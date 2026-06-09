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イギリス コールファックス アンド ファウラー 新作ファブリックスコレクション 計18デザイン80点 6月9日発売
手仕事の美を現代に継ぐ『OLANDER（オランダー）』と 織りの奥行きを楽しむ『SILVANO STRIPES（シルヴァーノ ストライプ）』
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、トラディショナルで上品な英国様式を中心とした、デザインを揃えるブランドCOLEFAX ANDFOWLER（コールファックス アンド ファウラー）の初夏のさわやかな新作ファブリックスコレクション18デザイン80点を6月9日より発売いたします。
スザニ刺繍やハンドブロックプリントなど伝統的な手仕事から着想を得た『OLANDER（オランダー）』11デザイン37点は、印象的な刺繍やプリント表現を通してクラフトマンシップと現代的なエレガンスを融合したデザインを提案します。『SILVANO STRIPES（シルヴァーノ ストライプ）』7デザイン43点は18世紀から19世紀のテキスタイルアーカイブをもとに、イタリアの高度な織技術によって現代的にしたストライプコレクションです。繊細な織りの表情と洗練された配色が時代を超えた上質さを演出します。
英国の上品なデザインの数々は、トミタトーキョーと大阪ショールームにてご覧いただけます。
左上/カーテン ：PALM BLOSSOM（パルム ブロッサム）by『OLANDER』
鳥や可憐な蝶が豊かな葉や花咲く枝の間を舞う、異国情緒あふれる楽園を描いたデザイン
全4色 \49,940/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017051
クッション：SEATON STRIPE（シートン ストライプ）by『SILVANO STRIPES』
アンティークのドレス生地から着想を得た繊細な幾何学モチーフとストライプの意匠が特徴
全4色 \40,700/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017020
右上/天蓋：GREENWOOD（グリーンウッド）by『OLANDER』
クラシックな葉と、小枝の軽やかな刺繍モチーフがやわらかなリズムを生み出すセミシアー
全3色 \48,510/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017046
ヘッドボード：KEPPLE STRIPE（ケップル ストライプ）by『SILVANO STRIPES』
上質なリネン混の織地に、時を重ねたような趣を感じさせる繊細な色彩のストライプ
全10色 \36,300/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017018
左/カーテン：OLANDER（オランダー）
by『OLANDER』
伝統的なスザニ刺繍に見られるモチーフから着想を得たデザインで、
鮮やかな色彩と表情豊かなチェーンステッチが空間に華やかさを添え
ます。
全3色 生地巾134cm \64,570/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017050
右/チェアカバー：KENDAL（ケンダル）
by『OLANDER』
しなやかに広がるシダの葉のデザインにより、自然の生命力と躍動感を表現しています。大柄ながら落ち着いたニュアンスカラーで、様々なインテリアに取り入れやすいプリント生地です。
全3色 生地巾139cm \40,480/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017048
左/カーテン：ROSALIND（ロザリンド）
by『OLANDER』
優雅な曲線を描くトレリス柄に繊細な花々をあしらった刺繍デザインです。星形の花が軽やかなアクセントとなり、空間に優美なリズムをもたらします。
全4色 生地巾132cm \44,330/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017052
右/カーテン：
SILVANO STRIPE（シルヴァーノ ストライプ）
by『SILVANO STRIPES』
18世紀のシルク織物に着想を得た、繊細な花柄モチーフとストライプのファブリックスです。洗練された配色と奥行きのある表情が、空間に優雅な華やかさを添えます。
全7色 生地巾145cm \52,470/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017021
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、
家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL ： 03-5798-0081(代) FAX ： 03-5798-7488
事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
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関連リンク
トミタ COLEFAX AND FOWLER
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壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、トラディショナルで上品な英国様式を中心とした、デザインを揃えるブランドCOLEFAX ANDFOWLER（コールファックス アンド ファウラー）の初夏のさわやかな新作ファブリックスコレクション18デザイン80点を6月9日より発売いたします。
英国の上品なデザインの数々は、トミタトーキョーと大阪ショールームにてご覧いただけます。
左上/カーテン ：PALM BLOSSOM（パルム ブロッサム）by『OLANDER』
鳥や可憐な蝶が豊かな葉や花咲く枝の間を舞う、異国情緒あふれる楽園を描いたデザイン
全4色 \49,940/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017051
クッション：SEATON STRIPE（シートン ストライプ）by『SILVANO STRIPES』
アンティークのドレス生地から着想を得た繊細な幾何学モチーフとストライプの意匠が特徴
全4色 \40,700/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017020
右上/天蓋：GREENWOOD（グリーンウッド）by『OLANDER』
クラシックな葉と、小枝の軽やかな刺繍モチーフがやわらかなリズムを生み出すセミシアー
全3色 \48,510/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017046
ヘッドボード：KEPPLE STRIPE（ケップル ストライプ）by『SILVANO STRIPES』
上質なリネン混の織地に、時を重ねたような趣を感じさせる繊細な色彩のストライプ
全10色 \36,300/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017018
左/カーテン：OLANDER（オランダー）
by『OLANDER』
伝統的なスザニ刺繍に見られるモチーフから着想を得たデザインで、
鮮やかな色彩と表情豊かなチェーンステッチが空間に華やかさを添え
ます。
全3色 生地巾134cm \64,570/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017050
右/チェアカバー：KENDAL（ケンダル）
by『OLANDER』
しなやかに広がるシダの葉のデザインにより、自然の生命力と躍動感を表現しています。大柄ながら落ち着いたニュアンスカラーで、様々なインテリアに取り入れやすいプリント生地です。
全3色 生地巾139cm \40,480/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017048
左/カーテン：ROSALIND（ロザリンド）
by『OLANDER』
優雅な曲線を描くトレリス柄に繊細な花々をあしらった刺繍デザインです。星形の花が軽やかなアクセントとなり、空間に優美なリズムをもたらします。
全4色 生地巾132cm \44,330/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/olander/0000017052
右/カーテン：
SILVANO STRIPE（シルヴァーノ ストライプ）
by『SILVANO STRIPES』
18世紀のシルク織物に着想を得た、繊細な花柄モチーフとストライプのファブリックスです。洗練された配色と奥行きのある表情が、空間に優雅な華やかさを添えます。
全7色 生地巾145cm \52,470/m
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/colefax%20and%20fowler/silvano%20stripes/0000017021
表示価格は2026 年6 月現在税込価格となります。
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、
家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://www.tominet.co.jp/showroom/
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL ： 03-5798-0081(代) FAX ： 03-5798-7488
事業所 ： 東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム ： tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
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