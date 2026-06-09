志摩スペイン村は、7月4日（土）～9月17日（木）の期間「サマーフィエスタ」（協賛：コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社）を実施します。この夏は、新アトラクションや期間限定アトラクション、コラボイベントなど、楽しみが盛りだくさん！

さらに、7月25日（土）～8月23日（日）は営業時間を9:30～20:30に延長。ナイター営業を実施し、毎夜、きらびやかなナイトパレードと大迫力の花火を上演します。伊勢志摩の開放的な空間で、朝から夜までたっぷりと夏のリゾート気分をお楽しみください。

■新アトラクション「アレハンドロの魔法のスプレー」

オオカミがモチーフのキャラクター「アレハンドロ」の魔法をテーマにした、小さなお子さまから大人まで楽しめる屋内型の常設ライドアトラクションが7月4日（土）に登場します。また、オープンを記念しアレハンドロに フォーカスしたメニューやグッズの販売などを展開します。

※詳細は6月9日発表の新アトラクションに関するリリースをご確認ください。

■期間限定アトラクション「THE SUNSET OF MARS」

最新型VR技術を駆使した宇宙旅行体験アトラクションが7月4日（土）～11月1日（日）の期間登場します。専用ゴーグルを装着し仮想空間を自らの足で探索することで、まるで実際に火星を冒険しているようなリアルな没入体験を楽しめます。





【実施場所】 エンバシーホール

【料 金】 2,200円

※詳細は6月1日発表のリリースをご確認ください。





■コラボイベント

「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード ～情熱のイナズマフィエスタ～ in 志摩スペイン村」

7月4日（土）～9月17日（木）の期間「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」とコラボレーションし、情熱のスペインとサッカーをテーマに、スタンプラリーやコラボアトラクションの実施、コラボグッズやメニューの販売、フォトスポットの設置などを展開します。





※詳細は6月8日発表のリリースをご確認ください。





■ナイター営業

7月25日（土）～8月23日（日）の期間、営業時間を20:30まで延長しナイター営業を実施します。イルミネーションで彩られたナイトパレード「エスパーニャカーニバル“ブエン ビアヘ”」と夜空いっぱいに広がる大迫力の花火と音楽の競演「ムーンライトフィナーレ」を上演します。志摩スペイン村のテーマソング「きっとパルケエスパーニャ」の音楽にのせて花火が次々と打ちあがり、広場は感動と拍手に包まれます。志摩スペイン村ならではの華やかな夏の夜をお楽しみください。

＜ナイトパレード＆花火＞

【上演期間】 7月25日（土）～8月23日（日）

【上演時間】 19:20～（約30分）

【上演場所】 パーク全域（パレードはパレードルート）

※花火の開始時刻はパレードの内容により早まる可能性があります。

※ナイトパレードおよび花火は天候などの状況により中止、内容を変更する場合があります。





＜夏のおすすめ＞

■おすすめグルメ＆グッズ

ひまわりをかたどった見た目も可愛い爽やかなかき氷や、マンゴーソースがたっぷりかかったかき氷、ひんやり冷たいチュロスなど、夏にぴったりのスイーツをお楽しみいただけます。地元食材を使用したメニューには、三重県産のシマアジと真蛸を炊き込んだパスタパエリャが登場。





・「ひまわりかき氷」1,000円（カフェ「ミ カサ」）

・「たっぷりマンゴーのチュロ氷」1,600円（チュロスのお店「チュレリア」）

・「冷んやりチュロス」800円（チュロスのお店「チュレリア」）

・「シン・パエリャ伊勢志摩～シマアジと真蛸のパスタパエリャ～」お一人4,700円（レストラン「アルハンブラ」）





またグッズには、キャラクターたちのデザインがかわいいフード付きタオルやキャップなど、夏に大活躍のグッズを販売します。また、志摩スペイン村の夜がもっと楽しくなる光るグッズもおすすめです。





■ひんやりスポット

〇「ジャブジャブラグーン」

お子さまに大人気の水遊び場「チャプチャプラグーン」が期間限定で「ジャブジャブラグーン」にパワーアップ！大量の水が出るびしょ濡れアイテムでお楽しみいただけます。





【実施期間】7月4日（土）～ 9月27日（日）

【実施場所】コロンブス広場 チャプチャプラグーン

【協賛】ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社





〇夏を浴びよう！「ミストDEスプラッシュ」

夏に大人気の急流すべり「スプラッシュモンセラー」では、数台に一台ランダムで、ひんやりミストの噴射が降りかかる仕掛けを降り場付近に期間限定で設置します。ミストを浴びたラッキーなお客さまには、コカ・コーラの自動販売機でお好きなドリンクと交換できる「CokeONドリンクチケット」をプレゼント。冷たいミストとドリンクをゲットして夏の暑さを吹き飛ばしましょう。





