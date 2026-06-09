“世界の熱狂”を味わう『VIVA！ワールドマック』新商品8種類＆「ワールドレジェンドカップ」１つ付き「FIFAワールドカップ26セット」も登場！岡田准一さんが“岡田監督”として就任！？する新CMも

日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26開催を記念して、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を期間限定で販売いたします。本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、「メキシカンタコスチーズチキン」、「アボカドマヨチーズシュリンプ」、夜マック®限定の「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック®限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト® ガーリックステーキ味」「マックフィズ®/マックフロート® ブルーエナジー」の全8種類を、『VIVA！ワールドマック』として、6月17日（水）から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。『VIVA！ワールドマック』は、世界の熱狂を味わっていただきたいとの想いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発した商品です。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類の味わいで登場いたします。「ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は100％ビーフパティに、ザク切りポテトと旨みとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品です。「メキシカンタコスチーズチキン」はチキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる一品です。「アボカドマヨチーズシュリンプ」はぷりぷりの食感のえびカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、えびカツの美味しさを引き立てる一品です。さらに夕方5時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ/フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFAワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっております。また、FIFAワールドカップ26コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFAワールドカップ26セット』もご用意しております。FIFAワールドカップの熱狂を、『VIVA！ワールドマック』の味わいとともに、ぜひお楽しみください。6月16日（火）から放映する新TVCMでは、岡田准一さんが “岡田監督”として『VIVA！ワールドマック』の監督に就任し、「絶対に、食べる。」と、強い決意をもって代表メンバー発表に臨む内容となっております。さらに、Xキャンペーンや、FIFA公式グッズの限定リワードが今だけ手に入るMyマクドナルド リワードなど、各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。マクドナルドでは、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、これからも商品やキャンペーンを通じて、多くのお客様にFIFAワールドカップ26をより一層楽しんでいただき、商品を通じて日本中によりたくさんのハッピーをお届けできるよう取り組んでまいります。