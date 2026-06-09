飲料ODM/OEM業界動向：2026年の市場規模は26310百万米ドル見込み
飲料ODM/OEMとは
飲料ODM/OEMとは、飲料製品の研究開発および生産工程を専門メーカーへ委託する協業モデルである。OEMはブランド側が処方やパッケージ仕様を決定し、生産のみを委託する形態である。一方、ODMは製品企画、味設計、原料選定、包装提案まで含めたワンストップ型サービスを提供する。
現在の飲料ODM/OEM市場では、エナジードリンク、酵素飲料、植物性飲料、プロテイン飲料、茶系飲料など高付加価値カテゴリの成長が顕著である。特に機能性飲料分野では、短期間で商品化可能なODM需要が急増している。
特にアジア太平洋地域では、健康志向・低糖志向・機能性素材需要の高まりを背景に、飲料ODM/OEMへの委託比率が急速に上昇している。近年はブランド側が設備投資を抑制し、製品企画・マーケティングへ経営資源を集中する傾向が強まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351801/images/bodyimage1】
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図. 飲料ODM/OEMの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「飲料ODM/OEM―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、飲料ODM/OEMの世界市場は、2025年に23960百万米ドルと推定され、2026年には26310百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.9%で推移し、2032年には48860百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新：機能性飲料と小ロット多品種化
近年の飲料ODM/OEM市場では、「小ロット多品種」「短納期開発」「機能性成分対応」が競争力の中核となっている。直近6カ月では、プロバイオティクス、NMN、コラーゲン、植物由来成分などを活用した高機能飲料案件が増加している。
特に日本および韓国市場では、処方開発スピードと味覚調整能力が重視されており、OEM工場単体ではなく「開発提案型ODM企業」への需要が拡大している。また、AIを活用したフレーバー分析や消費者嗜好予測を導入する企業も増えつつある。
地域別動向：アジア主導で拡大する飲料ODM/OEM
地域別では、中国、日本、韓国、東南アジアが世界市場成長を牽引している。特に中国ではライブコマースやD2Cブランドの急増により、飲料ODM/OEMへの委託生産ニーズが大幅に拡大している。
北米市場ではスポーツニュートリション飲料や植物由来飲料が成長を支えており、欧州ではサステナブル包装や低糖製品への対応力が重要視されている。一方、東南アジアではハラール認証対応OEM工場への需要が高まっている。
競争環境：大手OEM企業と地域特化型メーカー
飲料ODM/OEM市場では、T.C. Pharmaceutical Industries、Sakaeshinyaku、NISSEI CORPORATION、ASEED、Dongseo Wellbeing、TCIなどが主要企業として存在感を示している。
市場競争は単純な生産能力競争から、「研究開発力」「機能性素材調達力」「規制対応力」へと移行している。特に栄養機能表示、輸出認証、低糖処方技術などが差別化要因となっている。
また近年では、炭酸飲料やジュースに加え、エナジードリンクや美容飲料など高利益カテゴリへの設備投資が活発化している。
サプライチェーン：原料調達と包装コストの変化
飲料ODM/OEM市場では、果汁、機能性原料、甘味料、アルミ缶、PETボトルなどの原材料価格変動が収益性へ直接影響を与える。2025年の米国関税政策および物流コスト上昇は、包装資材と機能性原料調達コストを押し上げている。
飲料ODM/OEMとは、飲料製品の研究開発および生産工程を専門メーカーへ委託する協業モデルである。OEMはブランド側が処方やパッケージ仕様を決定し、生産のみを委託する形態である。一方、ODMは製品企画、味設計、原料選定、包装提案まで含めたワンストップ型サービスを提供する。
現在の飲料ODM/OEM市場では、エナジードリンク、酵素飲料、植物性飲料、プロテイン飲料、茶系飲料など高付加価値カテゴリの成長が顕著である。特に機能性飲料分野では、短期間で商品化可能なODM需要が急増している。
特にアジア太平洋地域では、健康志向・低糖志向・機能性素材需要の高まりを背景に、飲料ODM/OEMへの委託比率が急速に上昇している。近年はブランド側が設備投資を抑制し、製品企画・マーケティングへ経営資源を集中する傾向が強まっている。
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図. 飲料ODM/OEMの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「飲料ODM/OEM―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、飲料ODM/OEMの世界市場は、2025年に23960百万米ドルと推定され、2026年には26310百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.9%で推移し、2032年には48860百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新：機能性飲料と小ロット多品種化
近年の飲料ODM/OEM市場では、「小ロット多品種」「短納期開発」「機能性成分対応」が競争力の中核となっている。直近6カ月では、プロバイオティクス、NMN、コラーゲン、植物由来成分などを活用した高機能飲料案件が増加している。
特に日本および韓国市場では、処方開発スピードと味覚調整能力が重視されており、OEM工場単体ではなく「開発提案型ODM企業」への需要が拡大している。また、AIを活用したフレーバー分析や消費者嗜好予測を導入する企業も増えつつある。
地域別動向：アジア主導で拡大する飲料ODM/OEM
地域別では、中国、日本、韓国、東南アジアが世界市場成長を牽引している。特に中国ではライブコマースやD2Cブランドの急増により、飲料ODM/OEMへの委託生産ニーズが大幅に拡大している。
北米市場ではスポーツニュートリション飲料や植物由来飲料が成長を支えており、欧州ではサステナブル包装や低糖製品への対応力が重要視されている。一方、東南アジアではハラール認証対応OEM工場への需要が高まっている。
競争環境：大手OEM企業と地域特化型メーカー
飲料ODM/OEM市場では、T.C. Pharmaceutical Industries、Sakaeshinyaku、NISSEI CORPORATION、ASEED、Dongseo Wellbeing、TCIなどが主要企業として存在感を示している。
市場競争は単純な生産能力競争から、「研究開発力」「機能性素材調達力」「規制対応力」へと移行している。特に栄養機能表示、輸出認証、低糖処方技術などが差別化要因となっている。
また近年では、炭酸飲料やジュースに加え、エナジードリンクや美容飲料など高利益カテゴリへの設備投資が活発化している。
サプライチェーン：原料調達と包装コストの変化
飲料ODM/OEM市場では、果汁、機能性原料、甘味料、アルミ缶、PETボトルなどの原材料価格変動が収益性へ直接影響を与える。2025年の米国関税政策および物流コスト上昇は、包装資材と機能性原料調達コストを押し上げている。