日本の子ども向けエンターテインメントセンター市場は2034年までにUSD 1.41124十億に達する見込みで、CAGR 6.37％で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351769/images/bodyimage1】
日本の子供向けエンターテイメントセンター市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の子供向けエンターテイメントセンター市場：施設規模、収益源、活動分野、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の子供向けエンターテイメントセンター市場は2025年に8億952万米ドルと評価され、2034年までに14億1124万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.37%である。
子ども向けエンターテイメントセンター（CEC）は、子どもや家族向けに年齢に応じたレクリエーションやエンターテイメント体験を提供する専用施設であり、アーケードゲームや景品交換ゲーム、AR/VRゲームゾーン、体を動かす遊び（ソフトプレイエリア、クライミング遊具、トランポリンなど）、スキルゲームや対戦ゲーム、テーマ性のあるインタラクティブな環境など、幅広いアクティビティ形式を提供しています。日本では、ショッピングモール内に位置する5,000平方フィート未満のコンパクトな屋内プレイセンターから、国内外の人気IPフランチャイズをベースにした没入型テーマワールドを備えた30エーカーを超える大規模なテーマパークまで、様々な規模の施設が存在します。
世界の子供向けエンターテイメントセンター市場は、屋内エンターテイメントの人気上昇、子供の発達体験に対する親の投資増加、AR/VRなどの先進技術のファミリー向けエンターテイメント環境への統合により、2035年までに1,684億9,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、あらゆる規模の施設で持続的な拡大を牽引しており、特に日本の市場は、非常に充実したアニメやゲームのIPエコシステム、世界クラスのエンターテイメント施設設計能力、そして記録的なインバウンド観光によって、家族連れの観光客の支出が主要都市や地方市場のプレミアムエンターテイメント施設へと向けられていることから、大きな恩恵を受けています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-childrens-entertainment-centers-market/requestsample
主要な市場推進要因
アニメとゲームのIPを活用したエンターテインメントの拡大と観光業の回復
日本は、ポケモン、ドラゴンボール、ワンピース、鬼滅の刃、僕のヒーローアカデミアといった象徴的なアニメフランチャイズに加え、任天堂、バンダイナムコ、セガといった人気ゲームフランチャイズを擁する、他に類を見ない強力なIPエコシステムを有しており、テーマ型子供向けエンターテイメントセンター開発において世界で最も魅力的なIP基盤を提供しています。アニメ、モバイルゲーム、映画、玩具といったメディアを横断的に展開することで、ブランド認知度を高め、幅広い顧客層を獲得できます。こうしたメディアと商品との連携は、日本のエンターテイメントエコシステムにおいて中心的な役割を果たし、ライセンスIPを活用した体験が、様々なエンターテイメント施設において文化的意義を強めています。
日本の子供向けエンターテイメントセンター市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の子供向けエンターテイメントセンター市場：施設規模、収益源、活動分野、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の子供向けエンターテイメントセンター市場は2025年に8億952万米ドルと評価され、2034年までに14億1124万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.37%である。
子ども向けエンターテイメントセンター（CEC）は、子どもや家族向けに年齢に応じたレクリエーションやエンターテイメント体験を提供する専用施設であり、アーケードゲームや景品交換ゲーム、AR/VRゲームゾーン、体を動かす遊び（ソフトプレイエリア、クライミング遊具、トランポリンなど）、スキルゲームや対戦ゲーム、テーマ性のあるインタラクティブな環境など、幅広いアクティビティ形式を提供しています。日本では、ショッピングモール内に位置する5,000平方フィート未満のコンパクトな屋内プレイセンターから、国内外の人気IPフランチャイズをベースにした没入型テーマワールドを備えた30エーカーを超える大規模なテーマパークまで、様々な規模の施設が存在します。
世界の子供向けエンターテイメントセンター市場は、屋内エンターテイメントの人気上昇、子供の発達体験に対する親の投資増加、AR/VRなどの先進技術のファミリー向けエンターテイメント環境への統合により、2035年までに1,684億9,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、あらゆる規模の施設で持続的な拡大を牽引しており、特に日本の市場は、非常に充実したアニメやゲームのIPエコシステム、世界クラスのエンターテイメント施設設計能力、そして記録的なインバウンド観光によって、家族連れの観光客の支出が主要都市や地方市場のプレミアムエンターテイメント施設へと向けられていることから、大きな恩恵を受けています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-childrens-entertainment-centers-market/requestsample
主要な市場推進要因
アニメとゲームのIPを活用したエンターテインメントの拡大と観光業の回復
日本は、ポケモン、ドラゴンボール、ワンピース、鬼滅の刃、僕のヒーローアカデミアといった象徴的なアニメフランチャイズに加え、任天堂、バンダイナムコ、セガといった人気ゲームフランチャイズを擁する、他に類を見ない強力なIPエコシステムを有しており、テーマ型子供向けエンターテイメントセンター開発において世界で最も魅力的なIP基盤を提供しています。アニメ、モバイルゲーム、映画、玩具といったメディアを横断的に展開することで、ブランド認知度を高め、幅広い顧客層を獲得できます。こうしたメディアと商品との連携は、日本のエンターテイメントエコシステムにおいて中心的な役割を果たし、ライセンスIPを活用した体験が、様々なエンターテイメント施設において文化的意義を強めています。