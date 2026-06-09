AhnLab CPS PLUS Platformの概要

株式会社アンラボ（本社：東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル3階、代表：金 基仁）は、6月10日より開催される「Interop2026」に出展し、OT環境における包括的セキュリティカバレッジを実現する産業用制御システム専用ソリューション「AhnLab CPS PLUS Platform」を展示いたします。

背景

デジタル化の急速な進展に伴い、製造業やエネルギー、運輸、通信などの社会インフラ・重要インフラ領域では、従来のIT環境とOT環境の融合が加速しています。しかし、限定的な環境下での運用を想定した制御システムは、一般的なエンドポイント保護製品との互換性が低く、既存のセキュリティ対策では十分な防御が難しいという課題を抱えています。 OT環境の防御には、脅威検知から即応体制の構築まで、包括的で継続的なセキュリティ対策が不可欠です。ブラックボックス化したOT環境における資産の可視化と異常検知、多様な運用形態への対応が業界全体で急務となり、広範なカバレッジを備えた統合的なソリューション導入が経営課題として浮上しています。

AhnLab CPS PLUS Platformの特長

今回展示するAhnLab CPS PLUS Platformは、世界の著名企業や社会インフラ、重要インフラで実績を重ねた、産業用制御システム専用のセキュリティソリューションです。 広範なセキュリティカバレッジを実現する多層防御機能を統合的に実装しています。OTファイアウォール、OTサンドボックス、CPS脅威インテリジェンスなどを連携させることで、既知の脅威から未知の攻撃まで、幅広い脅威に対応し、組織全体を保護します。 限定的な環境での稼働を想定した専用の「OTエンドポイント保護」を提供します。ICS環境では従来のセキュリティツールの導入が難しいため、システムの安定性を損なわずにマルウェア対策を実現しています。 ブラックボックス化したOT環境の資産識別から異常検知までを担う「OT IDS（侵入検知システム）」を搭載しています。ネットワーク通信の詳細な監視により、通常と異なるトラフィックパターンを自動検出し、未知の脅威に対する早期警戒を実現しています。 OTポータブルアンチウイルスや一方向データ送信機能なども備え、エアギャップ環境を含む多様な運用形態に対応しており、デジタルトランスフォーメーション推進時における包括的な課題解決を支援します。

展示内容と来場者向けサポート

AhnLab CPS PLUS Platformは、ITセキュリティとOTセキュリティの統合管理を実現し、現代のハイブリッド環境における包括的な脅威対策を提供します。多層防御から継続的な監視まで、OT環境全体を守る総合的なセキュリティソリューションを紹介いたします。 会期中には、製造業、重要インフラ、社会インフラの事業者、サイバーセキュリティ領域でのビジネスチャンスを模索する企業、OTセキュリティ対策に課題を感じている方を対象に、専門チームによる個別相談対応を予定しています。各組織固有のOT環境全体のセキュリティ構築課題に対し、具体的なソリューション活用方法をご提案いたします。

会社概要

企業名：株式会社アンラボ 所在地：東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル3階 代表者：金 基仁 公式サイト：https://www.ahnlab.com/jp