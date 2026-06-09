ディナーが始まる前の、すこしの時間。

週末、少し早めに集まる。しっかりディナーじゃなくていい。今週あったこと、たわいもない話、笑えること。 グラスを傾けながら、ただ話す。そんな「あわいの時間」をどう過ごすかで、日常の豊かさが決まる。 日本ワインブランド「Numéro Neuf（ヌメロ・ヌフ）」は、ヨーロッパのアペリティフ文化を「アペタイム」と呼び、新しいライフスタイルを日本に提案する。自分の時間を自分のために使うことを当然の権利として謳歌する--そのフランス日本のブドウ農家の魂と、和と洋の感性が融合した数量限定のハーフボトルワインを携えて 2026年6月23日（火）より西武渋谷の CHOOSEBASE SHIBUYAにて期間限定POPUPをオープンする。

背景と創業者ストーリー --元トップヘアメイクアーティストが、なぜワインを作ったのか

パリで気づいたこと --「彼らは、自分の時間を人に委ねない」ちゃんと自分で決める

代表の崎濱カオリは、かつて「Kaori'WS」としてパリ・ドイツ・香港を拠点に、世界の第一線で活躍したプロのヘアメイクアップアーティストだった。 パリで暮らし、世界のトップクリエイターたちと仕事をする中で、ある文化の違いに気がついた。フランス人はディナーの前のわずかな時間でさえ、あくせくせず、グラスを傾けながら会話を楽しむ。余暇を優雅に使うことに長けていて、自分の人生を自分のために使うことを、当然の権利として謳歌している。これがNuméro Neufの言う「アペタイム」の原点だ。

「こんな豊かな時間の使い方が、日本にあったらいいのに。」

その感性と、ボルドーで初めてワインの深さを知った体験が、崎濱の中で静かに重なっていった。コロナでの完全帰国後、日本ソムリエ協会（JSA）認定のワインエキスパート資格を取得。日本ワインを深く学ぶ中で、ある出会いが転機となる。

食用ブドウから作られたワインを口にした瞬間の、純粋な驚き--「これは、美味しい。」

明治時代から150年以上にわたって日本で育まれてきた、柔軟な考えから生まれたワイン文化。しかしその価値は、まだ日本の中でも世界には全く届いていない。ジャパニーズウイスキーが世界のラグジュアリー市場を塗り替えたように、日本ワインにも同じ、あるいはそれ以上のポテンシャルがある。 そして、日本の農家が丹精込めて育てたブドウの価値を、世界に正当な価格で届けたい --その確信が、2023年のNuméro Neuf設立へと繋がった。

Numéro Neufという選択--調香師のように、日本のブドウをブレンドする

日本の生産者が育てた最高級のブドウを産地を超えて集め、まるで調香師が香水を調合するように自由にブレンドする

Numéro Neufは、自社ワイナリーを持たない「ネゴシアン・スタイル」を採用している。特定の土地や畑に縛られないことで、長野・山形・岩手など日本最高峰の生産者が育てた最高級のブドウを産地を超えて集め、まるで調香師が香水を調合するように自由にブレンドする。これがNuméro Neufの「Rebirth（再生）」の物語だ。 そして、すべてのプロダクトはハーフボトル（340ml／375ml）にこだわる。フルボトルを開けると残ってしまう、しかしクオリティには妥協したくない--その矛盾を解消し、アペタイムという豊かな時間の中で、開けたての最も美しい状態のまま完璧に飲みきるための、必然の設計だ。

ラインナップ

Numéro Trois（N3） --三つの産地が織りなす、大人の白 山形・長野・岩手、三つの産地の恵みを融合させた白ワイン。社内デザイナー・小口氏によるオリジナルデザイン。

Numéro Dix（N10） --from Parisのアーティストの感性が弾ける、ロゼスパークリング 長野パープルを主軸としたスパークリングロゼ。世界的アーティスト、ニコラ・ビュフ氏とのコラボレーションラベル。十とＸの八角形のモチーフは「旅」と「成功」を祝うラッキーシンボル。

Numéro Usubeni --和の調和を纏う、ロゼスパークリングが2026年7月11日から発売する 着物デザイナー・斉藤上太郎氏とのコラボレーションによる、和を意識した新作のロ薄紅色スパークリング。

POPUP開催概要

会期：2026年6月23日（火）～ 6月29日（月）計7日間 時間：11:00～21:00（西武渋谷店営業時間に準ずる） 会場：CHOOSEBASE SHIBUYA「BASE B」区画 住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階

https://choosebase.jp/collections/base_a?filter.p.vendor=Num%C3%A9ro+Neuf&filter.p.m.custom.categorycollectionhandles=drinks_alcohol&q=*&type=product

試飲イベント

日程：6月27日（土）・28日（日） 代表・崎濱カオリが会場に常駐し、試飲をご用意 ブランドの世界観や各ボトルのアートについて直接語り合える機会です

おわりに

ワインを売るのではない。 私たちは、あなただけの大切な日常に「最高の余白」を仕掛けます。

会社概要・お問い合わせ

会社名：Numéro Neuf（ヌメロ・ヌフ） 代表：崎濱カオリ 設立：2023年 公式サイト：https://www.numero9.online/ Instagram：https://www.instagram.com/numero_neuf_n9/ お問い合わせ：info@numero9.online