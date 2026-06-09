朝から30℃超の通勤に！“猛暑・酷暑”には冷たいアイテムが必須「前年比約3倍の数量」過去最大規模で「接触冷感トップス」を展開！











ちび襟と軽やかなロールアップ風の袖口がポイント袖のタックデザインとフロントのメタルボタンがアクセント■担当者コメント（商品第一部 マネジャー 茺島美加）店頭では、機能性が一目でわかるアイコンタグを掲出し、猛暑や節電対策に最適な一枚をセルフでも選びやすい環境を整えています。以前は、機能性よりデザイン性にこだわる方が多かった印象ですが、昨今の厳しい暑さから機能性も求められるようになってきました。夏に嬉しい機能を備え、一枚でも着映えするトップスでビジネスシーンを快適に過ごしていただきたいです。