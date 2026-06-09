アトレ吉祥寺での館内リニューアル期間中の仮囲い空間を活用したアートプロジェクト「IN BETWEEN ― 未来と日常のあいだ。」を展開しています。 本プロジェクトでは、仮囲いの中に暮らすオリジナルキャラクター「キッチー」と「ジョージ」が誕生。工事期間中だけ現れる特別な存在として、施設を訪れるお客様や周辺店舗の様子を見守りながら、「どうすればこの場所をもっと楽しくできるだろう？」という視点で、さまざまなアートコンテンツを企画するというストーリーを設定しました。 工事中の仮囲いを単なる目隠しではなく、未来へ向かう変化の過程を楽しむためのキャンバスと捉え、来館者の皆さまに新たな発見や交流のきっかけを提供します。 今回のプロジェクトでは、館内各所に個性豊かな複数のアートコンテンツを展開。「工事中＝隠すもの」という従来の仮囲いのイメージを超え、お買い物の途中に思わず足を止めたくなるようなアート体験を創出しています。 また、コンテンツの一つとして、地域の子どもたちが参加するアートワークショップを開催。参加者一人ひとりの表現が作品の一部となり、多くの人が行き交う仮囲い空間に展示されることで、地域とのつながりを感じられる共創型のアート作品が誕生しました。 この作品は、期間限定での展示となります。ぜひこの機会にお楽しみください。 fence&art（フェンスアンドアート） 公式サイトURL https://www.j-fence-art.com/

KARIGAKOI ART in KICHIJOJI 「IN BETWEEN ― 未来と日常のあいだ。」 ■参加アーティスト:ELLYLAND、知路雅文、たけうちあつし、鈴木文彦 ■展示期間：2026年3月～ ※期間限定での展示となります。 ■展示場所：アトレ吉祥寺(〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24) ■主催：アトレ吉祥寺 ■企画：fence&art（株式会社ジェイ・プラン）

こども×アート

仮囲いのキャンバスに自分だけの色を刻む参加型ワークショップ「みんなで創る塗り絵アート」を開催。アーティストが描いた作品の一部を子どもたちが自由にペイントし、一つの作品をみんなで完成させました。

「リアル×アート」 知路雅文

カフェ前の仮囲いを、街の風景が広がるアート空間へ。点検口や照明などの設備も作品の一部として取り込みながら、工事中の空間だからこそ生まれる遊び心と心地よい景観を演出します。

「写真×アート」 たけうちあつし×鈴木文彦

施設内の風景写真にアーティストがイラストを描き加えた作品です。見慣れた景色に新たな視点を重ねることで、施設の魅力を再発見するきっかけを創出します。

＜施設概要＞ 名称：アトレ吉祥寺 所在地：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 電話番号：0422-22-1401 営業時間：AM10:00～PM9:00 B1Fレストランゾーン AM11:00～PM10:00 ※営業状況は予告なく変更になる可能性がございます。 ※営業中の店舗でも上記の営業時間と異なる店舗がございます。 ＵＲＬ：https://www.atre.co.jp/kichijoji/

＜fence&artについて＞ 駅ビル・商業施設の店舗の入れ替え時に必ず登場する“仮囲い”。 仮囲いが外れたあと、そこには新しい店舗がオープンし多くのお客様を笑顔にします。私たちは、仮囲いの時からお客様を笑顔にする方法はないかと考えました。それが仮囲い（=fence）にイラストやメッセージ（=art）を描くことです。“仮囲い”にアーティストや企業・社会を結ぶことで新しいアート表現の場を創造します。 fence&art ：https://www.j-fence-art.com ＜企業情報＞ 会社名：株式会社ジェイ・プラン 所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-13 溝呂木第2ビル 3階 代表者：代表取締役 米田 亮介 企業サイト：https://www.j-plan.com/ ▪本プレスリリースに関するお問合せ先 fence&art事業 運営担当：鈴木 健太朗 電話：03-5362-9591 メール：info@j-plan.com

https://www.j-fence-art.com/