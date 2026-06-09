セキュリティ自動化市場、2035年に441億6000万米ドル到達｜CAGR 14.0％で拡大
セキュリティ自動化市場は、2025年の119億米ドルから2035年には441億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.0％に達する見込みです。この成長は、企業のデジタル化が進む中でサイバー脅威の高度化・頻発化に対応するニーズの高まりによるものです。特に、人的介入を最小化しながら脅威を特定・調査・対応できる自動化プラットフォームの導入が急速に進んでいます。自動化により、潜在的なセキュリティインシデントへの対応時間を短縮し、被害リスクを最小限に抑えることが可能です。
セキュリティ自動化の概念と業務効率化
セキュリティ自動化とは、高度なソフトウェアシステムとAIを活用し、サイバー脅威をリアルタイムで検知・対応する仕組みです。従来の手動対応に比べて、インシデント対応時間を大幅に短縮し、業務全体の効率化を実現します。結果として、セキュリティ運用コストの削減や、人的ミスによるリスク低減に直結します。特に複雑化するネットワーク環境や分散型システムにおいて、迅速かつ正確な脅威対応は競争力の維持にも不可欠です。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/security-automation-market
主要市場のハイライト
市場提供別では、ソリューション分野が2025年に最大の収益シェアを占めました。これは、脅威の検知・調査・対応を統合した包括的プラットフォームの需要が高まったためです。導入形態別ではクラウド型が主導権を握り、柔軟性とスケーラビリティを備えた分散型IT環境のサポートが求められています。コードタイプ別ではフルコードが最大市場シェアを占め、開発工程にセキュリティを組み込むDevSecOpsの普及が背景にあります。用途別ではエンドポイントセキュリティが牽引役となり、デバイス単位での保護の重要性が増しています。
市場を牽引する要因
フィッシングやランサムウェア攻撃の増加は、セキュリティ自動化市場を強力に後押ししています。巧妙化する攻撃手法に対応するため、組織はAIやMLを活用した自動化ソリューションに注目しています。これにより、大量のメールトラフィックやユーザー行動の異常をリアルタイムで分析し、潜在的脅威を迅速に隔離・警告することが可能です。特に金融やBFSIセクターでは、膨大な機密データの保護と規制遵守の両立が求められ、自動化の必要性は高まっています。
主要企業のリスト：
● CyberArk Software Ltd.
● CrowdStrike
● Cisco Systems, Inc.
● Palo Alto Networks
● IBM Corporation
● Red Hat, Inc.
● Secureworks, Inc.
● Splunk Inc.
● Swimlane Inc.
● Tufin
市場制約と導入の課題
一方で、導入コストの高さや既存ITインフラとの統合の複雑さは、中小企業にとって大きな障壁となります。高度な自動化プラットフォームは、専用サーバーやライセンス、ハードウェア投資を伴うため、初期費用が高額です。さらに、レガシーシステムやクラウド環境との統合には慎重な計画とテストが必要であり、設定ミスや誤検知によるリスクも存在します。これらの課題は、導入戦略やベンダー選定の重要性を浮き彫りにしています。
市場機会と先進技術
量子コンピューティングの進展は、セキュリティ自動化に新たな成長機会をもたらしています。量子耐性暗号の導入や、膨大なデータセットのリアルタイム分析による脅威予測が可能となり、情報漏洩や人為的ミスを最小化できます。また、量子ベースの攻撃シミュレーションにより、組織は潜在的脆弱性を予測し、既存の防御策を評価することが可能です。これにより、自動化ツールの価値がさらに高まります。
セキュリティ自動化の概念と業務効率化
セキュリティ自動化とは、高度なソフトウェアシステムとAIを活用し、サイバー脅威をリアルタイムで検知・対応する仕組みです。従来の手動対応に比べて、インシデント対応時間を大幅に短縮し、業務全体の効率化を実現します。結果として、セキュリティ運用コストの削減や、人的ミスによるリスク低減に直結します。特に複雑化するネットワーク環境や分散型システムにおいて、迅速かつ正確な脅威対応は競争力の維持にも不可欠です。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/security-automation-market
主要市場のハイライト
市場提供別では、ソリューション分野が2025年に最大の収益シェアを占めました。これは、脅威の検知・調査・対応を統合した包括的プラットフォームの需要が高まったためです。導入形態別ではクラウド型が主導権を握り、柔軟性とスケーラビリティを備えた分散型IT環境のサポートが求められています。コードタイプ別ではフルコードが最大市場シェアを占め、開発工程にセキュリティを組み込むDevSecOpsの普及が背景にあります。用途別ではエンドポイントセキュリティが牽引役となり、デバイス単位での保護の重要性が増しています。
市場を牽引する要因
フィッシングやランサムウェア攻撃の増加は、セキュリティ自動化市場を強力に後押ししています。巧妙化する攻撃手法に対応するため、組織はAIやMLを活用した自動化ソリューションに注目しています。これにより、大量のメールトラフィックやユーザー行動の異常をリアルタイムで分析し、潜在的脅威を迅速に隔離・警告することが可能です。特に金融やBFSIセクターでは、膨大な機密データの保護と規制遵守の両立が求められ、自動化の必要性は高まっています。
主要企業のリスト：
● CyberArk Software Ltd.
● CrowdStrike
● Cisco Systems, Inc.
● Palo Alto Networks
● IBM Corporation
● Red Hat, Inc.
● Secureworks, Inc.
● Splunk Inc.
● Swimlane Inc.
● Tufin
市場制約と導入の課題
一方で、導入コストの高さや既存ITインフラとの統合の複雑さは、中小企業にとって大きな障壁となります。高度な自動化プラットフォームは、専用サーバーやライセンス、ハードウェア投資を伴うため、初期費用が高額です。さらに、レガシーシステムやクラウド環境との統合には慎重な計画とテストが必要であり、設定ミスや誤検知によるリスクも存在します。これらの課題は、導入戦略やベンダー選定の重要性を浮き彫りにしています。
市場機会と先進技術
量子コンピューティングの進展は、セキュリティ自動化に新たな成長機会をもたらしています。量子耐性暗号の導入や、膨大なデータセットのリアルタイム分析による脅威予測が可能となり、情報漏洩や人為的ミスを最小化できます。また、量子ベースの攻撃シミュレーションにより、組織は潜在的脆弱性を予測し、既存の防御策を評価することが可能です。これにより、自動化ツールの価値がさらに高まります。