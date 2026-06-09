株式会社アマンドは創業80周年を迎えます

社長メッセージ＆記念ロゴを本日より公開キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）のグループ会社である株式会社アマンド（本社：東京都港区、社長：勝俣 勉）は、2026年8月18日（火）に創業80周年を迎えます。それに伴い、2026年6月から9月までの3ヵ月間でアニバーサリー企画を順次展開。初回となる今回は、コーポレートサイトにて80周年に寄せた社長メッセージと記念ロゴを公開しました。





















『株式会社アマンド』沿革



『株式会社アマンド』沿革





株式会社アマンドは、1946年東京・新橋に喫茶店を創業し、「甘いものでお客様を幸せにする」という創業理念のもと、洋菓子と喫茶のパイオニアとして、80年もの間、喫茶文化の魅力を発信してきました。戦後間もない1949年からは、「復興の中で明るい気持ちになって欲しい」という想いからピンクを基調とした斬新なインテリアやパッケージの店舗を都内に順次展開し、「アマンドピンク」として話題となりました。また、「本格的な洋菓子と喫茶の店」という当時馴染みのない業態は、のちに「アマンドスタイル」として認知されていきました。



現在では、“待ち合わせはアマンド”の合言葉で多くの著名人や生活者の皆様に親しまれる、六本木交差点のシンボル「アマンド六本木店」と、東京の玄関口である東京駅の「アマンド東京」の2店舗を展開。東京・六本木の中心地より喫茶文化の魅力を全国に発信しています。





本件に関するお問合わせ先キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp関連リンク関連リリースhttps://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260609アマンドホームページhttp://www.roppongi-almond.jp/創業80周年記念メッセージhttp://www.roppongi-almond.jp/80th-top-interview.html