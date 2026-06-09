＜参加者募集のお知らせ＞全国の小学生対象「オンラインみそづくり教室」8/1(土)開催決定夏休み自由研究大作戦！都内唯一のみそ蔵職人がみそづくりを直伝
公益財団法人ノエビアグリーン財団は、全国の小学生を対象とした「オンラインみそづくり教室」を2026年8月1日(土)に開催します。秘伝の米こうじが入った“手づくりみそセット”を無料でお届けし、東京都内唯一のみそ蔵である「糀屋三郎右衛門」の職人さんの手ほどきを受けながら、昔ながらのみそづくりを体験していただきます。
本教室では、日本独自の発酵食品「みそ」をテーマに、子供たち自らが“作る、育てる、味わう”体験を通じて、日本の食文化やみその魅力に触れます。また、「どうして大豆がみそになるの？」「発酵と腐敗は何が違うの？」といった素朴な疑問をきっかけに、“発酵のふしぎ”を楽しく学びながら、科学への興味関心を育みます。さらに、全国各地から参加する子供たち同士で、各地域のみその味わいや食べ方の違いを共有し合うなど、夏休みの自由研究にも活用できる内容です。募集期間は2026年6月9日(火)～30日(火)正午12:00となります。
オンラインみそづくり教室
昔ながらのみそづくり体験
【開催概要】
■募集期間
2026年6月9日(火)～30日(火)正午12:00
■開催日
以下2回実施します。お申込みの際、参加希望の日程を選択してください。
※Zoom によるオンライン開催
(1) 2026年8月1日(土)【午前の部】10:00～12:00
(2) 2026年8月1日(土)【午後の部】14:00～16:00
■参加方法
Zoom によるオンライン教室 ※URLは後日お知らせします。
■参加費
無料 ※通信料等は参加者さまのご負担／手づくりみそセット発送後(目安：開催日の14日前)のキャンセルは、キャンセル料(1,000円)が発生します。
■対象
小学1～6年生のお子さま(保護者同伴・オンライン参加可能な方)
※“手づくりみそセット”のみのご応募はご遠慮ください。ご兄弟姉妹など複数名で視聴いただくことは可能ですが、事前送付する“手づくりみそセット”は1家庭につき1セットとなります。
■募集人数
各回50名(全2回)
■応募方法
下記URLよりお申込みください。
https://forms.gle/dDGQdof4nxqzsAED9
■当選発表
2026年6月30日(火)正午(12:00)の応募締切後、抽選とさせていただきます。抽選の結果は7月7日(火)までにメールにてご連絡いたします。
■内容
オンライン教室にて、「糀屋三郎右衛門」の職人さんによる直伝のもと、“手づくりみそセット”を使って、ご自宅でみそづくりに挑戦していただきます。
■講師
東京都内唯一のみそ蔵「糀屋三郎右衛門」の職人さん
＜糀屋三郎右衛門＞
所在地： 東京都練馬区
創業 ： 天保十年(1839年)
https://www.kouji-ya.com/
みそ蔵「糀屋三郎右衛門」職人さん
みそ蔵「糀屋三郎右衛門」
■準備物
※詳細は参加者さまへ別途お知らせします
手づくりみそセット(無料)
・パソコンやタブレット(Zoom接続用)
・事前に送付する手づくりみそセット
・エプロン、しゃもじ、すりこぎ棒、ざる等
＜できあがり量＞
約1.5kg
＜完成時期の目安＞
2026年12月～2027年2月頃
※一般的には冬仕込みとなりますが、ご家庭で適切に保管いただくことで、おいしく仕上がります。
＜参加前のご準備＞
(1)大豆を水洗いし、一晩水に浸す。(前日)
(2)大豆を煮る。(当日教室開始前まで ※作業時間：2～3 時間)
※圧力鍋を使うと時間を短縮して煮あげることができます。
■主催
公益財団法人ノエビアグリーン財団
https://www.noevirgreen.or.jp/
■写真・動画の掲載
「オンラインみそづくり教室」にご参加いただく皆さまの様子(Zoom画面や音声)を撮影させていただきます。撮影した写真や動画を、当財団のホームページ、SNS等に掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。
【公益財団法人ノエビアグリーン財団概要】
設立日 ： 2013年3月21日(公益財団法人移行日：2013年12月3日)
所在地 ： 東京都中央区銀座7-6-15
事業目的 ： 環境及びスポーツ並びに児童・青少年の健全な育成に関する事業
を行い、地球環境の保全及びスポーツの普及と発展並びに未来を
担う児童・青少年の育成を通じ、豊かな社会の形成に寄与すること
事業内容 ： (1) 環境活動の普及と啓蒙
(2) 環境活動団体およびスポーツ団体等への助成
(3) 各種スポーツの普及と選手育成の支援
(4) 児童・青少年の健全育成支援
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
公式サイト： https://www.noevirgreen.or.jp
SNS ： Facebook https://www.facebook.com/noevirgreenfoundation
Instagram https://www.instagram.com/noevirgreenfoundation
YouTube https://www.youtube.com/c/noevirgreenfoundation
※ノエビアグリーン財団公式YouTubeチャンネルでは「未来につながる環境教室」Web授業を配信中です。
【一般のお問い合わせ】(参加・応募に関すること)
公益財団法人ノエビアグリーン財団 事務局
〒104-8208 東京都中央区銀座 7-6-15
E-mail： info@noevirgreen.or.jp
TEL ： 03-5568-3388 9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)