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リコージャパン、SecureNaviと協業し、SCS評価制度対応支援プラットフォーム「StarQuest for RICOH」を提供開始
〜SCS評価制度への対策状況の見える化とAIによる実装支援〜
リコージャパン株式会社（社長執行役員 : 笠井 徹）と、情報セキュリティ分野のスタートアップ企業であるSecureNavi株式会社（代表取締役CEO：井崎 友博、以下SecureNavi社）は、2026年6月30日より「StarQuest for RICOH」の提供を開始いたします。本製品の提供を通じ、経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、SCS評価制度）への中堅・中小企業の組織的対応を支援します。
背景
近年、中堅・中小企業を踏み台にしたサプライチェーン攻撃による情報漏洩やシステム停止が問題となっており、経済産業省はサプライチェーンを構成する企業のセキュリティ水準の底上げを図る仕組みとして、2026年度末にSCS評価制度の運用を開始します。
こうした状況を受け、多くの企業がチェックシートなどを活用し、取引先のセキュリティ対策状況を確認していますが、依頼する企業と回答する取引先、双方にとって負担となっているのが実情です。また、セキュリティ人材が不足している企業も多く、セキュリティ対策の継続的な改善サイクルの構築が経営課題となっています。
協業の経緯
SecureNavi社は、ISMS認証やPマークの取得・運用を効率化するクラウドサービスを展開しています。中堅・中小企業が、関連文書の管理・更新・転記といったアナログ作業を脱却し、自律的に各種セキュリティ認証への対応を進められる体制構築の支援実績を有しています。
一方のリコージャパンは、セキュリティベンダーと長年にわたる協業で培った支援ノウハウにより、企業・自治体のセキュリティ対策の実装から運用までを一貫して支援してきました。お客様の課題に応じた最適なソリューションを、全都道府県の営業拠点からワンストップで提供しています。
両社は、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）による事業共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS」を通じ、中堅・中小企業のSCS評価制度対応を支援するサービスの提供に向け、共同で企画・検討を進めてきました。この度の協業では、SecureNavi社のセキュリティ対策状況を見える化するクラウドサービスと、リコージャパンによるマルチベンダーでの製品・サービスの提案を組み合わせ、「StarQuest for RICOH」として提供します。SCS評価制度の対応支援を通じて、中堅・中小企業が自社のセキュリティ対策状況を把握し、継続的な改善を実行できるための体制構築を支援します。
「StarQuest for RICOH」について
「StarQuest for RICOH」は、SCS評価制度への対応に向けて、AIの支援により制度内容の理解を促進しながら、クラウド上でSCS評価制度に基づくアセスメントを実施できるサービスです。
アセスメント結果は可視化され、自社の対策状況をもとにAIガイドが現状の対策レベルを自動判定します。さらに、既存の社内セキュリティルールや規程をAIがチェックすることで、認証対応に向けた不足点や改善点についてのアドバイスを受けながら、効率的に対応を進めることが可能です。
また、認証対応の過程で明らかになった課題に対して、AIが具体的な対応策を提案します。これにより、セキュリティ対策の継続的な改善を実行できる体制の構築を支援します。
https://digitalpr.jp/table_img/2160/136508/136508_web_2.png
リコージャパンは、技術的対策（ネットワーク、エンドポイント、クラウド環境、フィジカル環境など）と、組織的対応（課題の見える化やポリシーの整備、運用体制の検討など）の両面から、セキュリティ対策を実装から運用まで、ワンストップで提供します。
マルチベンダーによる豊富なラインナップと、全国約100万事業所の顧客基盤への支援と社内実践を通じて培ったノウハウを組み合わせ、「StarQuest for RICOH」で見える化された課題に最適な提案を行い、お客様のセキュリティ対策の継続的な改善に伴走します。
セキュリティ対策は、取引継続や企業価値に直結する経営課題です。両社は今後も、SCS評価制度への対応を一過性の取り組みに終わらせることなく、継続的なセキュリティ強化の取り組みとして現場に定着させることを通じ、お客様の信頼性向上への貢献を拡大してまいります。
リコージャパンについて
お客様のDXに伴走しサポートするサービス・ソリューションを提供しています。全国に拠点をもつリコージャパンの、豊富なITの知見をもつセールスやシステムエンジニアが、企業のデジタル化のための提案・導入・構築・運用サポートを行い、お客様の“はたらく”のDXを支えます。
SecureNaviについて
「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する」をビジョンに掲げ、情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDX・高度化するソリューションを提供しています。
■関連情報
SecureNavi株式会社 公式サイト
https://secure-navi-inc.jp/
リコージャパン、SCS評価制度対応を“実装・運用”まで支援、中堅・中小企業向けに全国展開へ
（リコージャパン株式会社、4/22プレスリリース）
https://jp.ricoh.com/release/2026/0422_1
社内外統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の成果発表会を開催
（株式会社リコー、2/3プレスリリース）
https://jp.ricoh.com/release/2026/0203_3
セキュリティ対策評価制度とは？2026年スタート予定の新しい仕組みを解説
（リコージャパン「中小企業応援サイト」コラム）
