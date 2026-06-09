アルモニア株式会社(所在地：東京都杉並区、代表取締役：小原 和浩)は、2026年6月1日(月)より、埼玉新座営業所において一般貸切旅客運送事業を開始します。これにより、従来の東京井荻営業所に加え、埼玉新座営業所の2拠点体制となり、東京都全域および埼玉県全域での貸切バス配車が可能となります。





大型観光バス





■観光需要の回復を受け、埼玉新座営業所を開設

訪日外国人旅行者の回復や国内団体旅行の再開、修学旅行・大型イベントなどの移動需要が高まり、貸切バスの利用機会も広がっています。

当社は、これまで東京井荻営業所を拠点に観光バスを運行してきましたが、東京エリアでの需要拡大を受け、より広域で柔軟な配車体制を整えるため、東京に隣接する埼玉県新座市に営業所を開設しました。









■東京・埼玉全域で貸切バスの配車が可能に

東京井荻営業所と埼玉新座営業所の2拠点体制により、東京都全域および埼玉県全域での貸切バス配車が可能となりました。利用者の出発地や目的地、行程に応じた配車相談を受け付けています。





貸切バスは、観光旅行に加え、学校行事、企業研修、国際会議、スポーツ遠征、大型イベント、空港送迎、ホテル送迎など、さまざまな用途で利用されています。複数台での運行が必要となる案件では、配車時間、乗降場所、行程管理、運行計画などの事前調整が重要です。当社では、旅行会社や団体担当者からの見積もり・手配相談を受け、用途や行程に応じた運行内容をご案内します。





現在、当社では25台の車両を保有しており、2026年秋までに29台へ増車する予定です。車両台数の拡大により、修学旅行や大型イベントなど複数台口の依頼にも対応しやすくなり、東京・埼玉エリアにおける団体移動の円滑な手配を支援いたします。





中型観光バス

マイクロバス





■「SAFETY BUS(セーフティバス)」三ツ星を取得

「SAFETY BUS」は、貸切バス事業者安全性評価認定制度のシンボルマークです。貸切バスを利用するお客様が安心してバス会社を選択できるよう、安全に対する取り組み状況が優良なバス会社であることを示しています。

当社は2019年に一ツ星を取得後、2025年に三ツ星へと認定が更新されました。





セーフティバス





■アルモニア 4つの強み

【POINT 1】東京都心部からのアクセスが良好

都心部に近いお客様には、よりリーズナブルかつ効率的な手配が可能です。





【POINT 2】安心・安全への取り組み

貸切バス事業者安全性評価認定制度において、2025年に三ツ星認定を取得しています。





【POINT 3】少人数グループでの利用実績も豊富

中型バス・マイクロバスを豊富に取り揃え、少人数グループでの対応実績も多数あります。





【POINT 4】スピーディーな回答

お問い合わせ時に空き状況をその場で確認し、料金とあわせて迅速に回答します。









■主な利用想定

インバウンド、国内団体旅行、修学旅行、大型イベント、企業研修、スポーツ大会、空港送迎、団体送迎など





対象：旅行会社、学校、企業、各種団体、イベント主催者など









■埼玉新座営業所 概要

・所在地 ：埼玉県新座市新座1-1-7

・事業開始日 ：2026年6月1日(月)

・事業内容 ：一般貸切旅客運送事業

・配車対応エリア：東京都全域、埼玉県全域









■一般の方からのお問い合わせ先

貸切バス配車に関するお問い合わせはこちら

TEL：03-6304-7081

お問い合わせフォーム： https://armonia.co.jp/contact/entry/









■会社概要

会社名 ： アルモニア株式会社

所在地 ： 東京都杉並区浜田山3-35-38

代表者 ： 代表取締役 小原 和浩

事業内容 ： 一般貸切旅客運送事業

公式サイト： https://armonia.co.jp/

X ： https://x.com/armoniabus

Instagram ： https://www.instagram.com/armoniabus/





【東京井荻営業所】

所在地：東京都杉並区井草3-16-16 2階