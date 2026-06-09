国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合メーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2026年6月「PRIME COLLECTION 2026-2027」を発行いたします。

一枚のタイルを置く。その瞬間から、まだ誰も見たことのない新しい世界が動き出します。

私たちは、いつも新しい可能性を追い求めるクリエイターの皆さまと共に歩む「創造のパートナー」でありたい。そう願ってきました。価値観が激しく揺れ動く今の時代だからこそ、私たちが届けたいのは、タイルの枠を飛び越えたイノベーションです。すべては、その先にある「感動」を、共に分かち合うために。

PRIME COLLECTION 2026-2027

発行｜2026年6月8日 掲載商品｜45シリーズ 総ページ数｜188ページ サイズ｜A4

機能性とデザイン性を極めた45シリーズを厳選してご紹介しております。 この一冊が、皆さまの豊かな創造力を刺激し、新たな物語を紡ぐ一助となれば幸いです。 詳細はデジタルカタログよりご確認いただけます。冊子をご希望の方は、名古屋モザイク工業の最寄りの事業所までお問合わせください。

PICK UP NEW PRODUCTS

https://www.catalabo.org/cgi-bin/openCatalog.cgi?catalogId=0158_PC202606

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社 所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20 代表者 ： 代表取締役 山際 二郎 設立 ： 1955年04月 事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業 資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/