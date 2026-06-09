フィジカルAI/ロボット業界に特化した人材育成・マッチングプラットフォーム「RobotMateHub」を運営する合同会社ヤマリキエッジ（東京都、代表：山本力弥）は、2026年6月、EN Innovation（コンサルティング）、SHIFT（企画・運営）、YouVah（インド最大級のティーン向けインターンシッププラットフォーム）の3社が共同で展開する「国際インターンシップ・プログラム 2026」のホスト企業として参画いたします。 本プログラムでは、インド屈指の名門女子校であるWelham Girls' Schoolの学生22名を日本へ招聘し、日本のロボティクス技術の最前線を体験する10日間のプロジェクト型インターンシップを実施します。

【背景：学校教育から実社会の課題解決へ】

現在、STEAM分野を志す次世代の若者にとって、ロボティクスや精密工学で世界をリードする日本での実践的な学びは、キャリア形成において極めて重要な意義を持ちます。本プログラムは、単なる企業見学ツアーではなく、学生たちが実際の産業現場で求められる「思考力」や「課題解決力」を養うことを目的としています。 世界4か国で展開され、高い評価を得ている本プロジェクトにおいて、RobotMateHubはホストとして、日本のロボティクス産業が直面するリアルな課題を学生たちに提示し、彼らの柔軟な発想によるソリューションを導き出す場を提供し、STREAM教育（RはRobot）を推進します。

【プログラムの核心：5日間のエンジニアリング・チャレンジ】

RobotMateHubが用意する環境を舞台に、学生たちは以下のプロセスを通じて、日本経済の未来を拓く提案を行います。 - 課題提示: 高齢化社会や労働力不足など、日本が抱える構造的な課題をロボティクスでいかに解決するか、ヤマリキエッジより具体的なテーマを提示します。 - ソリューション設計: 学生たちは期間中、調査・メンタリング・プロトタイプ製作を重ね、独自の視点からロボットの活用案を構築します。 - 最終発表: プログラム最終日には、学生チームによる成果発表会を実施。次世代の視点から生まれる革新的なアイデアに対し、専門的なフィードバックを行います。

【本プログラム参画の意義】

RobotMateHubは、今回の招聘を通じて以下の価値を創出します。 * **次世代グローバル人材との接点**: 将来、世界トップレベルの大学や企業での活躍が期待されるインドの優秀な学生たちと、早期にダイレクトな関係を構築します。 * **イノベーションの加速**: 既存の枠組みに捉われない学生たちの自由な発想を取り入れることで、社内の研究開発や事業構想に新たな視点を取り入れます。 * **国際的な教育支援と社会貢献**: 日本の技術力とイノベーション・エコシステムを次世代のグローバルリーダーに伝えることで、国際的な教育支援（CSR）の役割を果たします。

【実施概要】

* **プログラム名**: 国際インターンシップ・プログラム 2026（International Internship Program 2026） * **実施時期**: 2026年6月10日 ～ 6月19日（10日間） * **参画企業・団体**: SHIFT、EN Innovation、YouVah * **ホスト企業**: 合同会社ヤマリキエッジ * **参加学生**: インド・Welham Girls' School（Grade 9-12）22名

【RobotMateHub について】

「フィジカルAI時代の人材育成・マッチングプラットフォーム」として、ロボット業界に特化した学習コンテンツ（139記事・25モジュール）・R検定・マッチング・ハッカソン・Research・Consulting の8事業を展開。現場エンジニア・研究者・事業会社・投資家など多様な有識者が集まるコミュニティで、Unitree G1 を用いたPhysical AIハッカソンの開催や、大和証券へのヒューマノイド・ロボティクス調査レポート提供など、延べ100件超の実績を持つ。 本件に関するお問い合わせ 合同会社ヤマリキエッジ（RobotMateHub 運営） プレスリリース問い合わせ：https://robotmate-hub.com/contact/ Webサイト：https://robotmate-hub.com/