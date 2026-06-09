福岡 SNS 運用会社おすすめ5選に選ばれた実力とは--札幌発・キングプロテアが福岡エリア対応を正式発表
福岡 SNS 運用会社の選択肢として、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より福岡エリアへの対応を正式に開始した。TikTok・InstagramのZ世代ネイティブクリエイターチームが、福岡の飲食・美容・小売・クリニックなど店舗ビジネスを対象に、ショート動画を起点とした集客設計を丸ごと担う新サービスとして提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350842/images/bodyimage1】
福岡 SNS 運用会社を探す経営者が直面する「3つの壁」--なぜSNS集客がうまくいかないのか
福岡の中小企業・店舗経営者の間で「SNSをやらなければならないとわかっているが、手が回らない」という声が急増している。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のSNS未活用率は依然として高く、特に人手不足が深刻な店舗ビジネスでは、担当者を置けないまま「社長が不定期に投稿するだけ」という状態に陥っているケースが多い。
株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で最も多く聞いた声は3つだ。「(1)自社で投稿してみたが全く伸びない」「(2)運用会社に頼んだが撮影が月1回だけで動画のクオリティが低すぎた」「(3)費用対効果が見えないまま契約を続けてしまった」。この3つの壁が、福岡を含む地方都市の店舗ビジネスにSNS集客が根付かない本質的な原因だとキングプロテアは分析している。
特に問題が大きいのが「投稿本数の不足」だ。TikTokアルゴリズムの最新動向（Bytedance社の公式ガイドライン2025年版より）では、アカウントを成長させるために推奨される投稿頻度は「週3～5本以上」とされている。月4～5本の投稿では、アルゴリズムに「アクティブなアカウント」と判定されず、リーチが広がらない。月10本以上のショート動画投稿を標準化しているキングプロテアの運用基盤は、まさにこの「投稿本数の壁」を突破するために設計されている。
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福岡 SNS 運用会社として選ばれる理由--1,500本以上の制作実績が生む「業種別の勝ちパターン」
福岡 SNS 運用会社を選ぶ際に最も重要なのは「その会社がどれだけの実戦データを持っているか」だ。キングプロテアは現在26アカウントを同時並行で運用しており、飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など複数業種にわたる運用ナレッジを蓄積している。累計動画制作本数1,500本以上という数字は、単なる制作本数ではなく「何が伸びて、何が伸びないか」という実戦データの総量を意味する。
具体的な実績として、株式会社エンクル（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICAでは328,000再生、株式会社マーズデザインでは88,000再生、渋谷文化村レディースクリニックでは76,000再生という大型バズ案件を複数創出している。これらは単発の「バズ狙い」ではなく、アカウント設計・コンセプト立案から始まる継続的な運用の結果だ。
売上への直結という観点でも実績が明確だ。手結整体院では、公式LINEを活用した導線設計により支援開始1ヶ月目で月商75万円から125万円へ、前年比166%の売上増を実現した。宿泊事業会社では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAを繰り返した結果、前代理店比でCPAを8～12万円から2万円へ大幅改善し、同じ広告費で売上5倍を達成している。こうした「再生数から売上まで一気通貫で追う」スタンスが、キングプロテアが福岡の経営者から選ばれる最大の理由だ。
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福岡 SNS 運用会社を探す経営者が直面する「3つの壁」--なぜSNS集客がうまくいかないのか
福岡の中小企業・店舗経営者の間で「SNSをやらなければならないとわかっているが、手が回らない」という声が急増している。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のSNS未活用率は依然として高く、特に人手不足が深刻な店舗ビジネスでは、担当者を置けないまま「社長が不定期に投稿するだけ」という状態に陥っているケースが多い。
株式会社キングプロテアがこれまでの相談業務（累計30件以上）で最も多く聞いた声は3つだ。「(1)自社で投稿してみたが全く伸びない」「(2)運用会社に頼んだが撮影が月1回だけで動画のクオリティが低すぎた」「(3)費用対効果が見えないまま契約を続けてしまった」。この3つの壁が、福岡を含む地方都市の店舗ビジネスにSNS集客が根付かない本質的な原因だとキングプロテアは分析している。
特に問題が大きいのが「投稿本数の不足」だ。TikTokアルゴリズムの最新動向（Bytedance社の公式ガイドライン2025年版より）では、アカウントを成長させるために推奨される投稿頻度は「週3～5本以上」とされている。月4～5本の投稿では、アルゴリズムに「アクティブなアカウント」と判定されず、リーチが広がらない。月10本以上のショート動画投稿を標準化しているキングプロテアの運用基盤は、まさにこの「投稿本数の壁」を突破するために設計されている。
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福岡 SNS 運用会社として選ばれる理由--1,500本以上の制作実績が生む「業種別の勝ちパターン」
福岡 SNS 運用会社を選ぶ際に最も重要なのは「その会社がどれだけの実戦データを持っているか」だ。キングプロテアは現在26アカウントを同時並行で運用しており、飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など複数業種にわたる運用ナレッジを蓄積している。累計動画制作本数1,500本以上という数字は、単なる制作本数ではなく「何が伸びて、何が伸びないか」という実戦データの総量を意味する。
具体的な実績として、株式会社エンクル（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICAでは328,000再生、株式会社マーズデザインでは88,000再生、渋谷文化村レディースクリニックでは76,000再生という大型バズ案件を複数創出している。これらは単発の「バズ狙い」ではなく、アカウント設計・コンセプト立案から始まる継続的な運用の結果だ。
売上への直結という観点でも実績が明確だ。手結整体院では、公式LINEを活用した導線設計により支援開始1ヶ月目で月商75万円から125万円へ、前年比166%の売上増を実現した。宿泊事業会社では、Meta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAを繰り返した結果、前代理店比でCPAを8～12万円から2万円へ大幅改善し、同じ広告費で売上5倍を達成している。こうした「再生数から売上まで一気通貫で追う」スタンスが、キングプロテアが福岡の経営者から選ばれる最大の理由だ。