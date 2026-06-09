日本の子ども向けエンターテインメントセンター市場は2034年までにUSD 1.41124十億に達する見込みで、CAGR 6.37％で成長

日本の子ども向けエンターテインメントセンター市場は2034年までにUSD 1.41124十億に達する見込みで、CAGR 6.37％で成長