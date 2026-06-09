「お父さん、いつもありがとう」の言葉を、人生を刻むヌメ革に込めて～ 東京都練馬区で革製品の製造販売を行う、古き良き、手作りの革財布 ガイアグッドオールドハンズ（代表：久保公平）は、6月の父の日に向け、厳選したヌメ革を使用した「手縫いのヌメ革リュック」を父の日ギフトとして、2026年5月(5/20)より発売いたします。

「古き良き、手作りの革財布 ガイアグッドオールドハンズ」 オンラインショップURL:

開発背景：なぜ今、父の日に「手縫いの鞄」なのか

https://www.rakuten.co.jp/gaea2096/contents/fathersday/

近年、父の日の贈り物として「長く使えるもの」「実用的なもの」を求める声が高まっています。しかし、いざ選ぼうとすると、何を選べば喜ばれるのか悩んでしまうという方も少なくありません。 古き良き、手作りの革財布 ガイアグッドオールドハンズでは、日々家族のために働くお父さん、 特に、子育てを終え、これから自分の時間を楽しむ世代へ向けて 「使うほどに味わいが増す、人生を共にする相棒」を送ってほしいという想いから、今回の父の日企画を立ち上げました。 効率化重視のミシン縫製の革製品が溢れる、この時代に逆行した製法、職人が一針一針、革と向き合いながら仕立てる手縫いの逸品をご提案します。

商品の特徴：古き良き、手作りの革財布 ガイアグッドオールドハンズでしか体験できない、3つの要素

1,古き良き手仕事。

すべて手縫いで仕立てた、総手縫いのヌメ革リュック。 効率ではなく、時間をかけることを惜しまずに生まれた鞄です。 一針一針、革と向き合いながら仕立てる。 だからこそ生まれる、ミシン縫製では出せない存在感と圧倒的な強度。 子育てがひと段落し、ようやく自分の時間を楽しめるようになった全てのお父さんへ。 これから始まる旅や趣味の時間。 10年、20年と使い続ける中で、この鞄は”モノ”ではなく、 人生を共に歩む相棒になっていきます。 「ありがとう」の言葉とともに、これからの人生を楽しんでほしい。 そんな想いを込めた、父の日の贈り物です。

2，熟練職人による「総手縫い」質実剛健な仕立て。

毎日使うものだからこそ、耐久性にこだわりました。 一針一針、職人が手作業でステッチを施し、 コバ（革の端）を丁寧に磨き上げています。 何円経っても型崩れしにくい、 熟練の技術が詰まっています。

3,体に馴染む「育てる楽しみ」が満載の厳選ヌメ革。

今回お届けする鞄には、使い込むほどに艶が増し、色合い深まる 栃木レザー、市場最高峰のヌメ革を使用しています。 傷やシワも「お父さんの生き様」として刻まれる。 お父さんのこれからの人生の相棒を送ってみてはいかがでしょうか。

商品概要

● 商品名：総手縫いのヌメ革リュック ● 発売日：2026年5月(5/20) ● 種類：リュックサック バッグ ● 価格：484,000円（税込） ● カラー：ナチュラル ● 素材：栃木レザー 牛革（ヌメ革） ● 販売場所：革工房ガイア 公式オンラインショップ、ガイアグッドオールドハンズ ■会社概要 ● 商号：ガイアグッドオールドハンズ合同会社 ● 代表者：久保公平 ● 所在地：〒179-0081 東京都練馬区北町3-17-17-2F ● 設立：2008/9/6 ● 事業内容：革製品の企画・製造・販売 ● URL：https://www.rakuten.co.jp/gaea2096/

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