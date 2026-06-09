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長崎県独自の「高校生の離島留学制度」 オンライン説明会開催 語学専門コースや自然科学分野に特化したコースなど多様なプログラムあり！

【日 時】 ①令和8年6月14日（日） ②7月4日（土） いずれも14：00～

【申込締切】 ①令和8年6月10日（水） ②6月30日（火）

長崎県は、全国の中学生・保護者向けに、6月14日(日)、7月4日(土)にオンラインにて「高校生の離島留学制度」の説明会を開催します。

「高校生の離島留学制度」は、全国的にも珍しい長崎県独自の制度であり、これまで1,000名を超える生徒が留学しています。科学探究、韓国語・国際交流、歴史学・中国語、英語、スポーツ、自然体験など様々なコースがあり、強い興味関心や高い意欲を持った生徒の特性を伸ばすプログラムを提供しています。

また、親子で来島し生活する場合は、一定の条件を満たせば月額3万円の補助を受けることができます。そのほか、入学前の体験入学・宿泊体験の費用や入学後の帰省費の補助もあります。また、生徒を地域全体で見守るサポート体制など、留学生を中心に据えた、しま全体での支援体制を強化しています。

「高校生の離島留学制度」説明会概要

【日時】 ①令和8年6月14日（日）、②7月4日（土） 14：00～

【場所】 オンライン

【当日の流れ】 14:00 「高校生の離島留学制度」全体説明

14:30 各実施校の概要説明

14:40 各実施校別の説明

【参加対象者】中学校に在学している者もしくは卒業した者及び参加を希望するその保護者、高校生の離島留学

制度に興味・関心のある方

【申込方法】下記ＵＲＬもしくは二次元コードからお申込みください。

【申込締切】 ①令和8年6月10日（水）、②6月30日（火）

URL：https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/gakkokyoiku/kotokyoiku/ritoryugaku/setsumeikai/>

「高校生の離島留学制度」について

●目 的

しまの特色ある教育課程の中で、自分を磨き、自分らしさを発見することで、希望する進路を実現するとともに、しまの豊かな自然や文化、あたたかさにふれることで、第二のふるさととしての思いを醸成し、生涯にわたり、しま親、友人、島民とのぬくもりのある交流を生み出すことを目的としています。

●対象校

・宇久高等学校 Ukuサイエンスパーク

・対馬高等学校 国際文化交流科

・壱岐高等学校 東アジア歴史・中国語コース

・五島高等学校 スポーツコース

・五島南高等学校 夢トライコース

・奈留高等学校 E-アイランド・スクール

「高校生の離島留学制度」の在校生（県外出身者）の声

高 校：対馬高校

出身地：福岡県出身

私は「韓国語を話せるようになりたい！」という夢を抱き対馬高校に入学しました。当初は学校生活に不安もありましたが、同じ目標を持つ仲間と出会い、すぐに打ち解けることができました。対馬高校は韓国語の授業や、韓国の高校生との交流、スピーチ大会など、ここでしか味わえない特別な体験が溢れています。仲間に支えられ、消極的だった私も『挑戦する勇気』を持てました。韓国語スピーチ大会で最優秀賞を受賞できたことは大きな自信となり、対馬高校を選んで本当に良かったと実感しています。

島外からの進学に不安な人もいるかもしれませんが、一歩踏み出した先には、最高の仲間と対馬だからこそできる経験が待っています。韓国に興味がある皆さんも、あなたの『好き』を対馬高校で『自信』に変えてみませんか？

高 校：壱岐高校出身地：高知県出身

毎週の歴史学の島内巡検に加え、中国語の検定試験に向けて中国語の授業を熱心に取り組んでいます。さらに、スピーチコンテストや上海中国語研修にも積極的に参加しました。放課後は、陸上部で汗を流し、チームメイトと切磋琢磨しながら大会に向けて練習を重ね、島外への遠征にも行っています。日々、文武両面で、成長を実感しています。

しま親さん宅での下宿生活では、美味しいご飯や、先輩、同級生、後輩との和気あいあいとした団らん、疲れが一気に吹き飛ぶお風呂など、壱岐での生活を満喫しています。

高 校：五島高校

出身地：福岡県出身

五島高校のスポーツコースでは、スポーツのことについて詳しく学ぶことができ、マリンスポーツ実習など様々な実習があることを知り、地元のスポーツコースで味わえない体験ができると思い、受検をしました。この１年、きついことやうまくいかないこともありましたが、色々なことに挑戦し、良い経験をすることができ、入学して心から良かったと思っています。

また、親に頼ってばかりいた自分が、少しは成長できていると感じています。これからも、壁にぶつかったり、逃げ出したくなったりすると思いますが、大切な仲間と共に日々努力し、思いやりの気持ちや、感謝を忘れず、毎日コツコツと頑張ります。

長崎県では、県民の皆様が地域の魅力を再認識し、もっと好きになり、誇りに思えるような長崎県のブランド価値を見つけ、それを磨き続けていきながら、国内外へ発信していくため、長崎県の総体的なブランディングに取り組んでいます。

その一環で作成したブランドロゴ・メッセージは、県内外への調査等から明らかとなった長崎県のブランド価値である「多様性⇔包容力」を具現化したものです。本県が元来持つ多様性は、人々の包容力を育て、そしてその包容力が、さらなる多様性を育んできたという、長崎県のブランド価値の本質である「人」を表現しています。

詳細は県公式HP（https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-744329.html）をご覧ください。