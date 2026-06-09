公益財団法人ノエビアグリーン財団は、全国の小学生を対象とした「オンラインみそづくり教室」を2026年8月1日(土)に開催します。秘伝の米こうじが入った“手づくりみそセット”を無料でお届けし、東京都内唯一のみそ蔵である「糀屋三郎右衛門」の職人さんの手ほどきを受けながら、昔ながらのみそづくりを体験していただきます。

本教室では、日本独自の発酵食品「みそ」をテーマに、子供たち自らが“作る、育てる、味わう”体験を通じて、日本の食文化やみその魅力に触れます。また、「どうして大豆がみそになるの？」「発酵と腐敗は何が違うの？」といった素朴な疑問をきっかけに、“発酵のふしぎ”を楽しく学びながら、科学への興味関心を育みます。さらに、全国各地から参加する子供たち同士で、各地域のみその味わいや食べ方の違いを共有し合うなど、夏休みの自由研究にも活用できる内容です。募集期間は2026年6月9日(火)～30日(火)正午12:00となります。





オンラインみそづくり教室

昔ながらのみそづくり体験





【開催概要】

■募集期間

2026年6月9日(火)～30日(火)正午12:00





■開催日

以下2回実施します。お申込みの際、参加希望の日程を選択してください。

※Zoom によるオンライン開催

(1) 2026年8月1日(土)【午前の部】10:00～12:00

(2) 2026年8月1日(土)【午後の部】14:00～16:00





■参加方法

Zoom によるオンライン教室 ※URLは後日お知らせします。





■参加費

無料 ※通信料等は参加者さまのご負担／手づくりみそセット発送後(目安：開催日の14日前)のキャンセルは、キャンセル料(1,000円)が発生します。





■対象

小学1～6年生のお子さま(保護者同伴・オンライン参加可能な方)

※“手づくりみそセット”のみのご応募はご遠慮ください。ご兄弟姉妹など複数名で視聴いただくことは可能ですが、事前送付する“手づくりみそセット”は1家庭につき1セットとなります。





■募集人数

各回50名(全2回)





■応募方法

下記URLよりお申込みください。

https://forms.gle/dDGQdof4nxqzsAED9





■当選発表

2026年6月30日(火)正午(12:00)の応募締切後、抽選とさせていただきます。抽選の結果は7月7日(火)までにメールにてご連絡いたします。





■内容

オンライン教室にて、「糀屋三郎右衛門」の職人さんによる直伝のもと、“手づくりみそセット”を使って、ご自宅でみそづくりに挑戦していただきます。





■講師

東京都内唯一のみそ蔵「糀屋三郎右衛門」の職人さん

＜糀屋三郎右衛門＞

所在地： 東京都練馬区

創業 ： 天保十年(1839年)

https://www.kouji-ya.com/

みそ蔵「糀屋三郎右衛門」職人さん

みそ蔵「糀屋三郎右衛門」





■準備物

※詳細は参加者さまへ別途お知らせします





手づくりみそセット(無料)





・パソコンやタブレット(Zoom接続用)

・事前に送付する手づくりみそセット

・エプロン、しゃもじ、すりこぎ棒、ざる等





＜できあがり量＞

約1.5kg





＜完成時期の目安＞

2026年12月～2027年2月頃

※一般的には冬仕込みとなりますが、ご家庭で適切に保管いただくことで、おいしく仕上がります。





＜参加前のご準備＞

(1)大豆を水洗いし、一晩水に浸す。(前日)

(2)大豆を煮る。(当日教室開始前まで ※作業時間：2～3 時間)

※圧力鍋を使うと時間を短縮して煮あげることができます。





■主催

公益財団法人ノエビアグリーン財団

https://www.noevirgreen.or.jp/





■写真・動画の掲載

「オンラインみそづくり教室」にご参加いただく皆さまの様子(Zoom画面や音声)を撮影させていただきます。撮影した写真や動画を、当財団のホームページ、SNS等に掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。









【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】

設立日 ： 2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)

所在地 ： 東京都中央区銀座7-6-15

事業目的 ： 環境及びスポーツ並びに児童・青少年の健全な育成に関する事業

を行い、地球環境の保全及びスポーツの普及と発展並びに未来を

担う児童・青少年の育成を通じ、豊かな社会の形成に寄与すること

事業内容 ： (1) 環境活動の普及と啓蒙

(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成

(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援

(4) 児童・青少年の健全育成支援

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

公式サイト： https://www.noevirgreen.or.jp

SNS ： Facebook https://www.facebook.com/noevirgreenfoundation

Instagram https://www.instagram.com/noevirgreenfoundation

YouTube https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation

※ノエビアグリーン財団公式YouTubeチャンネルでは「未来につながる環境教室」Web授業を配信中です。









【一般のお問い合わせ】(参加・応募に関すること)

公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局

〒104-8208 東京都中央区銀座 7-6-15

E-mail： info@noevirgreen.or.jp

TEL ： 03-5568-3388 9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)