【20セット限定】今年の父の日は“ちょっと特別な逸品”を。キムチ専門店サランチェが贈る、発売早々完売した話題のあさりキムチと人気のキムチがそろった「おつまみキムチセット」新発売
今年の父の日は6月21日(日)。老舗キムチ専門店ならではの進化系キムチ4種を、贅沢に詰め合わせました。本店（東京・上野）では発売早々に完売した話題の「あさりキムチ」をはじめ、海鮮の旨みと食感を存分に味わえる4品が勢ぞろい。封を開けた瞬間から、お父さんもきっと笑顔になるはずです！
冷えたビールやマッコリのおともに、これ以上ないおつまみセットでありながら、炊きたてのご飯にのせれば最高のおかずにも。お酒の日も、ご飯の日も、食卓を選ばず楽しめる、贅沢な一箱です。
期間中にご購入いただいた方には、父の日専用のメッセージカードを無料でお付けいたします。今年の父の日は、キムチソムリエのいるお店 サランチェの “ちょっと特別な逸品”で、日ごろの感謝の気持ちを伝えてみませんか。
セット内容
1. あさりキムチ
あさりの身をまるごと漬け込んだ、魚介の旨みとフルーティーなヤンニョム（薬念）が際立つ本格海鮮キムチ。実店舗で発売早々に完売した、話題の逸品です。
2. いかキムチ
やわらかなイカを、麹を効かせたヤンニョムでじっくり漬け込んだ一品。コクと旨みが後を引く、長く愛される定番の海鮮キムチです。
3. ザーサイ切干大根キムチ
コリコリ食感の切干大根に、深い味わいのザーサイ（搾菜）を合わせた変わり種。搾菜のコクと切干大根のほのかな甘みが、食欲をそそります。
4. チャンジャ
創業1960年から受け継ぐ伝統製法で仕込む、当店自慢の一品。厳選した良質なタラの胃袋を使用し、コリコリとした独特の食感とピリッとした辛みが楽しめます。
● お酒好きのお父さんに
冷えたビールやマッコリ、日本酒など、さまざまなお酒と好相性。ほどよい塩味とそれぞれのコクが、もう一杯を進ませます。お酒の時間を格上げする、最高のおつまみセットです。
● ご飯党のお父さんに
炊きたてのご飯にのせれば、それだけでごちそうに。ほどよい辛さと4種それぞれの旨みが重なり合い、もう箸が止まりません。
晩酌のお供に、ごはんのお供に、今年の父の日は「笑顔になるキムチ」で日頃の気持ちを贈りませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351583/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351583/images/bodyimage2】
■商品概要
商品名：おつまみキムチセット
内訳：あさりキムチ100ｇ、いかキムチ100ｇ、ザーサイ切干大根キムチ200ｇ、チャンジャ100ｇ
販売価格：3,990円(送料・税込)
セット内容：4種類のキムチ、父の日専用メッセージカード
配送状態：冷凍
販売チャンネル：楽天市場（キムチソムリエのいるお店サランチェ）
注文承り期間：2026年6月7日(日)～2026年6月16日(火)
購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/otsumami_kimchi/
※お客様に安心してお届けできるよう、日時指定していただきますようお願いいたします
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
配信元企業：株式会社第一物産
冷えたビールやマッコリのおともに、これ以上ないおつまみセットでありながら、炊きたてのご飯にのせれば最高のおかずにも。お酒の日も、ご飯の日も、食卓を選ばず楽しめる、贅沢な一箱です。
期間中にご購入いただいた方には、父の日専用のメッセージカードを無料でお付けいたします。今年の父の日は、キムチソムリエのいるお店 サランチェの “ちょっと特別な逸品”で、日ごろの感謝の気持ちを伝えてみませんか。
セット内容
1. あさりキムチ
あさりの身をまるごと漬け込んだ、魚介の旨みとフルーティーなヤンニョム（薬念）が際立つ本格海鮮キムチ。実店舗で発売早々に完売した、話題の逸品です。
2. いかキムチ
やわらかなイカを、麹を効かせたヤンニョムでじっくり漬け込んだ一品。コクと旨みが後を引く、長く愛される定番の海鮮キムチです。
3. ザーサイ切干大根キムチ
コリコリ食感の切干大根に、深い味わいのザーサイ（搾菜）を合わせた変わり種。搾菜のコクと切干大根のほのかな甘みが、食欲をそそります。
4. チャンジャ
創業1960年から受け継ぐ伝統製法で仕込む、当店自慢の一品。厳選した良質なタラの胃袋を使用し、コリコリとした独特の食感とピリッとした辛みが楽しめます。
● お酒好きのお父さんに
冷えたビールやマッコリ、日本酒など、さまざまなお酒と好相性。ほどよい塩味とそれぞれのコクが、もう一杯を進ませます。お酒の時間を格上げする、最高のおつまみセットです。
● ご飯党のお父さんに
炊きたてのご飯にのせれば、それだけでごちそうに。ほどよい辛さと4種それぞれの旨みが重なり合い、もう箸が止まりません。
晩酌のお供に、ごはんのお供に、今年の父の日は「笑顔になるキムチ」で日頃の気持ちを贈りませんか？
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■商品概要
商品名：おつまみキムチセット
内訳：あさりキムチ100ｇ、いかキムチ100ｇ、ザーサイ切干大根キムチ200ｇ、チャンジャ100ｇ
販売価格：3,990円(送料・税込)
セット内容：4種類のキムチ、父の日専用メッセージカード
配送状態：冷凍
販売チャンネル：楽天市場（キムチソムリエのいるお店サランチェ）
注文承り期間：2026年6月7日(日)～2026年6月16日(火)
購入はこちら：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/otsumami_kimchi/
※お客様に安心してお届けできるよう、日時指定していただきますようお願いいたします
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
配信元企業：株式会社第一物産
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