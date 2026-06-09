株式会社BooQs（本社：埼玉県入間市、代表取締役：相川 真司）は、AI辞書＆単語帳アプリ「DiQt（ディクト）」において、アラビア語、カタロニア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、マレー語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タミル語、タイ語、ベトナム語の23言語に対応した発音問題を公開しました。 今回のリリースにより、DiQtでは、辞書で調べる、単語帳で覚える、問題形式で復習するだけでなく、学習した単語や例文の発音まで練習できるようになります。 発音問題では、単語や例文をただ音声で確認するだけでなく、学習者自身が発音を練習し、発音の正確性に関するフィードバックを受けながら学習できます。これにより、語彙の意味や綴りを覚えるだけでなく、実際に聞き取れる・話せる語彙として定着させることを支援します。

■本リリースのポイント

1. 23言語の発音問題を公開

英語・中国語・フランス語・ドイツ語・スペイン語などの主要言語に加え、アラビア語、ヒンディー語、タミル語、タイ語、ベトナム語、マレー語、カタロニア語、北欧言語など、幅広い言語の発音練習に対応しました。 中国語は普通話（簡体字）・台湾華語（繁体字）、ポルトガル語はポルトガルポルトガル語・ブラジルポルトガル語の学習にも対応しており、多様な学習目的に合わせて利用できます。

2. 単語・例文の発音を問題形式で練習可能

DiQtの単語帳では、単語の意味を覚える問題だけでなく、例文を通じて語彙の使われ方を学ぶことができます。今回の発音問題の追加により、学習者は単語や例文の発音もあわせて練習できるようになりました。 これにより、語彙を「読んでわかる」「意味を答えられる」状態にとどめず、「音で理解できる」「自分でも発音できる」状態を目指した学習が可能になります。

3. 発音の正確性をフィードバックし、効率的な改善を支援

発音学習では、自分の発音がどの程度正確なのか、どこを改善すべきなのかを独学で把握することが難しいという課題があります。 DiQtの発音問題では、発音の正確性に関するフィードバックを受けながら練習できるため、学習者は自分の苦手な音や改善点を確認しながら、効率的に発音を改善できます。

4. 間違えた問題は復習対象になり、継続的な定着を支援

DiQtでは、単語帳で間違えた問題に復習を設定し、後日、問題形式で復習できます。正解・不正解に応じて復習間隔を調整することで、覚えた語彙を忘れにくくし、継続的な学習を支援します。 発音問題も、通常の語彙学習とあわせて取り組むことで、意味・綴り・用例・発音を一体的に学習できます。

■今回公開した発音問題の対応言語

今回、発音問題に対応した言語は以下の23言語です。

ヨーロッパ言語

英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語（ポルトガル、ブラジル）、オランダ語、カタロニア語、ポーランド語、ロシア語

北欧言語

デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語、スウェーデン語

アジア・中東言語

日本語、中国語（簡体、繁体）、韓国語、ヒンディー語、タミル語、タイ語、ベトナム語、マレー語、アラビア語

■提供の背景

語学学習において、単語の意味や綴りを覚えることは重要ですが、実際の会話やリスニングでは「その単語を聞き取れること」「自分で発音できること」も欠かせません。 一方で、発音学習は独学が難しく、特に多言語学習では、学習者が日本語で利用できる発音教材や練習環境が限られている場合があります。英語のように教材が豊富な言語であっても、単語帳で覚えた語彙を実際の発音練習まで結びつけるには、別の教材やアプリを併用する必要があることも少なくありません。 DiQtは、辞書検索・単語帳・復習機能を一体化することで、「調べた単語をその場限りで終わらせず、長期記憶として定着させる」学習体験を提供してきました。今回の発音問題の公開により、語彙の意味や用例の学習に加えて、発音練習までDiQt上で取り組めるようになり、より実践的な多言語学習を支援します。

■ご利用方法

**1. DiQtにログイン 2. 「単語帳」ページを開く 3. 学習したい言語を選択 4. 発音問題を含む問題集を選択 5. 単語または例文の発音問題に取り組む** 発音問題は、各言語の問題集ページから利用できます。

■発音問題を含む問題集ページ

アラビア語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=21 カタロニア語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=20 中国語（簡体、繁体）： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=18 デンマーク語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=35 オランダ語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=24 英語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=1 フィンランド語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=16 フランス語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=14 ドイツ語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=12 ヒンディー語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=46 イタリア語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=11 日本語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=7 韓国語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=33 マレー語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=65 ノルウェー語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=30 ポーランド語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=19 ポルトガル語（ポルトガル、ブラジル）： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=15 ロシア語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=13 スペイン語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=10 スウェーデン語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=22 タミル語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=57 タイ語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=48 ベトナム語： https://www.diqt.net/ja/home/word_lists?dictionary_id=38

■DiQt（ディクト）について

DiQt（ディクト）は、語学者の「一度覚えたはずの単語を忘れてしまう」という課題を解決する、AI辞書＆単語帳アプリです。 辞書で調べた単語や、単語帳で間違えた問題に復習を設定し、後日、問題形式で自動的に復習できます。正解・不正解に応じて復習間隔を調整することで、効率的な語彙学習を支援します。 また、DiQtではAI機能により、単語の意味だけでなく、用例、類義語、反意語、語源、文法などを深く調べることもできます。Web、iOS、Android、Chrome拡張機能に対応しており、PCで調べた単語をスマートフォンで復習するなど、デバイスを問わず柔軟に学習できます。 DiQtは、東京外国語大学様をはじめとする語学に力を入れている大学様へも導入いただいております。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000043723.html 今後もDiQtでは、対応言語の拡充に加え、語彙・例文・発音・復習体験の改善を継続し、日本語話者がより多くの言語を学びやすい環境づくりを進めてまいります。

■株式会社BooQsについて

株式会社BooQsは、AI辞書＆単語帳アプリ「DiQt（ディクト）」を開発・運営するEdTech企業です。DiQtの開発で培った多言語辞書、単語帳、復習システム、学習分析、AI活用などの技術・知見をもとに、大学における語学教育・言語研究の支援や、教育系企業・教育機関向けのシステム受託開発も行っています。 語学系の研究協力・支援実績として、東京外国語大学、九州大学、北海道教育大学、学習院大学、函館工業高等専門学校（函館高専）などがあります。研究・教育現場ごとの目的に応じて、教材データの整備、学習支援システムの構築、語彙学習・発音学習・学習履歴分析に関する機能開発などを支援しています。 また、文教・法人向け学習管理システム「DiQt LMS」では、学校や企業が独自の単語帳・問題集、試験、小テスト、学習分析機能などを利用できる環境を提供しています。今後も、語学学習サービスの開発・運営に加え、教育機関・研究機関・教育系企業との連携を通じて、語学教育および教育現場のDXを支援してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ブックス（英：BooQs Inc.） 本社所在地：埼玉県入間市南峯399番6号 代表者：代表取締役 相川 真司 事業内容：インターネットサービスの開発・運営 コーポレートサイト：https://www.booqs.net/ お問い合わせ：aikawa@booqs.net

■関連リンク

DiQt： https://www.diqt.net/ja DiQt LMS： https://www.diqt.net/ja/schools/landing_page コーポレートサイト： https://www.booqs.net/