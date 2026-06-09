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朝から30℃超の通勤に！“猛暑・酷暑”には冷たいアイテムが必須「前年比約3倍の数量」過去最大規模で「接触冷感トップス」を展開！
〜触れた瞬間ひんやりと感じる生地を採用、ビジネスパーソンの夏をサポート〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、これから本格的に迎える猛暑や酷暑に対応するため「接触冷感」素材を採用したレディーストップスを大幅に拡充します。今季の投入数は前年比約3倍に拡大し、過去最大規模の数量で全国の洋服の青山および、公式オンラインストアにて発売しています。
特設サイト： https://tinyurl.com/4t99rcdk
働く女性のビジネスウエア選びにおいては、「デザイン性」や「きちんと感」といった見た目を重視する傾向があります。しかし近年は、記録的な猛暑や長期化する夏により、快適に過ごすための「機能性」も求める声があがっています。特に毎日着用し、直接肌に触れる機会の多いトップスは、肌に触れた瞬間にひんやりと感じる「接触冷感」仕様の商品需要が高まっています。そこで今季は、1枚でも華やかに決まる高いデザイン性はそのままに、猛暑や酷暑でも快適さを保つ「接触冷感トップス」を過去最大規模の数量で展開しています。
年々高まる涼感アイテムへの需要を受け、2025年度に3.8万点だった「接触冷感トップス」の投入数は、2026年度には11.1万点と、前年比約3倍と大幅に拡大。5年前の2022年度と比較すると、60倍もの数量となっています。また、接触冷感機能を備えたレディーススーツも前年比約1.4倍の数量を投入し、万全のラインアップで夏のビジネススタイルをサポートします。商品には「接触冷感」に加えて、移動中の強い日差しから肌を守る「UVカット」や、汗をすばやく吸収・拡散する「吸汗速乾」などの機能も搭載。外出後の汗のベタつきや蒸れを感じさせず清潔感のある装いをキープします。デザインは、パフスリーブやフロント部分にギャザーを採用することでジャケットを着ていなくても着映えし、ビジネスシーンに相応しい「きちんと感」を演出します。
【商品概要】
商品：レディースブラウス
販売価格：税込3,289円〜税込6,589円
販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■接触冷感商品ラインアップ一部紹介
取り外し可能なアクセ付きボウタイで着回し可能
襟元と袖の配色パイピングがアクセント
ちび襟と軽やかなロールアップ風の袖口がポイント
袖のタックデザインとフロントのメタルボタンがアクセント
■担当者コメント（商品第一部 マネジャー 茺島美加）
店頭では、機能性が一目でわかるアイコンタグを掲出し、猛暑や節電対策に最適な一枚をセルフでも選びやすい環境を整えています。以前は、機能性よりデザイン性にこだわる方が多かった印象ですが、昨今の厳しい暑さから機能性も求められるようになってきました。夏に嬉しい機能を備え、一枚でも着映えするトップスでビジネスシーンを快適に過ごしていただきたいです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
特設サイト
https://tinyurl.com/4t99rcdk
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、これから本格的に迎える猛暑や酷暑に対応するため「接触冷感」素材を採用したレディーストップスを大幅に拡充します。今季の投入数は前年比約3倍に拡大し、過去最大規模の数量で全国の洋服の青山および、公式オンラインストアにて発売しています。
働く女性のビジネスウエア選びにおいては、「デザイン性」や「きちんと感」といった見た目を重視する傾向があります。しかし近年は、記録的な猛暑や長期化する夏により、快適に過ごすための「機能性」も求める声があがっています。特に毎日着用し、直接肌に触れる機会の多いトップスは、肌に触れた瞬間にひんやりと感じる「接触冷感」仕様の商品需要が高まっています。そこで今季は、1枚でも華やかに決まる高いデザイン性はそのままに、猛暑や酷暑でも快適さを保つ「接触冷感トップス」を過去最大規模の数量で展開しています。
年々高まる涼感アイテムへの需要を受け、2025年度に3.8万点だった「接触冷感トップス」の投入数は、2026年度には11.1万点と、前年比約3倍と大幅に拡大。5年前の2022年度と比較すると、60倍もの数量となっています。また、接触冷感機能を備えたレディーススーツも前年比約1.4倍の数量を投入し、万全のラインアップで夏のビジネススタイルをサポートします。商品には「接触冷感」に加えて、移動中の強い日差しから肌を守る「UVカット」や、汗をすばやく吸収・拡散する「吸汗速乾」などの機能も搭載。外出後の汗のベタつきや蒸れを感じさせず清潔感のある装いをキープします。デザインは、パフスリーブやフロント部分にギャザーを採用することでジャケットを着ていなくても着映えし、ビジネスシーンに相応しい「きちんと感」を演出します。
【商品概要】
商品：レディースブラウス
販売価格：税込3,289円〜税込6,589円
販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■年度別「接触冷感」トップスの投入数量推移
■接触冷感商品ラインアップ一部紹介
取り外し可能なアクセ付きボウタイで着回し可能
襟元と袖の配色パイピングがアクセント
ちび襟と軽やかなロールアップ風の袖口がポイント
袖のタックデザインとフロントのメタルボタンがアクセント
■担当者コメント（商品第一部 マネジャー 茺島美加）
店頭では、機能性が一目でわかるアイコンタグを掲出し、猛暑や節電対策に最適な一枚をセルフでも選びやすい環境を整えています。以前は、機能性よりデザイン性にこだわる方が多かった印象ですが、昨今の厳しい暑さから機能性も求められるようになってきました。夏に嬉しい機能を備え、一枚でも着映えするトップスでビジネスシーンを快適に過ごしていただきたいです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
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