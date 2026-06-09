InterSafe GatewayConnectionがITreviewのWebフィルタリングソフト部門No.1評価を獲得し「The Best Software by Category 2026」受賞

アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下ALSI〔アルシー〕）が提供するクラウド型次世代Webフィルタリングサービス「InterSafe GatewayConnection（インターセーフ ゲートウェイコネクション）」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）の「The Best Software by Category 2026」Webフィルタリングソフト部門においてNo.1評価を獲得したことをお知らせします。













■The Best Software by Category 2026について



The Best Software by Categoryは、国内最大級のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が年に一度実施するアワードです。約200におよぶカテゴリーにおいて、1年間で最も評価が高かったNo.1製品を選出します。



評価方法は、2025年4月〜2026年3月にITreviewで10件以上のレビューを獲得した製品を対象に、満足度や使いやすさ、レビュー件数、市場での検索数などの指標を基に「ITreview Score」を算出。各カテゴリーにおいて最もスコアの高い製品が選出されます。



このたび、「InterSafe GatewayConnection」は、Webフィルタリングソフト部門においてNo.1のスコアを獲得し、「The Best Software by Category 2026」を受賞しました。









The Best Software by CategoryInterSafe GatewayConnectionの受賞カテゴリ−Webフィルタリングソフト：https://www.itreview.jp/categories/web-filteringまた、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する「ITreview Grid Award」においても、顧客満足度と市場認知度の高い製品に贈られる最高位の「Leader」を16期連続※で受賞しています。

※ITreview Grid Award 2026 Spring時点





■InterSafe GatewayConnectionについて



InterSafe GatewayConnectionは、マルチデバイス対応のクラウド型次世代Webフィルタリングサービスです。Windows / iOS / Android / Chrome OSに対応し、場所や端末、ネットワークを問わず全てのWebアクセスを柔軟にコントロール。テレワークや学校の授業（GIGA第2期対応など）における安心安全な端末利用を促進いたします。また、初期設定なしで手軽に使える「ダッシュボードサービス」や、無償のWebアクセスログ分析ツール「InterSafe LogNavigator」を利用することで、Web利用状況の可視化・分析ができ、組織全体の端末稼働状況を把握することが可能です。



製品詳細 >>https://www.alsi.co.jp/solution/cybersecurity/isgc/education/



■アルプス システム インテグレーション株式会社について



アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。



※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。