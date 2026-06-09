株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：呉 哲民、以下「パリミキ」）は、2026年の父の日に合わせ、1か月間じっくり最新の補聴器を日常の中で試せるレンタルサービス「らくみみプレミア」を贈り物にできる「聞こえの体験ギフト」キャンペーンを、2026年6月12日（金）から6月21日（日）までの期間限定で実施いたします。

■ 実家の親の「聞こえ」問題と、顕在化する心理的ハードル

近年、高齢化に伴う「聞こえの課題」が社会的な関心を集める一方、耳の聞こえにくさは本人が自覚しにくく、家族から指摘されても「自分はまだ大丈夫」「補聴器は大げさで格好悪い」と拒否反応を示してしまうケースが少なくありません。特に遠方に暮らす子世代からは、「帰省時に親の聞き返しやテレビの大音量が気になっても、どう切り出していいか分からない」という声が多く聞かれます。

■ 「聞こえの体験ギフト」

そこでパリミキは、日頃の感謝や健康を願う気持ちに託して、ご家族から「補聴器のある心地よい暮らし」をスマートに提案できる「聞こえの体験ギフト」を企画いたしました。「補聴器を買いに行く」のではなく、「最新の技術を1か月だけ体験してみる」というサブスクリプション感覚のライトなアプローチ。そして「ギフトカード」という形をとることで、お父さんのプライドを傷つけることなく、家族が優しく背中を押すことができる、これからの時代に寄り添った新しい父の日ギフトです。

■ キャンペーン概要

名称： 父の日「聞こえの体験ギフト」キャンペーン 期間： 2026年6月12日（金）～ 2026年6月21日（日） 内容： 1か月間レンタルでじっくりお試しができる「らくみみプレミア」を、「ギフトカード」として販売いたします。

■ 補聴器レンタルサービス「らくみみプレミア」が選ばれる4つの強み

試聴室では分からない「リアルな生活音」を1か月間じっくり体験

静かな店頭での短時間のお試しや、2週間程度の慣れ始めの期間では判断が難しい、「自宅のテレビの音」「家族との団らん」「外出時の環境音」など、普段の生活の中でじっくり体験。本当に自分に合うかどうかをご納得いくまで検証できます。

世界の名門メーカー「主要上位モデル」がラインナップ

オーティコン、リサウンド、ユニトロン、シグニアといった世界的な主要ブランドの上位モデルをご用意。スマートな充電式の耳かけ型だけでなく、個々の耳型を採取して作成するオーダーメイドの「耳あな型」も対象となり、お客様のこだわりや聞こえに確実に応えます。

『パリミキレッスンガイド』による段階的な安心サポート

初めての補聴器でも操作や音に迷わないよう、専用のステップアップガイドに沿って対面で丁寧にレクチャー。「脳が音に慣れるまで」のプロセスを、ご家族と一緒に見守り、サポートします。

国内有数の規模を誇る「認定補聴器技能者」396名が在籍

パリミキでは専門資格を有する「認定補聴器技能者」の育成に注力しており、現在国内有数の規模となる396名（2026年４月現在）が在籍しています。単なる機器の販売にとどまらず、プロフェッショナルによる高度な対面相談・調整体制を全国の店舗で整えています。

◆問い合わせ先

PR担当 四郎丸 真悟 e-mail：shingo.shiroumaru@paris-miki.jp

◆会社概要

会社名：株式会社 パリミキ 設立：2009年1月15日 代表者：代表取締役社長 呉 哲民 資本金：1億円 事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン URL: https://www.paris-miki.co.jp/