https://www.ricoh.co.jp/magazines/smb/column/007031/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
リコージャパン株式会社（社長執行役員 : 笠井 徹）と、情報セキュリティ分野のスタートアップ企業であるSecureNavi株式会社（代表取締役CEO：井崎 友博、以下SecureNavi社）は、2026年6月30日より「StarQuest for RICOH」の提供を開始いたします。本製品の提供を通じ、経済産業省が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、SCS評価制度）への中堅・中小企業の組織的対応を支援します。
近年、中堅・中小企業を踏み台にしたサプライチェーン攻撃による情報漏洩やシステム停止が問題となっており、経済産業省はサプライチェーンを構成する企業のセキュリティ水準の底上げを図る仕組みとして、2026年度末にSCS評価制度の運用を開始します。
こうした状況を受け、多くの企業がチェックシートなどを活用し、取引先のセキュリティ対策状況を確認していますが、依頼する企業と回答する取引先、双方にとって負担となっているのが実情です。また、セキュリティ人材が不足している企業も多く、セキュリティ対策の継続的な改善サイクルの構築が経営課題となっています。
協業の経緯
SecureNavi社は、ISMS認証やPマークの取得・運用を効率化するクラウドサービスを展開しています。中堅・中小企業が、関連文書の管理・更新・転記といったアナログ作業を脱却し、自律的に各種セキュリティ認証への対応を進められる体制構築の支援実績を有しています。
一方のリコージャパンは、セキュリティベンダーと長年にわたる協業で培った支援ノウハウにより、企業・自治体のセキュリティ対策の実装から運用までを一貫して支援してきました。お客様の課題に応じた最適なソリューションを、全都道府県の営業拠点からワンストップで提供しています。
両社は、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）による事業共創を目指す社内外統合型のアクセラレータープログラム「TRIBUS」を通じ、中堅・中小企業のSCS評価制度対応を支援するサービスの提供に向け、共同で企画・検討を進めてきました。この度の協業では、SecureNavi社のセキュリティ対策状況を見える化するクラウドサービスと、リコージャパンによるマルチベンダーでの製品・サービスの提案を組み合わせ、「StarQuest for RICOH」として提供します。SCS評価制度の対応支援を通じて、中堅・中小企業が自社のセキュリティ対策状況を把握し、継続的な改善を実行できるための体制構築を支援します。
「StarQuest for RICOH」について
「StarQuest for RICOH」は、SCS評価制度への対応に向けて、AIの支援により制度内容の理解を促進しながら、クラウド上でSCS評価制度に基づくアセスメントを実施できるサービスです。
アセスメント結果は可視化され、自社の対策状況をもとにAIガイドが現状の対策レベルを自動判定します。さらに、既存の社内セキュリティルールや規程をAIがチェックすることで、認証対応に向けた不足点や改善点についてのアドバイスを受けながら、効率的に対応を進めることが可能です。
また、認証対応の過程で明らかになった課題に対して、AIが具体的な対応策を提案します。これにより、セキュリティ対策の継続的な改善を実行できる体制の構築を支援します。
「StarQuest for RICOH」の機能イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2160/136508/136508_web_2.png
リコージャパンは、技術的対策（ネットワーク、エンドポイント、クラウド環境、フィジカル環境など）と、組織的対応（課題の見える化やポリシーの整備、運用体制の検討など）の両面から、セキュリティ対策を実装から運用まで、ワンストップで提供します。
マルチベンダーによる豊富なラインナップと、全国約100万事業所の顧客基盤への支援と社内実践を通じて培ったノウハウを組み合わせ、「StarQuest for RICOH」で見える化された課題に最適な提案を行い、お客様のセキュリティ対策の継続的な改善に伴走します。
セキュリティ対策は、取引継続や企業価値に直結する経営課題です。両社は今後も、SCS評価制度への対応を一過性の取り組みに終わらせることなく、継続的なセキュリティ強化の取り組みとして現場に定着させることを通じ、お客様の信頼性向上への貢献を拡大してまいります。
リコージャパンについて
お客様のDXに伴走しサポートするサービス・ソリューションを提供しています。全国に拠点をもつリコージャパンの、豊富なITの知見をもつセールスやシステムエンジニアが、企業のデジタル化のための提案・導入・構築・運用サポートを行い、お客様の“はたらく”のDXを支えます。
SecureNaviについて
「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する」をビジョンに掲げ、情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDX・高度化するソリューションを提供しています。
■関連情報
SecureNavi株式会社 公式サイト
https://secure-navi-inc.jp/
リコージャパン、SCS評価制度対応を“実装・運用”まで支援、中堅・中小企業向けに全国展開へ
（リコージャパン株式会社、4/22プレスリリース）
https://jp.ricoh.com/release/2026/0422_1
社内外統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の成果発表会を開催
（株式会社リコー、2/3プレスリリース）
https://jp.ricoh.com/release/2026/0203_3
セキュリティ対策評価制度とは？2026年スタート予定の新しい仕組みを解説
（リコージャパン「中小企業応援サイト」コラム）
https://www.ricoh.co.jp/magazines/smb/column/007031/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com