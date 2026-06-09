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一般社団法人神原・ツネイシ文化財団 『なぜ⽇本の建築家は世界で⾼く評価されているのか。ひろしま国際建築祭2025』 オフィシャルブック販売開始
常石グループである、⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団（所在地：広島県福⼭市、代表者：代表理事 神原勝成）は、2025年10⽉4⽇よ
り11⽉30⽇まで広島県福⼭市と尾道市で開催した『ひろしま国際建築祭2025』の主要展⽰であり、尾道市⽴美術館で
開催した「ナイン・ヴィジョンズ｜⽇本から世界へ跳躍する9⼈の建築家」のオフィシャルブック『なぜ⽇本の建築
家は世界で⾼く評価されているのか。Nine Visions: Japanese Architects from Japan to the World ひろしま国際建築
祭2025』を2026年6⽉17⽇から販売を開始いたします。
本オフィシャルブックは、建築界のノーベル賞と称される「プリツカー建築賞」を受賞した9名（8組）の⽇本⼈建
築家の思想と実践を、国際的視点から読み解き、各建築家の代表的な建築作品、建築家解説、展⽰解説をまとめたも
のです。
・展⽰作家（プリツカー建築賞受賞順）
丹下健三/槇⽂彦/安藤忠雄/SANAA（妹島和世+⻄沢⽴衛）/伊東豊雄/坂 茂/磯崎新/⼭本理顕
「プリツカー建築賞」の受賞者を国別でみると、⽇本はアメリカと並び世界最多受賞国となっています。なぜ⽇本の
建築家は世界的に⾼い評価を得ているのか。その魅⼒と秘密に迫ったのが、『ひろしま国際建築祭2025』での展⽰
「ナイン・ヴィジョンズ｜⽇本から世界へ 跳躍する9⼈の建築家」でした。その展⽰に、さらなる特別な解説を加
え、⼀冊にまとめたものが、『ひろしま国際建築祭』のオフィシャルブックです。
総論では、なぜ⽇本からこれほど多くのプリツカー建築賞受賞者が⽣まれたのかを制度的・⽂化的観点から分析し、
論評では、丹下健三や槇⽂彦の研究で知られる建築史家から、都市理論や社会批評に通じた現代の論者まで、第⼀線
の専⾨家が建築家解説を執筆。あえて⽇本⼈以外の論者を中⼼に構成することで、⽇本建築の本質と⾰新性を、他者
の眼差しで照射し、その国際的意義を多⾓的に浮かび上がらせます。
本書は、⽇本建築の創造性と世界との関係を問い直す、貴重な保存版ともいえる⼀冊です。
紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店等の主要店はじめ、アマゾンや楽天ブックスなどオンラインストアでもご購⼊い
ただけます。
〈オフィシャルブック概要〉
【タイトル】なぜ⽇本の建築家は世界で⾼く評価されているのか。Nine Visions: Japanese Architects from Japan to
the World ひろしま国際建築祭2025 オフィシャルブック
【⽬次】建築家プロフィール/建築家相関図/総論「プリツカー建築賞と⽇本──なぜこれほど多くの建築家が選ばれ
たのか」/丹下健三/槇⽂彦/安藤忠雄/SANAA（妹島和世+⻄沢⽴衛）/伊東豊雄/坂 茂/磯崎新/⼭本理顕/プリツカー
建築賞受賞者⼀覧/建築祭概要/ほか
【編集】「ナイン・ヴィジョンズ展」実⾏委員会
【著者】本橋仁、マーサ・ソーン、セン・クアン、トーマス・ダニエル、ケン・タダシ・オオシマ、アリ・セリグマ
ン
【執筆】⽩井良邦、前⽥尚武、今村創平、⽟⽥誠、⾹村翼、⾹村ひとみ
【デザイン】榊原健祐、榊原吏海（Iroha Design）
【制作】下⽥泰也（Echelle-1）、半村幹夫、⼭原⿇⼦（以上マップス）、桑原奈穂⼦（鐵五郎企画）
【翻訳】フレーズ・クレーズ
【本体定価】4,400円（税別） 4,840円（税込）
【発⾏】Echelle-1合同会社、⼯学図書株式会社
【発売⽇】2026年 6⽉ 17⽇
【⾔語】⽇本語・英語
【ページ数】208ページ
【造本】B5変形判 縦257mm x 横178mm 本⽂オールカラー
【ISBN】978-4-7692-6002-8
【掲載ページイメージ】
＜ひろしま国際建築祭＞とは
⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団が「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地
