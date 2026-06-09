ＤＩＣ、化粧品新原料「SACRANEX™ Powder」を開発

















幅広い処方設計に対応できるSACRANEX Powder













SACRANEXは、屋内培養した日本固有の淡水藻「スイゼンジノリ」から抽出される高分子多糖です。当社は、半世紀にわたるスピルリナ事業で培った藻類培養および機能性抽出技術を活用し、SACRANEXの屋内人工培養法を世界で初めて確立しました。これにより、地域生態系や生物多様性の保護に配慮しながら、希少なスイゼンジノリ由来成分を安定供給することが可能となっています。この材料は肌表面にうるおいを保持し、乾燥や摩擦などの外部刺激から肌を守る素材として提案してきました。一方、顧客ニーズとして、配合の自由度および加工時の取り扱いの向上を求める声が寄せられていました。そのため、当社はSACRANEXが持つ独自の機能性を活かしながら、粉体タイプである「SACRANEX Powder」を開発しました。本製品は、既存製品と比較し、処方設計の自由度を高め、より幅広い製品設計を可能にします。