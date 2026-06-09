２０２６年６月９日

タケロボ株式会社

「ＡＩを売る側」になる時代へ タケロボ、５０超のＡＩソリューションを一般企業向けにもＯＥＭ提供開始 ＩＴの知識・リソース不要。あらゆる業界の企業が「ＡＩベンダー」として新たな収益の柱を構築可能に。

ＡＩシステム・ＡＩロボットの開発、提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、これまで主にＩＴ・システム関連企業向けに提供してきたＡＩソリューション製品のＯＥＭ提供・販売パートナー制度について、一般企業向けにも本格開放したことを発表いたします。

これに伴い、全国の企業・団体を対象に、ＡＩソリューション販売パートナーおよびＯＥＭパートナーの募集を開始しました。

■背景：ＡＩ需要の急拡大と「非ＩＴ企業の参入障壁」という社会課題

生成ＡＩやＡＩチャットボット等の普及により、あらゆる業界でＡＩ活用のニーズが急増しています。一方、多くの一般企業(非ＩＴ企業)からは次のような課題が寄せられていました。

・「顧客からＡＩの相談を受けるが、ＩＴ知識や開発リソースがなく対応できない」

・「新規事業としてストック型(月額課金)のＡＩサービスを始めたいが、数千万円～数億円の初期開発投資はリスクが大きい」

タケロボはこれまで、自治体・公共施設・商業施設・医療機関・大学・民間企業等にＡＩシステムを導入し、５０以上の即戦力ＡＩソリューションを提供してきました。 今回、これらすべての実績あるＡＩ製品を、一般企業が「自社ブランドのＡＩ製品」として販売できる仕組みを整えました。

自社の既存ビジネス(コンサルティング、不動産、人材、製造、小売、オフィス什器販売など)にＡＩを掛け合わせることで、競合との差別化とスピーディーな新規事業立ち上げを実現します。

■タケロボＡＩソリューションがパートナーに選ばれる４つのポイント

(1)すぐに“自社ＡＩ製品”として販売可能

５０種類以上の完成済み製品から選ぶだけで、自社での開発は不要。ロゴや製品名を自社仕様に変更し、短期間で市場投入できます。

(2)ＩＴの専門知識は不要！「誰でも簡単」にＡＩをハンドリングできる親切設計

タケロボのＡＩは、直感的にデータを入力するだけで自動的にＡＩへの学習が行われるため、専門的なエンジニアがいなくても簡単に導入、運用が可能。また、ＡＩ側が自動的に多言語化を実行する機能を備えているため、インバウンド対応製品としても強力な武器になります。

(3)豊富なラインナップ！あらゆる業界・課題に刺さる５０以上のソリューション

・「ＡＩマンションコンシェルジュ」（不動産・管理会社向け）

・「資料・提案書作成ＡＩ」（あらゆるオフィスの業務効率化）

・「就職面接・医療面接トレーニングＡＩ」（大学・専門学校・医療機関向け）

・「多言語ＡＩチャットボット／ＡＩ案内サイネージ」（自治体・商業施設・観光業向け）

・「ＡＩロールプレイ研修システム」（人材・教育・営業組織向け）

など、顧客の課題に合わせたピンポイントな提案が可能です。

(4)高い利益率と安心の技術サポート

販売価格はパートナー企業様が自由に設定可能。毎月の月額利用料による安定したストックビジネス(サブスクリプション型)を構築できます。技術的なアップデートや保守メンテナンスはすべてタケロボが裏方として支えるため、安心してビジネスを展開いただけます。

■こんな企業様を募集しています：９月までの特典

・新規事業を立ち上げたい企業

・ＡＩ事業に参入したい企業

・自社商材を増やしたい企業

・他社との差別化をしたい企業

・ストック型ビジネスを強化したい企業

・顧客への提案力を高めたい企業

・ＤＸ支援を強化したい企業

ＩＴ企業に限らず、様々な業界の企業様からのご応募を歓迎しています。

９月までにＯＥＭ提供・販売パートナーにご成約頂いた企業様へは、特別価格での代理店スターターセットをご提供いたします。

＜タケロボＡＩソリューションの紹介ページ＞

・全製品紹介 https://www.takerobo.co.jp/product_lineup.html

・カテゴリ別 https://www.takerobo.co.jp/product_categories.html

＜タケロボＡＩソリューションの販売パートナーのページ＞

・パートナー概要 https://www.takerobo.co.jp/sales_partner.html

・パートナー紹介 https://www.takerobo.co.jp/partner_introduction.html

・パートナー募集 https://www.takerobo.co.jp/seeking_partners.html

＜サムネイル画像＞

■会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/