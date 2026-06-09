NEWS RELEASE

報道関係各位

ANAクラウンプラザホテル広島 （広島市中区中町） では、2026年8月8日（土）、人気お笑いコンビ「テツandトモ」と「U字工事」を迎え、「テツandトモ・U字工事 お笑いサマーライブショー」を開催いたします。

テレビでもお馴染みの実力派お笑いコンビ2組による、一夜限りのスペシャルステージ。 なんでだろう～"の歌ネタで世代を超えて愛される「テツandトモ」と、栃木弁の軽快な掛け合いで人気の「U字工事」が、会場を笑いと熱気で包み込みます。 真夏の夜、ホテルシェフが手掛ける特別ディナーとともに、美食と笑いのエンタテインメントをお楽しみください。

テツandトモ・U字工事 お笑いサマーライブショー 概要

■開催日：2026年8月8日（土） ■時間：ディナー 5:30p.m.～6:20p.m. ショー 6:30p.m.～7:30p.m. ※受付5：00p.m.～ ■会場：ANAクラウンプラザホテル広島 3階「オーキッド」 ■料金：S席 \22,000 A席 \20,000 （ショーチャージ・料理・フリードリンク・税金・サービス料込）

【予約受付】 〔WEB予約限定〕 URL：https://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/offers/banquet/summerliveshow2026/

【テツandトモ】 赤と青のジャージ姿で繰り広げる"なんでだろう～"の歌ネタで全国的な人気を誇るお笑いコンビ。 2003 年の新語・流行語大賞「年間大賞」を受賞し、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。 テレビやイベント出演のほか、歌唱力を活かした音楽活動など、多方面で活躍中。

【U字工事】 福田薫、益子卓郎による栃木県出身のお笑いコンビ。 栃木弁を活かしたテンポの良い漫才で人気を集め、「ごめんねごめんね～」のフレーズでも広く知られている。バラエティ番組やラジオ、地域振興活動などでも活躍し、地元愛あふれる芸風で支持を集めている。

＜ご予約お問い合わせ＞：TEL 082-241-9127 宴会・イベント係

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com, SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/ Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先： ANAクラウンプラザホテル広島 マーケティング 玉井 岩田 Tel: 082 241 9126 Fax: 082 241 1110 mkt2@anacrowneplaza-hiroshima.jp