「果汁グミSpecial黄金桃」6月16日 全国/一部コンビニエンスストア・駅売店、7月14日 経路拡大し発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、国産黄金桃の果汁を使用した期間限定の果汁グミ「果汁グミSpecial黄金桃」を、6月16日より全国の一部コンビニエンスストア・駅売店にて、7月14日からは一部企業へ経路を拡大して発売します。

特長

国産黄金桃果汁100使用（生果汁換算比）※1

ジューシーで芳醇な味わい

歯切れよく果汁感が広がる「かみごたえチャート3」の食感※2

「果汁グミSpecial黄金桃」（47g）

価格：オープンプライス

「果汁グミSpecial」シリーズは、2025年12月に、栃木県産とちあいかの果汁を使用した「果汁グミSpecialとちあいか」を発売し、品種や産地などを厳選し果汁にこだわった自分へのご褒美グミとしてご好評いただきました。今回シリーズ第二弾として、国産黄金桃の濃縮果汁を使用した本商品を発売します。「かみごたえチャート3」※2の歯切れの良い食感で、ジューシーで芳醇な黄金桃のおいしさと、やさしい甘さが口の中で広がります。着色料不使用で素材本来の色合いを生かすとともに、黄金桃の形を模したグミに加え、ラッキーアイテムとしてハート形のグミが入っていることがあり、見つける楽しさもお楽しみいただけます。

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1：生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7.0倍濃縮の黄金桃果汁を約6.9g配合しております。

※2：「かみごたえチャート」とは、グミをかむ際に要する力をレベル分けし、自分のかむ力や気分に合わせた固さのグミを選んでいただくための当社独自の指標です。