「広告を見る」が「ありがとう」に変わる

広告を見ると無料で水がもらえる新しい広告体験。設置場所パートナー募集開始株式会社GenectBox（本社：東京都港区、代表取締役：長坂基史）が展開する「ADWATER(特許出願中)」は、2026年5月12日放送のFM大阪の情報番組「アサトク」において、ADWATERの新規性や社会性に注目いただいたことによるものです。 ADWATERは、広告動画を視聴すると無料でミネラルウォーターが受け取れる、日本発の新しい広告メディアです。 現在、全国の商業施設・オフィスビル・観光施設・駅ナカ施設などを対象に、設置場所パートナーの募集を本格的に開始していきます。

従来の広告は、一方的に届けられるものでした。 ADWATERでは、利用者が15～30秒程度の広告動画を視聴すると、無料でミネラルウォーター（約420ml）を受け取ることができます。 利用にあたり、アプリのダウンロードや会員登録、決済は不要です。 広告を見ることで価値を受け取れるため、広告は「見せられるもの」から「感謝される体験」へと変化します。 ADWATER（特許出願中）は、「広告は感謝される時代へ。」という新しい広告体験の実現を目指しています。

FM大阪「アサトク」で紹介

5/12(火)『アサトク』 ★5時30分ごろ～「今朝のトクトク」 火曜日は「新シングワールド」 New Openのお店・新商品・「X」のトレンド・言葉など 新しいものをスターさんに教えるコーナーにて5/12(火)に〈アドウォーター〉が紹介されました。

ADWATERの特徴

1. 広告視聴で水が無料 広告動画を最後まで視聴すると、無料でミネラルウォーターを受け取ることができます。 2. 社会貢献につながる仕組み 利用本数に応じて売上の一部を災害支援団体や動物保護団体などへ寄付する仕組みを構築予定です。 3. 災害時は無条件で無料提供 災害発生時には「災害モード」へ切り替え、広告視聴なしで水を提供することを想定しています。 4. 高い広告価値 ・スキップ不可による高い視認率 ・ロケーション別配信 ・時間帯別配信 ・ターゲティング配信 ・将来的なリターゲティング連携 など、デジタルサイネージならではの広告価値を提供します。

2026年5月12日放送のFM大阪「アサトク」内コーナー「新シングワールド」にて、ADWATERが紹介されました。 番組内では、 「広告を見ると無料で水がもらえる」 という新しい仕組みや、社会貢献・防災への活用可能性について取り上げられました。 誰かに話したくなるサービスとして注目を集めています。

設置場所オーナーのメリット

1. 新たな収益機会 広告収益の一部を設置施設へ還元できる可能性があります。 ※条件は個別協議となります。 2. 集客・話題づくり 「無料で水がもらえる」という分かりやすい価値により、利用者の関心を集めやすくなります。 3. 熱中症・防災対策 利用者サービスの向上や社会貢献活動の一環として活用できます。 4. メディア露出・SNS拡散 話題性の高いサービスのため、テレビ・ラジオ・新聞・Webメディア・SNSなどで取り上げられる可能性があります。 5. 柔軟な導入条件 設置環境に応じて導入条件や費用負担について柔軟に協議可能です。

これまでの主なメディア掲載実績

・日本経済新聞 ・朝日新聞 ・毎日新聞デジタル ・Yahoo!ニュース ・サンスポ ・サンケイスポーツ（サンスポ） ・財経新聞 ・ニコニコニュース ・TBS NEWS DIG ・FM大阪「アサトク」

設置場所募集

現在、以下のような施設を中心に設置場所パートナーを募集しています。 ・ショッピングモール ・映画館 ・書店 ・家電量販店 ・ゲームセンター ・大型スーパー ・デパート ・オフィスビル ・駅 ・空港 ・ホテル ・観光施設 ・スポーツ施設 ・大学・専門学校 ・公園 ADWATERは、施設の新たな収益源と話題づくりを同時に実現できる可能性を持つ新しい広告メディアです。 設置にご興味のある企業・施設オーナー様からのお問い合わせを受け付けております。

会社概要

会社名：株式会社GenectBox 代表者：長坂 基史 所在地：東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル南青山3F 電話番号：03-6256-8221 メール：contact@adwater.co.jp コーポレート：https://www.genectbox.com サービスサイト：https://adwater.co.jp 事業内容：広告事業、EC事業