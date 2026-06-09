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株式会社アマンドは創業80周年を迎えます
社長メッセージ＆記念ロゴを本日より公開
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）のグループ会社である株式会社アマンド（本社：東京都港区、社長：勝俣 勉）は、2026年8月18日（火）に創業80周年を迎えます。それに伴い、2026年6月から9月までの3ヵ月間でアニバーサリー企画を順次展開。初回となる今回は、コーポレートサイトにて80周年に寄せた社長メッセージと記念ロゴを公開しました。
『株式会社アマンド』沿革
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260609
アマンドホームページ
http://www.roppongi-almond.jp/
創業80周年記念メッセージ
http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）のグループ会社である株式会社アマンド（本社：東京都港区、社長：勝俣 勉）は、2026年8月18日（火）に創業80周年を迎えます。それに伴い、2026年6月から9月までの3ヵ月間でアニバーサリー企画を順次展開。初回となる今回は、コーポレートサイトにて80周年に寄せた社長メッセージと記念ロゴを公開しました。
『株式会社アマンド』沿革
■創業80周年に寄せた社長メッセージを公開
創業80周年を迎えるにあたり、本日よりコーポレートサイトにて代表取締役社長 勝俣のメッセージを公開。アマンドが歩んできた80年の歴史を振り返るほか、「喫茶文化」に対する想いや今後のビジョンなどを語っています。ぜひご覧ください。
創業80周年記念メッセージ：http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html
（以下、抜粋）
アマンドは、「懐かしくも新しい」と評されるお店です。アマンドの持つ「懐かしさ」を新しいものと掛け合わせることで、もっともっとお客様をわくわくさせたい。幸せにしたい。100周年に向けて、これからもその思いを大切にしていきます。（代表取締役社長 勝俣 勉）
■記念ロゴデザインについて
1946年の創業以来、「甘いものでお客様を幸せにする」という創業理念のもと、洋菓子と喫茶のパイオニアとして、喫茶文化の魅力を発信してきました。そのような中、1949年に「復興の中で明るい気持ちになって欲しい」という想いから誕生したのが、コーポレートカラーでもある「アマンドピンク」です。
■株式会社アマンドの80年の歩み
https://digitalpr.jp/table_img/2715/136284/136284_web_1.png
創業80周年を迎えるにあたり、本日よりコーポレートサイトにて代表取締役社長 勝俣のメッセージを公開。アマンドが歩んできた80年の歴史を振り返るほか、「喫茶文化」に対する想いや今後のビジョンなどを語っています。ぜひご覧ください。
創業80周年記念メッセージ：http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html
（以下、抜粋）
アマンドは、「懐かしくも新しい」と評されるお店です。アマンドの持つ「懐かしさ」を新しいものと掛け合わせることで、もっともっとお客様をわくわくさせたい。幸せにしたい。100周年に向けて、これからもその思いを大切にしていきます。（代表取締役社長 勝俣 勉）
■記念ロゴデザインについて
1946年の創業以来、「甘いものでお客様を幸せにする」という創業理念のもと、洋菓子と喫茶のパイオニアとして、喫茶文化の魅力を発信してきました。そのような中、1949年に「復興の中で明るい気持ちになって欲しい」という想いから誕生したのが、コーポレートカラーでもある「アマンドピンク」です。
今回の記念ロゴは、アマンドを象徴するピンクをベースに、アイコンである「リングシュー」をモチーフとした「80」の数字を中央に配置。これまでの歩みと、これからも“甘いものを通じて生活者に幸せをお届けし続ける”という未来への決意を込めています。
■株式会社アマンドの80年の歩み
https://digitalpr.jp/table_img/2715/136284/136284_web_1.png
詳しくはこちら：http://www.roppongi-almond.jp/history.html
■株式会社アマンドについて
■株式会社アマンドについて
株式会社アマンドは、1946年東京・新橋に喫茶店を創業し、「甘いものでお客様を幸せにする」という創業理念のもと、洋菓子と喫茶のパイオニアとして、80年もの間、喫茶文化の魅力を発信してきました。戦後間もない1949年からは、「復興の中で明るい気持ちになって欲しい」という想いからピンクを基調とした斬新なインテリアやパッケージの店舗を都内に順次展開し、「アマンドピンク」として話題となりました。また、「本格的な洋菓子と喫茶の店」という当時馴染みのない業態は、のちに「アマンドスタイル」として認知されていきました。
現在では、“待ち合わせはアマンド”の合言葉で多くの著名人や生活者の皆様に親しまれる、六本木交差点のシンボル「アマンド六本木店」と、東京の玄関口である東京駅の「アマンド東京」の2店舗を展開。東京・六本木の中心地より喫茶文化の魅力を全国に発信しています。
現在では、“待ち合わせはアマンド”の合言葉で多くの著名人や生活者の皆様に親しまれる、六本木交差点のシンボル「アマンド六本木店」と、東京の玄関口である東京駅の「アマンド東京」の2店舗を展開。東京・六本木の中心地より喫茶文化の魅力を全国に発信しています。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
関連リンク
関連リリース
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260609
アマンドホームページ
http://www.roppongi-almond.jp/
創業80周年記念メッセージ
http://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html