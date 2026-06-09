ビューティー＆パーソナルケア製品市場、ウェルネス志向・パーソナライズドスキンケア・クリーンビューティー需要の高まりを背景に拡大
なぜ消費者はパーソナルケア、ウェルネス、セルフケアへの支出を増やしているのか？
世界のビューティー＆パーソナルケア製品市場は、従来の化粧品や身だしなみ用品の枠を超えて進化しています。近年、消費者は美容を単なる外見の向上ではなく、健康やウェルネスを支えるライフスタイルの一部として捉えるようになっており、スキンケア、ヘアケア、パーソナルケア製品への需要が拡大しています。
また、成分の透明性、肌の健康、予防美容、持続可能性、そして個々のニーズに合わせた美容ソリューションへの関心が高まっています。SNS、美容インフルエンサー、皮膚科医による推奨、セルフケア文化の浸透などが、より高度な美容習慣の形成を後押ししています。
その結果、世界のビューティー＆パーソナルケア製品市場は2030年までに7,420億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2025年の2,140億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）6%で成長し、小売・卸売業界全体の約1%を占める市場になると見込まれています。
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EコマースとD2Cブランドはどのように美容業界を変革しているのか？
デジタルコマースは、美容製品の発見、購入、ブランドとの関わり方を大きく変えています。
消費者はオンラインレビューやSNSコンテンツを活用しながら商品を比較・購入しており、D2C（Direct-to-Consumer）ブランドは顧客との直接的な関係構築を強化しています。オンライン販売チャネルは製品の選択肢を広げるだけでなく、利便性やパーソナライズされた購買体験も提供しています。
デジタルビューティー市場の成長要因
● EコマースおよびD2Cブランドの拡大による年間市場成長寄与率：約2.9%
● インフルエンサーマーケティングの拡大
● パーソナライズされた商品提案の普及
● ソーシャルコマースの急成長
デジタル販売チャネルは今後も市場成長を支える重要な要素となる見通しです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351732/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351732/images/bodyimage2】
なぜナチュラル・オーガニック・サステナブルビューティー製品が主流になりつつあるのか？
消費者は、自身の健康だけでなく環境への配慮も重視するようになっています。
その結果、クリーンビューティー製品、植物由来成分を使用したスキンケア製品、ヴィーガンコスメ、クルエルティフリー製品、環境に配慮したパッケージへの需要が急速に高まっています。
メーカー各社は、製品処方の見直しやサプライチェーンの透明性向上、持続可能な原材料調達などに積極的に取り組んでいます。
サステナブルビューティー市場の成長要因
● ナチュラル・オーガニック・サステナブル製品による年間市場成長寄与率：約2.5%
● 植物由来成分への需要増加
● 環境配慮型パッケージの採用拡大
● クリーンビューティー商品のラインアップ強化
持続可能性は今後も消費者の購買判断において重要な要素となるでしょう。
なぜスキンケアがビューティー＆パーソナルケア製品市場最大のセグメントであり続けるのか？
世界のビューティー＆パーソナルケア製品市場は、従来の化粧品や身だしなみ用品の枠を超えて進化しています。近年、消費者は美容を単なる外見の向上ではなく、健康やウェルネスを支えるライフスタイルの一部として捉えるようになっており、スキンケア、ヘアケア、パーソナルケア製品への需要が拡大しています。
また、成分の透明性、肌の健康、予防美容、持続可能性、そして個々のニーズに合わせた美容ソリューションへの関心が高まっています。SNS、美容インフルエンサー、皮膚科医による推奨、セルフケア文化の浸透などが、より高度な美容習慣の形成を後押ししています。
その結果、世界のビューティー＆パーソナルケア製品市場は2030年までに7,420億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2025年の2,140億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）6%で成長し、小売・卸売業界全体の約1%を占める市場になると見込まれています。
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EコマースとD2Cブランドはどのように美容業界を変革しているのか？
デジタルコマースは、美容製品の発見、購入、ブランドとの関わり方を大きく変えています。
消費者はオンラインレビューやSNSコンテンツを活用しながら商品を比較・購入しており、D2C（Direct-to-Consumer）ブランドは顧客との直接的な関係構築を強化しています。オンライン販売チャネルは製品の選択肢を広げるだけでなく、利便性やパーソナライズされた購買体験も提供しています。
デジタルビューティー市場の成長要因
● EコマースおよびD2Cブランドの拡大による年間市場成長寄与率：約2.9%
● インフルエンサーマーケティングの拡大
● パーソナライズされた商品提案の普及
● ソーシャルコマースの急成長
デジタル販売チャネルは今後も市場成長を支える重要な要素となる見通しです。
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なぜナチュラル・オーガニック・サステナブルビューティー製品が主流になりつつあるのか？
消費者は、自身の健康だけでなく環境への配慮も重視するようになっています。
その結果、クリーンビューティー製品、植物由来成分を使用したスキンケア製品、ヴィーガンコスメ、クルエルティフリー製品、環境に配慮したパッケージへの需要が急速に高まっています。
メーカー各社は、製品処方の見直しやサプライチェーンの透明性向上、持続可能な原材料調達などに積極的に取り組んでいます。
サステナブルビューティー市場の成長要因
● ナチュラル・オーガニック・サステナブル製品による年間市場成長寄与率：約2.5%
● 植物由来成分への需要増加
● 環境配慮型パッケージの採用拡大
● クリーンビューティー商品のラインアップ強化
持続可能性は今後も消費者の購買判断において重要な要素となるでしょう。
なぜスキンケアがビューティー＆パーソナルケア製品市場最大のセグメントであり続けるのか？