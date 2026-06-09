株式会社おぎそ（所在地：岐阜県土岐市）は、子ども向けコップ「あんしんコップ」の累計販売数が5000個を突破したことを発表いたします。また、これを記念し、Instagram限定プレゼントキャンペーンを開催。抽選で5名様に「あんしんコップ」をプレゼントいたします。

ストロー卒業期に必要な「見守る安心」を実現

https://www.online.ogiso-shop.com/view/item/000000000049

1歳前後の子どもがストローから普通のコップへ移行する時期は、保護者にとって成長の喜びと同時に多くの不安を伴うものです。「ちゃんと飲めているのか」「こぼしていないか」といった心配は、初めてコップを使う子どもを持つ母親共通の悩みとなっています。 こうした育児における課題に応える形で開発されたのが「あんしんコップ」です。本製品は、強化磁器製の小型コップとして岐阜県内で生産されており、全国の保育園や幼稚園でも導入実績を持ちます。累計販売数5000個という数字は、多くの保護者の皆さまがこの製品に寄せている信頼の評価となります。

子どもの成長段階に配慮した設計

「あんしんコップ」の最大の特徴は、側面をへこませた構造によって中身の状態が一目で確認できる点です。保護者は子どもの飲んでいる様子を常に見守ることができ、飲む量や進捗状況をリアルタイムでチェックすることが可能になります。 容量は約40ccと一般的なコップより小さく設計されています。この容量設定により、一回で飲み切りやすく、ジュースなどを一度に過剰に摂取する心配がありません。また、飲み残しが少なく、衛生面での課題も軽減されます。 口径約5.9cm、高さ約6cmのサイズは、1歳前後の幼い手にちょうど良い大きさです。コップを傾けて飲む際、通常のコップであれば鼻に当たってしまう角度でも、本製品の低い高さと設計により無理のない姿勢での飲用を実現しています。子どもが最後の一口まで飲み切る際、体を反らす必要がないため、誤嚥や転倒のリスク軽減にもつながります。 強化磁器素材は割れにくさが特徴で、日常的な使用での落下や衝撃に対して耐性を持ちます。さらに電子レンジやオーブン、食器洗浄機にも対応可能で、保護者の家事負担軽減にも配慮されたつくりとなっています。 色展開はチェリー、アクア、カフェ、ホワイトの4色で、パステルカラーのシリーズは育児環境をやさしく彩ります。

お客様のお声

「なかなかコップ飲みが進まず色々な商品を試してきましたが、こちらを使ってみたところ、ソロリソロリですが自分で少し飲むことができました。 中が見えるのはもちろんとても安心なのですが、コップ自体の口当たりも良いようで自分で頑張って飲んでいます！」 「すこし上が空いてるだけで、こんなに見やすいのかと感激しました◎ 13ヶ月の子が、小さなお手てで待つ姿もかわいい！ 軽くてサイズ的にしっかりと持てるので、こぼしにくいし飲みやすそうです。」 「何をためしてもなかなかコップ飲みができなかった9ヶ月の娘が初めて上手に飲めました！まだ自分でコップを持つまではできないものの、練習回数を重ねるたびに上達しているので嬉しいです。」 ※公式オンラインショップおよびまるくぱーじゅ楽天市場店商品レビューより抜粋

商品概要

【商品名】中が見える あんしんコップ 【材質】強化磁器 【サイズ】口径：約5.9cm / 高さ：約6cm 【容量】約40cc

Instagram限定キャンペーン概要

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DZMsqh8jaXt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/

本キャンペーンは、「あんしんコップ」の認知拡大と、子育て家族層への直接的なアプローチを目的とした企画です。Instagramフォローといいね機能を活用した参加型キャンペーンにより、子育て世代のSNS利用実態に合わせた訴求を実現しています。 当選者5名様には、パステルカラーシリーズの「あんしんコップ」をお贈りいたします。初めてのコップ選びで迷う保護者層や、すでに他のコップを試してみたが課題がある保護者層への新たな選択肢提供となることを期待しています。 詳細は公式Instagram(@marquepage_ogiso)をご覧ください。

企業概要

企業名：株式会社おぎそ 住所：岐阜県土岐市駄知町1468 代表者：小木曽剛史 電話番号：052-228-4842 URL：https://www.k-ogiso.co.jp/sogo_top/ 事業内容：子ども向け強化磁器食器の製造・販売 特徴：全国の保育園・幼稚園での導入実績を持ち、割れにくく安全性の高い食器を製造。Made in Japan品質で、電子レンジ対応やオーブン利用など、現代の育児・保育環境のニーズに対応した製品設計が特徴です。 --- 子ども食器ブランド「まるくぱーじゅ」サイト：https://marquepage-ogiso.com/