BtoBサービスサイト制作・支援サービス(1)





情報設計とクリエイティブで世の中の“コト”をわかりやすく伝える株式会社エコンテ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝日 伴則、以下「エコンテ」)は、BtoB企業向けに、サービスサイトの制作から必要なコンテンツ制作まで一気通貫で支援する「BtoBサービスサイト制作・支援サービス」の提供を開始しました。





サービスページ： https://econte.co.jp/service/btob-service-site/

制作実績 ： https://econte.co.jp/works/service/btob-marketing/









■サイト構築・コンテンツ制作に感じる課題の実態

エコンテはこれまで、Webサイト、ホワイトペーパー、動画、コラム記事、インフォグラフィックなど、さまざまなコンテンツ制作を通じて企業のマーケティング活動を支援してきました。BtoBマーケティングにおいては、サービスサイトを軸にコンテンツを展開し、リード獲得や申し込み獲得へつなげる重要性が高まっています。





BtoBサービスサイト制作・支援サービス(2)





2025年にエコンテがコンテンツマーケティング担当者600名を対象に実施した調査によると、コンテンツマーケティングの課題として、「リソース不足(36.8％)」「制作ノウハウ不足(31.0％)」「時間の不足(30.5％)」が上位に挙がり、社内で制作や運用を継続するための体制面が大きな課題となっていることが明らかになりました。

また、「コンテンツマーケティングへの知識不足(32.3％)」や「最新トレンドの把握(25.3％)」も多く、制作リソースや時間だけでなく、「何をどのように発信すべきか」といった戦略面・設計面での課題も見られました。

この結果から制作体制と戦略設計の両面に課題があり、一体的な支援の必要性が高まっていることが示されています。

エコンテでは、こうした課題に対し、サービスサイトとコンテンツを一体で設計・制作する支援体制を提供しています。









■多様なコンテンツ制作で企業のマーケティングを一気通貫で支援





BtoBサービスサイト制作・支援サービス(3)





サービスサイトはリードや申し込み獲得のための情報発信の基盤です。エコンテでは、BtoBサービスのマーケティングにおける「認知→関心→検討→導入→活用」に必要な制作を一気通貫で支援しています。





【サービスの価値をわかりやすく伝えるビジュアルと情報の表現力】

BtoBのサービスサイトでは、サービスの機能や特徴を単に伝えるだけでなく、「導入することで何が変わるのか」という価値を、論理的かつわかりやすく伝えることが重要です。エコンテでは、ターゲット視点で情報を整理し、インフォグラフィックやイラストなどのビジュアルを活用しながら、サービスの導入価値(ベネフィット)を伝える表現を得意としています。





【サービスサイトに必要な高品質なコンテンツを制作支援】

サービスサイトは公開して終わりではなく、リード獲得や問い合わせにつなげるための継続的なコンテンツ発信が不可欠です。エコンテでは、サイト制作に加え、ホワイトペーパーや導入事例、動画、コラム記事など、BtoBサービスのマーケティングに必要なコンテンツを高品質で制作支援できることが強みです。





【寄り添う姿勢と専任チームでの伴走支援】

クライアントごとに専任チームを編成し、ヒアリングから企画・制作まで主体的に伴走します。サービスの特徴や強みを深く理解したうえで、どのように伝えるべきかを提案することで、成果につながる情報発信を実現します。









■エコンテが提供するコンテンツ制作支援

【サービスサイト／サービスLP】

BtoBマーケティングのノウハウを活かし、サービスの価値が伝わるサービスサイトやLPを制作します。SaaSやクラウドサービスなどの無形商材でも、導入価値を整理し、わかりやすく伝える情報設計と表現を行います。





【ホワイトペーパー(ダウンロード資料)】

導入検討を促進するサービス資料や、リード獲得のためのホワイトペーパーなどのダウンロード資料を制作します。ビジュアルを活用し、内容を整理したわかりやすく魅力的な資料を、企画からデザインまで一貫して対応します。





【導入事例(導入インタビュー)】

サービス利用者へのインタビューをもとに、導入事例記事を制作します。経験豊富な編集者・ライター・カメラマンによる制作体制で、サービスの導入価値がリアルに伝わるコンテンツに仕上げます。





【サービス紹介動画】

モーショングラフィックやアニメーションを用いて、サービスの価値をわかりやすく伝える動画を制作します。サービスサイト掲載に加え、YouTubeやSNS、広告などプロモーション用途にも活用可能です。





【コラム記事(コンテンツSEO)】

サービスサイトへの集客や認知拡大を目的としたコラム記事の制作・運用を支援します。最新のSEOノウハウと豊富な制作・運用支援実績を活かし、成果につながるコンテンツを提供します。





【パネル／チラシ／冊子制作】

展示会や商談などのリアルの場で活用するコンテンツも制作可能です。サービスサイトと統一感のある内容・デザインで、伝わりやすい販促ツールを設計します。





BtoBサービスサイト制作・支援サービス(4)





成果に向き合うBtoBサービスサイトの制作・運用パートナーをお探しの企業様は、ぜひエコンテへご相談ください。

エコンテでは、クライアントごとに専任チームを編成し、クライアントのサービスの特徴や強みを理解したうえで、ユーザー目線で価値の伝え方をご提案します。情報設計から企画、制作、運用まで一気通貫で支援できることが強みです。

内容が固まっていない段階でのご相談も可能です。まずは貴社の課題について、お気軽にお聞かせください。





お問い合わせはこちら： https://econte.co.jp/service/btob-service-site/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エコンテ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿3-46-3

設立 ： 2014年12月17日

代表者 ： 代表取締役 滝日 伴則

事業内容： コンテンツマーケティング事業

URL ： https://econte.co.jp/

https://infographic.jp/