株式会社meito（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三矢益夫）は、meitoの人気商品「ぷくぷくたい」のパッケージやキャラクターのぷくぷくとしたシールを、2026年6月15日(月)より、愛知県内の直売店にて発売します。

◆販売店

＜meito直売店名古屋店＞ 住 所：〒451-0076 名古屋市西区東岸町2-68 営 業 時 間：平日10:30～15:00 ＜meito直売店瀬戸店＞ 住 所：〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町1-1 営 業 時 間：平日10:30～15:00 営業日につきましては、当社ホームページもしくは公式Instagramをご確認ください。 直売店ホームページURL：https://www.meito-abc.co.jp/store/top

◆商品

■商 品 名：ぷくぷくたいシール ■発 売 日：2026年6月15日(月) ■価 格：455円(税抜) ■シール個数：32個

◆SNSキャンペーン ～ぷくぷく“たい”を届け“たい”～

X応募方法 ①株式会社meito【公式】@meito_alphabet をフォロー ②キャンペーン投稿をリポスト ③キャンペーン投稿に「ぷくぷくたいを届けたい相手」をコメント ④後日当選者のDM(チャット)へ公式アカウントから連絡 【応募期間】 2026年6月12日(金)9：00～2026年6月19日(金)23：59 【賞品】 【当選人数】 ぷくぷくたいシール 1枚 29(ぷく)名様 【X公式アカウント】 https://x.com/meito_alphabet

Instagram応募方法 A meito公式アカウント @meito_alphabet をフォロー B キャンペーン投稿をいいね C キャンペーン投稿に「ぷくぷくたいを届けたい相手」をコメント D 後日当選者のDM(チャット)へ公式アカウントから連絡 【応募期間】 2026年6月19日(金)10：00～2026年6月26日(金)23：59 【賞品】 【当選人数】 ぷくぷくたいシール 1枚 29(ぷく)名様 【Instagram公式アカウント】 https://www.instagram.com/meito_alphabet/

ぷくぷくたいとは

株式会社meito

1945年創立。本社は愛知県名古屋市。「カラダもココロも豊かで楽しい毎日に わたしたちはおいしさ・たのしさ・健康を追求し、食品と化成品を通じて世界中の人々を笑顔にしていきます。」をパーパスに掲げ、チョコレートを中心にキャンディ、粉末飲料、化成品を提供しています。安全で高品質な商品を提供することはもちろん、企業行動憲章に則った「信頼できるmeitoブランド」を自信を持ってお届けします。

＜商品に関するお客様のお問い合わせ先＞

お客様相談係 TEL：0120-855-337 受付時間：平日9：00～17：00 ※正確な記録とより良い対応のため通知いただいた番号を記録し、また通話内容を録音させていただく場合がございます。