【実施期間】7月25日（土）～8月23日（日）12時～15時

【実施場所】スプラッシュモンセラー

【協賛】コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

※「スプラッシュモンセラー」はコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の提供です。





■シーズンイベント

〇パール祭り

7月11日（土）の「真珠記念日」を記念して、真珠にフォーカスしたメニューが登場します。真珠貝柱の炊き込みご飯や天ぷらなどを味わえる真珠貝尽くしの御膳や、真珠貝柱と伊勢まだいの和風パエリャを販売します。また、パールギャラリー「マルガリタ」で3万円以上の真珠製品をご購入されたお客さまに、志摩スペイン村のパスポートをプレゼントします。ぜひこの機会に、世界のブランド"MIKIMOTO"のジュエリーをはじめ、伊勢志摩が誇る真珠の魅力に触れてください。





【実施期間】7月4日（土）～7月31日（金）

【協 賛】株式会社御木本真珠島

「パール御膳」4,000円（レストラン「的矢」）※数量限定





「真珠貝柱と伊勢まだいのパエリャ」4,200円（レストラン「アルハンブラ」）

※数量限定

※画像は2名盛り。ご注文は2名様から





〇トマト祭り

スペインのバレンシアで毎年夏に開催されている「トマトまつり」をテーマに、トマトを使った冷製メニューやハンバーガーなどを販売します。トマトに見立てたストーンを投げて滑らせるカーリングゲーム「トマって～な！」では、見事、ストーンが的に止まると景品をプレゼントします。





【実施期間】8月1日（土）～8月31日（月）

※メニューの販売は7月4日（土）～です。

※ミニゲーム「トマって～な！」の実施期間は8月1日（土）～8月23日（日）です。

【協賛】カゴメ株式会社





■お得なチケット

〇デジタル年間パスポート購入キャンペーン（WEB限定）

スマートフォンでそのままご入園いただける便利なデジタル年間パスポートを通常価格より1,000円お得にご購入いただけるキャンペーンを実施します。









【実施期間】 7月4日（土）～7月31日（金）

※有効期間開始日が7月4日（土）～7月31日（金）のデジタル年間パスポートを購入された方が対象です。





【料 金】

大人 18,000円（通常料金19,000円）

中人 15,000円（通常料金16,000円）

シニア 15,000円（通常料金16,000円）





【備考】

・購入は本人のみ（1端末につきお一人さま）に限ります。

・小人のデジタル年間パスポートの販売はございません。

・有効期間開始日が8月1日（土）以降となるデジタル年間パスポートを購入される場合は通常料金となります。





【購入手順】 詳しくは公式ホームページをご確認ください。





〇「ムーンライトパスポート」の販売

16時以降に入園できる「ムーンライトパスポート」をナイター営業日に販売します。日中は伊勢志摩観光、夜は志摩スペイン村の花火など、夏の旅行プランを思う存分お楽しみください。





■ホテル志摩スペイン村でテーマパークリゾートを満喫！

ホテル志摩スペイン村では、7月18日（土）～8月23日（日）の期間、プールを営業します。ホテル志摩スペイン村の宿泊者は無料でご利用いただけ、日焼けを気にせずにご利用いただけるインドアプールも併設しています。

また、テーマパークを2日間、お得な料金でお楽しみいただけるプレミアムパスポート付きの宿泊プランや、夏ならではのディナーを楽しめる宿泊プランなどが登場します。さらに、ホテル内のカフェ＆レストラン「ヒラソル」では、サマーランチもお楽しみいただけます。志摩スペイン村のテーマパーク、ホテル、温泉でたっぷり遊んで、食べて、くつろいで、夏のリゾート気分を存分にお楽しみください。





■夏期の営業スケジュール





＜休園・休館日のご案内＞

志摩スペイン村は下記の期間、休園・休館します。あらかじめご了承ください。





※表示金額は税込みです。

※画像はイメージです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。



