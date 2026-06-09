株式会社Dstyleホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）は、新たに犬・猫向け総合ケアブランド「PeQoly（ペコリー）」を立ち上げました。 ブランド第一弾商品として、水を使わず手軽にケアできる「PeQoly ドライシャンプー」を発売いたします。

■PeQoly(ペコリ―)とは

Dstyle group.が、約40年にわたり人の“ココロとカラダの美と健康と豊かさ”を追求してきた知見を、ペットの“健康寿命”へ展開する犬・猫向け総合ケアブランドをつくりました。 ブランドコンセプトは、 「この子の“いつも元気”を、日々のケアで守る。」 ペットオーナーや専門家の皆さまと共に研究を重ね、ダイアナメソッドをベースにした商品開発を行っています。 国産・自然由来成分にこだわり、“安心”と“効果”を両立した、毎日続けやすいケア習慣を提案します。

＜購入先＞ ダイアナ オンラインショップ https://shop.diana.jp/ 楽天市場 https://www.rakuten.co.jp/dianaonlineshop/ Dstyle group. 公式オンラインショップ https://dstyleshop.jp

■第一弾商品「PeQoly(ペコリ―)ドライシャンプー」

今回発売する「PeQoly ドライシャンプー」は、水で洗い流す必要がなく、毎日のケアに取り入れやすい犬・猫用ドライシャンプーです。 シャンプーが苦手なペットやシニア期のケア、散歩後や外出後のケアなど、さまざまなシーンで活用いただけます。 毎日使うものだからこそ、やさしさと使いやすさに配慮した設計となっています。

■商品概要

商品名：ドライシャンプー 価格：2,980円(税込) 容量：300mL 発売日：2026年6月10日(水) 使用部位：被毛全体、顔まわり、肉球まわり、お尻周り等 使用方法：泡を手に取り、被毛になじませ、タオルでふき取る(すすぎ不要)

■健康寿命を支える”新しいペットケア習慣”へ

近年、ペットを“家族の一員”として捉える価値観が広がる中、健康意識や日常ケアへの関心も高まっています。 PeQolyでは、“長く生きる”だけではなく、“元気に、心地よく過ごす”ことに着目。 食事、おやつ、毛並み、肉球、お口のケアなど、日々の積み重ねによる健康習慣を提案してまいります。

https://www.instagram.com/peqoly_peqoly_official

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。 ・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス ・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝 ・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building ・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866 ・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。 ・株式会社Dstyleホールディングスhttps://www.dstyleholdings.co.jp ・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/ ・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/ ・株式会社美と健康とご褒美https://shiny-owl.com/ ・株式会社Dサクセッションパートナーズhttps://www.d-scpt.com/ ・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/ ・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/ ・株式会社Dリテールクリエイションズ ・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/ ・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

https://newscast.jp/attachments/ti2kCTqrDLA9FDPre7BE.pdf