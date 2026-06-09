株式会社やる気(本社:京都市伏見区、代表取締役社長:大島幸士)が展開するカルビ丼とスン豆腐専門店「韓丼」は、2026年6月16日(火)より期間限定商品「厚切りねぎ塩牛タン定食」の販売を開始いたします。牛タンは幅広い世代から支持される人気食材ですが、今回韓丼では一般的な薄切りではなく、食べ応えを追求した“厚切り”にこだわりました。噛むたびに牛タンならではの旨みと食感を存分に楽しめる一品に仕上げています。さらに、牛タンの旨みを引き立てる特製ねぎ塩だれを合わせ、ごはんが進む満足感のある定食として開発いたしました。牛タン6切と8切の2種類をご用意し、お客様のお好みに合わせてお選びいただけます。

韓丼公式サイト https://kandon.jp/

■厚切りだからこそ味わえる、牛タンの旨みと満足感

今回の商品開発では、「牛タンをもっと満足感たっぷりに味わっていただきたい」という想いから、焼きたてならではの香ばしさと、厚切りならではの食感と旨みを追求しました。程よい弾力のある食感と、噛むほどに広がる牛タン本来の旨みを楽しめるよう、一枚一枚にしっかりと厚みを持たせています。さらに特製ねぎ塩だれが牛タンの美味しさを引き立て、ごはんとの相性も抜群です。また、熱々の鉄板でご提供することで、最後まで美味しくお召し上がりいただけます。牛タン好きの方はもちろん、「今日はしっかり食べたい」という方にもご満足いただける、食べ応えのある定食に仕上げました。また、お客様のお好みに合わせて6切・8切の2種類をご用意しております。

厚切りねぎ塩牛タン定食(６切れ)

厚切りねぎ塩牛タン定食(８切れ)

■新発売記念！ごはん大盛り無料キャンペーン開催

厚切り牛タンの魅力を存分に味わっていただけるよう、新発売を記念してごはん大盛り無料キャンペーンを開催いたします。厚切り牛タンの持つ食感と旨みを最大限に楽しんでいただけるよう、ごはんとの相性にもこだわりました。特製ねぎ塩だれが牛タンの美味しさを引き立て、一口ごとにしっかりとした満足感を感じられる定食に仕上げています。ごはん大盛り無料キャンペーンとあわせて、ボリュームと美味しさの両方をお楽しみください。

商品概要

商品名：厚切りねぎ塩牛タン定食 販売開始：2026年6月16日(火)～8月3日(月) 価格：厚切りねぎ塩牛タン定食６切れ1590円(税込) 厚切りねぎ塩牛タン定食８切れ1790円(税込) ※一部店舗では販売内容･価格が異なる場合がございます。

◾️その他メニュー

■韓丼について：本場の味を、日常の贅沢に

「韓丼｣は、京都発の「カルビ丼とスン豆腐」の専門店です。焼肉の醍醐味と韓国の食文化を融合させ、現在は全国で多くのお客様に支持されています。店内はオープンキッチン設計を採用し、肉を焼き上げる音や香り、スープが沸き立つ臨場感など五感で“出来たての美味しさ”を体感いただけます。また､韓丼は創業16年「元祖カルビ丼×スン豆腐専門店」として、カルビ丼とスン豆腐を組み合わせた専門店として長年にわたり多くのお客様にご支持いただいています。創業当初から変わらぬ製法と品質を守り続けています。

◼️創業16年から変わらない「4つのこだわり」

独自の「熟成生だれ」と直火の魔法

看板商品のカルビ丼は、厳選された醤油に野菜や果物を配合した「秘伝の熟成生だれ」を使用。注文ごとに強火の直火で一気に焼き上げることで、タレが香ばしく焦げ、肉の旨みを最大限に引き出します。この「香ばしさ」こそが、家庭では真似できない韓丼だけの味の決め手です。

唯一無二の味を生む、手作り「タテギ」のスン豆腐

スン豆腐の命とも言える味の素「タテギ」は、工場で毎日丁寧に手作りしています。その「タテギ」をベースに、魚介と肉の旨味を凝縮したコク深い特製スープを店内で丁寧に仕込み、グツグツと沸き立つ状態で提供します。最後の一口まで熱々で楽しめる、具材の旨みが溶け込んだヘルシーで満足感の高い一品です。

どなたでも楽しめる幅広いメニュー構成

ボリューム満点の丼メニューから、栄養たっぷりで女性にも嬉しいスン豆腐まで、種類豊富なラインナップをご用意。お一人様でのクイックなランチから、ご家族でのゆったりとした夕食まで、あらゆるシーンで本場の味を気軽にお楽しみいただけます。

オープンキッチンが生む「ライブ感」

単に食事を提供するだけでなく、調理の「音・香り・熱気」を間近で感じられるオープンキッチンにこだわっています。職人が肉を焼き、スープをグツグツと煮立たせる様子は、まさに食のエンターテインメント。五感で楽しむ“出来たての美味しさ”を体感いただけます。

【公式アカウント/サイト】

●X（旧Twitter）

https://twitter.com/kandon_yaruki

●Instagram

https://www.instagram.com/kandon_yaruki/

●公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@833fokwp

●公式サイト

https://kandon.jp/

◾️株式会社やる気について

代表者：代表取締役社長 大島 幸士 創業：1987年 所在地：京都府京都市伏見区北端町60番地 事業内容：外食事業、食品加工卸事業、フランチャイズ事業 ブランド：焼肉やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店韓丼／焼き鳥串かつ 鳥正／ひとり焼肉やる気／フレンチバル銀次郎／肉割烹バル 牛牛 企業サイト：https://www.yaruki.co.jp/