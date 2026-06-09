【報道関係者各位】

― 海運業界を取り巻くリスク環境の変化と実務対応について ― 英国を本拠地とする世界有数の保険ブローカーグループHowdenの日本法人、ハウデングループジャパン株式会社（代表取締役CEO：多田健太郎）は、2026年7月2日（木）、海運業界における最新のリスク環境と保険戦略をテーマとした記者会見を開催いたします。 近年、海運業界は紅海情勢をはじめとする地政学リスクの高まり、サイバー攻撃の高度化、環境規制の強化、ならびに国際的なコンプライアンス要件の変化など、かつてないほど複雑な事業環境に直面しています。 本記者会見では、Howden Marine, Cargo & Logistics部門のManaging DirectorであるDaniel Whiteside氏をはじめ、ロンドンおよびバミューダから来日する海事保険・リスクマネジメントの専門家が登壇し、海運業界を取り巻く最新動向と、それらに対応する実践的な保険・リスクマネジメント戦略について解説いたします。 また、海運会社や船舶管理会社が今後注視すべきリスクテーマについても、グローバルな知見をもとにご紹介いたします。 ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席賜りますようお願い申し上げます。 【開催概要】 ■日時 2026年7月2日（木） 13:00～13:30（受付開始 12:45） ■会場 紀尾井カンファレンス 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-4 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階 【主な発表内容（予定）】 ■戦争・地政学リスクと海上保険市場の最新動向 ■サイバー攻撃の高度化と海事サイバー保険の現状 ■COFR（Certificate of Financial Responsibility）の最新動向と実務への影響 ■海運業界における新たなリスクマネジメントソリューション ※プログラム内容は変更となる場合がございます。 【登壇予定者】 Daniel Whiteside Managing Director Marine, Cargo & Logistics Howden ほか、Howdenグループの海外専門家およびハウデングループジャパン関係者 【お申込み方法】 ご出席いただける報道関係者の皆様は、以下の事務局宛にメールにてお申し込みください。 ハウデングループ（Marine）広報サポート事務局 担当：吉田 麻貴 Email：maki@starmarinepr.com 【報道関係者からのお問い合わせ先】 スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 代表取締役 吉田 麻貴 Email：maki@starmarinepr.com