域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に⼀度開催する建築⽂化を発信する祭典で、現在⽇本
各地で開催されている芸術祭の“建築”版のような⽂化イベントです。
初回の『ひろしま国際建築祭2025』は、広島県の福⼭市・尾道市にある7つの会場を中⼼に8つの展⽰を2025年
10⽉4⽇（⼟）から2025年11⽉30⽇（⽇）まで（58⽇間）⾏いました。世界的に活躍する著名建築家はもちろん、
未来を担う建築家・作家まで総勢23組が出展。会期中は、建築家による講演会や、こども向けワークショップな
ど、多岐にわたるプログラムも開催しました。次回は2028年秋の開催を予定。
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
〈⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団について〉
『ひろしま国際建築祭2025』を主催する〈神原・ツネイシ⽂化財団〉は、常⽯グループ（広島県福⼭市）がさらなる
地域の活性化と豊かな市⺠⽣活の実現に向け、建築⽂化を発信することを⽬的のひとつとして設⽴した財団です。常
⽯グループは、海運、造船、商社・エネルギー、環境、ライフ＆リゾートの各事業分野で地域社会と連携しながら新
たな価値創造を推進しています。また、2025年に新たに設⽴した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポー
トを拡⼤しています。
神原・ツネイシ⽂化財団： https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/about/
常⽯グループ：https://www.tsuneishi-g.jp
お問い合わせ先
◎⼀般の⽅向けお問い合わせ先：
ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
『ひろしま国際建築祭2025』公式サイト
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
本件に関するお問合わせ先
＜ひろしま国際建築祭＞事務局（⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団 内）
メール：pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp（担当：守⽥美奈⼦）
関連リンク
ひろしま国際建築祭
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
り11⽉30⽇まで広島県福⼭市と尾道市で開催した『ひろしま国際建築祭2025』の主要展⽰であり、尾道市⽴美術館で
家は世界で⾼く評価されているのか。Nine Visions: Japanese Architects from Japan to the World ひろしま国際建築
祭2025』を2026年6⽉17⽇から販売を開始いたします。
本オフィシャルブックは、建築界のノーベル賞と称される「プリツカー建築賞」を受賞した9名（8組）の⽇本⼈建
築家の思想と実践を、国際的視点から読み解き、各建築家の代表的な建築作品、建築家解説、展⽰解説をまとめたも
のです。
・展⽰作家（プリツカー建築賞受賞順）
丹下健三/槇⽂彦/安藤忠雄/SANAA（妹島和世+⻄沢⽴衛）/伊東豊雄/坂 茂/磯崎新/⼭本理顕
「プリツカー建築賞」の受賞者を国別でみると、⽇本はアメリカと並び世界最多受賞国となっています。なぜ⽇本の
建築家は世界的に⾼い評価を得ているのか。その魅⼒と秘密に迫ったのが、『ひろしま国際建築祭2025』での展⽰
「ナイン・ヴィジョンズ｜⽇本から世界へ 跳躍する9⼈の建築家」でした。その展⽰に、さらなる特別な解説を加
え、⼀冊にまとめたものが、『ひろしま国際建築祭』のオフィシャルブックです。
総論では、なぜ⽇本からこれほど多くのプリツカー建築賞受賞者が⽣まれたのかを制度的・⽂化的観点から分析し、
論評では、丹下健三や槇⽂彦の研究で知られる建築史家から、都市理論や社会批評に通じた現代の論者まで、第⼀線
の専⾨家が建築家解説を執筆。あえて⽇本⼈以外の論者を中⼼に構成することで、⽇本建築の本質と⾰新性を、他者
の眼差しで照射し、その国際的意義を多⾓的に浮かび上がらせます。
本書は、⽇本建築の創造性と世界との関係を問い直す、貴重な保存版ともいえる⼀冊です。
紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店等の主要店はじめ、アマゾンや楽天ブックスなどオンラインストアでもご購⼊い
ただけます。
〈オフィシャルブック概要〉
【タイトル】なぜ⽇本の建築家は世界で⾼く評価されているのか。Nine Visions: Japanese Architects from Japan to
the World ひろしま国際建築祭2025 オフィシャルブック
【⽬次】建築家プロフィール/建築家相関図/総論「プリツカー建築賞と⽇本──なぜこれほど多くの建築家が選ばれ
たのか」/丹下健三/槇⽂彦/安藤忠雄/SANAA（妹島和世+⻄沢⽴衛）/伊東豊雄/坂 茂/磯崎新/⼭本理顕/プリツカー
建築賞受賞者⼀覧/建築祭概要/ほか
【編集】「ナイン・ヴィジョンズ展」実⾏委員会
【著者】本橋仁、マーサ・ソーン、セン・クアン、トーマス・ダニエル、ケン・タダシ・オオシマ、アリ・セリグマ
ン
【執筆】⽩井良邦、前⽥尚武、今村創平、⽟⽥誠、⾹村翼、⾹村ひとみ
【デザイン】榊原健祐、榊原吏海（Iroha Design）
【制作】下⽥泰也（Echelle-1）、半村幹夫、⼭原⿇⼦（以上マップス）、桑原奈穂⼦（鐵五郎企画）
【翻訳】フレーズ・クレーズ
【本体定価】4,400円（税別） 4,840円（税込）
【発⾏】Echelle-1合同会社、⼯学図書株式会社
【発売⽇】2026年 6⽉ 17⽇
【⾔語】⽇本語・英語
【ページ数】208ページ
【造本】B5変形判 縦257mm x 横178mm 本⽂オールカラー
【ISBN】978-4-7692-6002-8
【掲載ページイメージ】
＜ひろしま国際建築祭＞とは
⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団が「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地
域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に⼀度開催する建築⽂化を発信する祭典で、現在⽇本
各地で開催されている芸術祭の“建築”版のような⽂化イベントです。
初回の『ひろしま国際建築祭2025』は、広島県の福⼭市・尾道市にある7つの会場を中⼼に8つの展⽰を2025年
10⽉4⽇（⼟）から2025年11⽉30⽇（⽇）まで（58⽇間）⾏いました。世界的に活躍する著名建築家はもちろん、
未来を担う建築家・作家まで総勢23組が出展。会期中は、建築家による講演会や、こども向けワークショップな
ど、多岐にわたるプログラムも開催しました。次回は2028年秋の開催を予定。
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
〈⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団について〉
『ひろしま国際建築祭2025』を主催する〈神原・ツネイシ⽂化財団〉は、常⽯グループ（広島県福⼭市）がさらなる
地域の活性化と豊かな市⺠⽣活の実現に向け、建築⽂化を発信することを⽬的のひとつとして設⽴した財団です。常
⽯グループは、海運、造船、商社・エネルギー、環境、ライフ＆リゾートの各事業分野で地域社会と連携しながら新
たな価値創造を推進しています。また、2025年に新たに設⽴した社会貢献推進部を通じて、地域貢献活動へのサポー
トを拡⼤しています。
神原・ツネイシ⽂化財団： https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/about/
常⽯グループ：https://www.tsuneishi-g.jp
お問い合わせ先
◎⼀般の⽅向けお問い合わせ先：
ウェブサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
『ひろしま国際建築祭2025』公式サイト
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/
本件に関するお問合わせ先
＜ひろしま国際建築祭＞事務局（⼀般財団法⼈神原・ツネイシ⽂化財団 内）
メール：pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp（担当：守⽥美奈⼦）
関連リンク
ひろしま国際建築祭
https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/