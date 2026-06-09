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ＤＩＣ、化粧品新原料「SACRANEX™ Powder」を開発
― スキンケア処方への配合適性向上、2026年6月販売開始予定 ―
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、屋内培養した日本固有の淡水藻「スイゼンジノリ」由来の高分子多糖「SACRANEX™（サクラネクス™）」について、主にスキンケア処方に対応する新たな製品形態として、粉体化した新原料「SACRANEX™ Powder」を開発しました。本製品は、この藻類由来素材の機能性をより使いやすい原料形態で化粧品メーカーに提供するもので、敏感肌向け処方やクリーンビューティー需要への対応に加え、輸送時の環境負荷低減にも貢献します。2026年6月からグローバルでの販売開始を予定しています。
当社は、2026年6月予定のSACRANEX Powderの上市を通じて、スキンケアを中心に多様な化粧品用途への展開を進めるとともに、より幅広い顧客への提案拡大を図っていきます。また、本製品は、当社の中国販売パートナーであるDKSH Performance Materials China Ltd.を通じて、2026年3月に中国で開催された化粧品原料展示会「PCHi 2026」に出展され、同展示会の「Fountain Awards」保湿部門で銀賞を受賞しました。本受賞は、本製品が有する機能性が評価されたものです。今回の受賞を契機に、中国を含むグローバル市場での認知拡大と採用促進を目指します。
以 上
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
【お客様からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 新事業統括本部 ヘルスケアビジネスユニット
E-MAIL：sacranex-biz@ma.dic.co.jp
関連リンク
SACRANEX製品情報
https://www.dic-global.com/ja/products/sacranex/
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）は、屋内培養した日本固有の淡水藻「スイゼンジノリ」由来の高分子多糖「SACRANEX™（サクラネクス™）」について、主にスキンケア処方に対応する新たな製品形態として、粉体化した新原料「SACRANEX™ Powder」を開発しました。本製品は、この藻類由来素材の機能性をより使いやすい原料形態で化粧品メーカーに提供するもので、敏感肌向け処方やクリーンビューティー需要への対応に加え、輸送時の環境負荷低減にも貢献します。2026年6月からグローバルでの販売開始を予定しています。
当社は、2026年6月予定のSACRANEX Powderの上市を通じて、スキンケアを中心に多様な化粧品用途への展開を進めるとともに、より幅広い顧客への提案拡大を図っていきます。また、本製品は、当社の中国販売パートナーであるDKSH Performance Materials China Ltd.を通じて、2026年3月に中国で開催された化粧品原料展示会「PCHi 2026」に出展され、同展示会の「Fountain Awards」保湿部門で銀賞を受賞しました。本受賞は、本製品が有する機能性が評価されたものです。今回の受賞を契機に、中国を含むグローバル市場での認知拡大と採用促進を目指します。
以 上
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
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TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
【お客様からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 新事業統括本部 ヘルスケアビジネスユニット
E-MAIL：sacranex-biz@ma.dic.co.jp
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https://www.dic-global.com/ja/products/sacranex/