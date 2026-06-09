

福井県あわら市の中浜（なかのはま）地区で集落営農を営む農事組合法人「イーノなかのはま100」が、平成18年（2006年）10月の設立から、2026年10月で20周年を迎えます。



集落の66軒が集落営農に参加し、地区の約100ヘクタールにおよぶ水田を共同で経営。気候変動に対応するための4品種リレー栽培、機械の共同利用、後継者不足を見据えた専従雇用の検討など、地域で農地と暮らしを守る取り組みを20年にわたり続けています。



5月初旬、田植えの最盛期を迎えた現場を取材しました。





◆「いいの」と「いい農業」をかけた、あたたかい法人名



「イーノなかのはま100」という名前には、いくつもの想いが込められています。



「いいのは、福井の方言で『いいねぇ』『うらやましいねぇ』という意味。それと『いい農業』をかけて、『いいの』。中浜という地区の名前は、漢字で書くと『なかはま』と読まれてしまうので、ひらがなで『なかのはま』。『100』は、地区の田んぼがちょうど100ヘクタールほどあるからです。」（代表・田崎さん）



地名と方言、田んぼの広さ、そしてユーモアまで、法人名に詰め込まれています。









◆ 「みんなでやる」と決めた20年前

「イーノなかのはま100」が設立されたのは、平成18年（2006年）10月。 立ち上げの中心となったのは、いまの代表・田崎さんより上の世代です。



「これからのことを考えたら、後継者がいない家がどうしても出てくる。じゃあ、そうなる前に、『みんなで一緒にやろう』と。会議を何十回も重ねました。」（田崎代表）



何十回も会議を重ねた成果もあり、地区内の農地はほぼすべてが法人に集約された形に。



集落全体で農地を守り、耕作放棄地を出さない--。これが、設立から一貫して掲げているコンセプトです。





◆コンバイン1台2,000万円。機械の共同利用で持続可能な経営を

集落営農の大きな利点のひとつが、高額な農業機械の共同利用です。



「いまのコンバインは1台1,800万～2,000万円。トラクターでも800～1,000万円。田植機は500～600万円ほどしますが、稼働するのは1年のうち約20日です。これを各農家が個別に持つことは、簡単なことではありません。」（田崎代表）



イーノなかのはま100では、コンバインを2台、トラクターを7～8台を保有。集落全体でシェアすることで、設備投資の負担を抑え、機械の稼働率も高めています。



また、地区内には1筆あたり最大1.5ヘクタールに及ぶ大区画の水田があり、効率的な機械作業が可能です。九頭竜川水系を起源とする冷たい地下水を利用することで、夏場の水温管理にも適した環境となっています。





◆ 4品種をリレー栽培。気候変動への現場の答え

「イーノなかのはま100」では、いちほまれ・コシヒカリ・ハナエチゼン・あきさかりの4品種を栽培しています。



「同じ品種ばかりだと、刈り取りの時期が一気に集中してしまい、1週間前後で全部刈らなければなりません。とても追いつかない。」（田崎代表）



刈り取り時期が異なる4品種を組み合わせることで、8月20日ごろから9月後半までの約1か月間、リレーのように順次収穫することが可能になっています。これにより、天候不順時の収穫リスクも分散できます。



加えて近年は、夏の高温による品質低下が深刻な課題に。コシヒカリの暑さへの限界を見据え、高温耐性のある「いちほまれ」を導入しているほか、福井県の新しいブランド米「ハナエチゼン」改良品種の試験栽培も視野に入れています。



「これからも気候に合わせて、品種を考え続けないといけません」（田崎代表）





◆ 田植えは「お祭り」--働き手2年目・東出さんの言葉

取材当日、田植えの現場では、1台の田植機につき5名のチームが組まれていました。 運転手1名、苗を運ぶ係2名、肥料・苗をセットする係2名という体制です。



「田植えは、確かに花形の仕事です。でもそこに至るまでに、苗をどう育てるか、葉をどう見るかなど、毎日いろんな仕事があります。今日は、それが全部つながって『いよいよ田植え』になる日なのです。だからお祭りなのですよ、田植えって。」



そう話してくれたのは、入って2年目の東出（ひがしで）さん。前職は別業種からの転身です。



「みんなで協力して、村のなかでコミュニケーションが生まれる。最後には、自分の植えた苗が自分の力で芽を出してくる。その瞬間がいちばん嬉しいですね。」



集落営農は、農地を守るだけでなく、世代を超えた人と人のつながりを生む場にもなっています。





◆ つぎの20年を見すえて--専従雇用の検討も

一方で、課題もあります。



組合員の多くは平日に別の仕事を持っており、田んぼには土日や連休を中心に出役しているのが現状です。20代から70代後半まで世代の幅は広いものの、平日に作業できる人手は数名と限られています。



「これからは、専従で動いてくれる人を雇うことも本気で考えていかないと、ほかの組合員の負担が大きくなりすぎる。ここを中心に動いてくれる人。仕組みを作っていきたい。」（田崎代表）



20年前、当時の世代が何十回もの会議を重ねて法人化を決めたように。 いまの世代もまた、次の20年に向けた答えを探し始めています。





◆ 取材・お問い合わせ先

本リリースおよびイーノなかのはま100に関するお問い合わせは、下記までお寄せください。





リリースに関すること：あわら市政策広報課 TEL：0776-73-8005

イーノなかのはま100の取り組みに関すること：あわら市農林水産課 生産振興グループ TEL：0776-73-8025



（取材・文：あわら市広報アドバイザー もりゆか／photographer：tomosaki）

【あわら市ふるさと納税のご案内】





北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

・あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）

・越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸

・福井ブランド米「いちほまれ」や地酒

・旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja