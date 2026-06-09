桑田貴志 能まつり『井筒』が2026年7月4日 (土)に二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都 中央区 銀座 6-10-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイト http://fukagawanohbutai.sakura.ne.jp/ 能の大成者であり、「井筒」の作者でもある世阿弥が「井筒、上花なり」ー最高の花を持っているー と自身で評した自信作です。 舞台では、稀代のイケメン貴公子・在原業平の妻であった紀有常の娘が主人公です。「伊勢物語」に登場する和歌を効果的に使いながら業平との思い出を謡い、業平の装束を身に着けて井戸に映る姿に思いを馳せます。狂言「成上り」では、あの手この手で必死に言い訳をする太郎冠者を野村萬斎がユーモラスに演じます。 仕舞 「笠之段」／観世 喜正 狂言 「成上り」／野村 萬斎 能 「井筒」／桑田 貴志

公演概要

桑田貴志 能まつり『井筒』 公演日時：2026年7月4日 (土)12:30 開場／13:30開演 会場：二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都 中央区 銀座 6-10-1） ■出演者 桑田貴志 観世喜正 野村萬斎 ■チケット料金 【指定席】 S席(正面席)：8,000円 A席(脇正面・一部中正面)：6,600円 ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ S席：8,000円 → カンフェティS席：7,000円！ 【自由席】 自由席(中正面)：5,500円 学生席(中正面)：3,000円 （税込）

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