲートプラザ ＆ 4階 歓喜の広場／アトレ川崎 B1階Béひろば付近／

川崎アゼリアB1階 南広場／川崎ダイス 6階下りエスカレーター付近

（11:00～15:30）／川崎モアーズ 8階／川崎ルフロン 2階 FOOD

VILLAGE内／ラゾーナ川崎プラザ 2階&mallデスク横

景品抽選会場（11:00～16:00）：ミ ューザ川崎1階 ガレリア広場

■Daylight Jazz Live





気軽に楽しむジャズ時間

[会場] ホテルメトロポリタン 川崎 2階 ロビー

[時間 ] ①12:00 開演 ② 15:00 開演 ※各回 60 分

「ミューザの日2026」 イベント概要

[日時] 2026年7月1日（水）10:00～16:00 ※イベントによって異なる

[会場] ミューザ川崎シンフォニーホール、ミューザ川崎ビル、他

[主催] 川崎市、ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市文化財団グループ）

[後援] 川崎市教育委員会

[ 助成] 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会

[協力] 味の素食品株式会社、アトレ川崎、ENEOS株式会社、おつけもの慶、株式会社音楽館、「音楽のまち・かわさき」推進協議会、かじのや納豆、公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団、川崎アゼリア、川崎浮世絵ギャラリー、川崎市アートコミュニティ形成プロジェクト「こと！こと？かわさき」、かわさきジャズ実行委員会、川崎市視覚障害者情報文化センター、川崎市聴覚障害者情報文化センター、川崎ダイス、川崎鶴見臨港バス株式会社、川崎日航ホテル、株式会社川崎フロンターレ、かわさきマイスター、川崎モアーズ、川崎ルフロン、独立行政法人環境再生保全機構、株式会社ザイマックス、サントリーパブリシティサービス株式会社、JR東日本横浜支社川崎統括センター、株式会社しむら、新岩城菓子舗、社会医療法人財団 石心会、株式会社セノン、セレサ川崎農業協同組合、株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース、公益財団法人東京交響楽団、日本電気株式会社スポーツビジネス統括部、ホテルメトロポリタン 川崎、ミューザ川崎管理組合、三菱地所パークス株式会社、明治安田生命保険相互会社川崎支社、ユースキン製薬株式会社、ラゾーナ川崎プラザ ほか（予定）

※50音順、6月8日現在

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【写真提供依頼・プレス関係お問合せ】

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(Tel. 044-520-0100 Email press@kawasaki-sym-hall.jp)

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