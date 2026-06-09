筑波山中腹に位置し、関東平野の絶景を見渡す「筑波山温泉 ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市）は、2026年6月より、ウズベキスタンの政府関係者をはじめとする視察団の受け入れを契機に、同国からの人材派遣および就労支援に向けた協業を開始いたします。それに先立ち、会談を実施しました。本取り組みを通じて国境を越えた交流を推進し、地域が一体となって人材不足という社会課題の解決を目指します。

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■背景

現在、茨城県内をはじめとする国内の宿泊・観光業界において、深刻な労働力不足が大きな課題となっています。一方で、グローバル化が進む社会においては、多様な背景を持つ人材が活躍できる環境を整えることが、より魅力的なサービスづくりに直結します。こうした背景のもと、筑波山エリアの観光を支える「ホテル一望」では、一企業単独ではなく、地域全体で海外人材を受け入れ、支援する体制づくりが必要であると考えました。その第一歩としてウズベキスタンとの人材交流に向けた協議を重ね、この度の具体的な協業開始へと至りました。

■本取り組みについて

1. 茨城県内の企業と連携した地域ぐるみの受け入れ体制 ホテル一望単独の取り組みにとどまらず、茨城県内の企業経営者とも連携を図り、実践的な意見交換を行いました。地域全体で海外人材を温かく受け入れ、就労や生活をサポートするための強固なネットワーク構築を目指します。 2. 視察を通じた日本文化と茨城の魅力の共有 協業に向けた視察では、ウズベキスタン政府関係者の皆様に、筑波山からの景色や茨城の美しい海をご覧いただきました。さらに、日本特有の文化である「温泉」に初めて入浴していただき、日本のホスピタリティと地域の魅力を肌で感じていただくことで、深い相互理解を育みました。 3. 多様な人材が活躍できるグローバルな環境づくり 本協業を通じて、多様なバックグラウンドを持つ海外スタッフを積極的に受け入れます。互いの文化を尊重し合いながら働くことができる環境を整備し、ホテル一望をご利用いただくお客様へ、より国際色豊かで魅力的なサービスの提供に努めてまいります。

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿として、四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくばの湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja