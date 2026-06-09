株式会社ファーマフーズ(本社：京都市、代表取締役：金武祚) が開発した、卵殻膜から生まれた新繊維「ovoveil® (オボヴェール)」が、世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「OEKO-TEX® STANDARD100（エコテックス®スタンダード100）」において、最も厳しい基準である「製品クラスⅠ（乳幼児向け製品対象）」の認証を2026年5月29日に取得しましたのでお知らせします。 今回の国際的な安全性認証の取得により、安全性に対する品質要求の高い、国内外のインナーウェア、ベビーウェア、寝装寝具メーカーなどへの営業活動を強化し、さらなる市場展開に努めてまいります。

■最も厳しい「製品クラスⅠ」の認証を取得

「エコテックス®スタンダード100」は、繊維製品に含まれる可能性のある有害化学物質の排除を目指し、厳格な規制値を設定している世界最高水準の安全認証です。今回ovoveilが取得した「製品クラスⅠ」は、乳幼児の肌に直接触れる繊維製品を対象とした最も厳しい基準です。これにより、環境への配慮だけでなく、人体への高い安全性が国際的に証明されました。 【認証概要】 認証製品名：ovoveil（オボヴェール） 製品クラス：Ⅰ（乳幼児向け製品対象） 認証取得日：2026年5月29日 日本の認証機関：一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

■ovoveil®（オボヴェール）とは

着る人と環境の双方にやさしい「卵殻膜(卵殻の内側にある薄皮)から生まれた新素材」です。本来は廃棄される卵殻膜を独自の技術でアップサイクルし、肌にやさしく、柔らかな風合いを持つ、環境配慮型素材として開発されました。 (https://ovoveil.com/)

■開発者コメント（株式会社ファーマフーズ 開発部 古賀啓太）

ovoveilは、私たちのタマゴの生命科学研究から生まれました。ヒヨコを守る生体防御膜である卵殻膜の機能に着目し、卵殻膜(タンパク質)とレーヨン(セルロース)を複合させた繊維素材の開発に成功しました。 今回の認証取得により、私たちの開発した素材の高い安全性が証明されたことで、ovoveilがさらに普及し、肌に悩みを抱える方々の助けになることを心から願っています。

■今後の展望

今回、高い信頼性を持つ国際認証を取得できたことを契機として、着る人に、環境にやさしい「卵殻膜」から生まれた新素材ovoveilの、インナーウェア、ベビーウェア、寝装寝具メーカーでの採用拡大を目指します。また、安全性や環境基準に対する消費者意識の高いアメリカ・ヨーロッパなどへの情報発信を強化することで、世界的な認知拡大を目指してまいります。

■参考：OEKO-TEX® STANDARD100（エコテックス®スタンダード100）とは

1992年、繊維製品に含まれる可能性のある有害化学物質の排除を目指し、スイス、ドイツ、オーストリアの検査機関によってエコテックス国際共同体が構築されました。現在では欧州16機関+日本1機関の計17機関が活動しています。「エコテックス®スタンダード100」では、用途別に4つの分類で規制値を設定しています。その中で、今回取得した乳幼児対応の「クラスⅠ」が最も厳しい基準となります。

【本資料に関するお問い合わせ先】

■ovoveil（オボヴェール）に関するお問い合わせ 株式会社ファーマフーズ 開発部 E-mail：pfi_fiber@pharmafoods.co.jp ovoveilブランドサイト：https://ovoveil.com/ ■報道関係者からのお問い合わせ 株式会社ファーマフーズ 経営戦略部（広報担当：津持・島田） TEL：075-394-8600 お問い合わせフォーム：https://www.pharmafoods.co.jp/contact/ir