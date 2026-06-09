“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「ゆとりろ日光」（所在地：〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2484）は、お客様への安定した客室提供と快適な滞在を叶えるため、既存客室のリニューアルに加え新たに3室を増室いたします。これに伴い、新客室にお得にご宿泊いただけるリニューアル記念プランを2026年6月～10月8日まで販売いたします。 ゆとりろ日光公式サイト：https://yutorelo-nikko.com/ リニューアル記念プラン：https://x.gd/xaZC5

ゆとりろ日光は、中禅寺湖畔に佇む温泉宿です。 当館は開業以来、観光・ビジネスを問わず多くのお客様にご利用いただいてまいりました。さらなる滞在価値の向上を目的として、このたび和洋室および洋室ツインタイプの客室改装を実施いたしました。さらに、7月には4名定員の洋室ツインを3室新設いたします。いずれの客室も中禅寺湖を目の前にしたレイクビュー客室となります。 リニューアル記念プランでは、これらの客室に最大3,300円引きでご利用いただけ、ご夕食も特選コースを無料アップグレードにてお召し上がりいただけます。本プランは2026年10月8日までの販売となっておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。

リニューアル 概要

＜改装＞※2026年5月改装済 洋室ツイン3名定員：4室 和洋室4名定員：17室 和洋室5名定員：2室 ＜新設＞※2026年7月1日よりご宿泊開始 洋室ツイン4名定員：3室

リニューアル記念プラン

プラン名： 【客室リニューアル記念】ご夕食無料アップグレード！/嬉しい3大特典付き＜特選コース■＞ ＜特典＞ ①ご夕食を特選コースに無料アップグレード ②おひとり様最大3,300円引き ③レイトチェックアウト11時（通常10時） 価格：15,675円～（2名1室ご利用の場合の1名様料金） 予約・詳細：https://x.gd/xaZC5

ゆとりろ日光

ゆとりろ日光｜概要 住所：〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2484 TEL：0570-018-356 客室数：25室（※2026年7月より28室）＋ドミトリー20室 主な館内設備：大浴場（天然温泉）、露天風呂（天然温泉）、レストラン アクセス：東武日光線・JR日光線・東武バスにて約45分 「中禅寺郵便局」バス停より１分 公式サイト：https://yutorelo-nikko.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_nikko ※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo