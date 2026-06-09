積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場は 2031年に641億9,000万米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは 積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場を分析・予測した市場調査報告書「積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場が2025年に272億6,000万米ドル、2026年に318億7,000万米ドル規模となり、2026年から2031年まで年平均成長率（CAGR）15.03%で成長し、2031年には641億9,000万米ドルへ達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場レポート：誘電体タイプ（クラス1、クラス2）、ケースサイズ（0.201、0.402、0.603、1.005、1.210など）、定格電圧（低電圧、中電圧など）、実装タイプ（表面実装、メタルキャップ、ラジアルリード）、エンドユーザー（自動車、民生用電子機器、産業機器など）、地域別 - Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) Market Report: Segmented by Dielectric Type (Class 1, and Class 2), Case Size (0 201, 0 402, 0 603, 1 005, 1 210, and More), Voltage Rating (Low-Range Voltage, Mid-Range Voltage, and More), Mounting Type (Surface-Mount, Metal-Cap, and Radial-Lead), End User (Automotive, Consumer Electronics, Industrial, and More), and Geography」は積層セラミックコンデンサ（MLCC）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
誘電体材料の種類
● Class. 1（低誘電率系）
● Class 2（高誘電率系）
ケースサイズ
● 0 201
● 0 402
● 0 603
● 1 005
● 1 210
● その他のケースサイズ
定格電圧
● 低電圧（500V未満
● 中電圧（500～1000V）
● 高電圧（1000V超）
実装タイプ
● 表面実装型
● メタルキャップ型
● ラジアルリード型
用途
● 航空宇宙・防衛
● 自動車
● 民生用電子機器
● 産業機器
● 医療機器
● 電力・公益事業
● 通信機器
● その他の用途
地域
北米
● 米国
● その他の北米
欧州
● ドイツ
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● 韓国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351778/images/bodyimage1】
レポート概要
積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-multilayer-ceramic-capacitor/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場レポート：誘電体タイプ（クラス1、クラス2）、ケースサイズ（0.201、0.402、0.603、1.005、1.210など）、定格電圧（低電圧、中電圧など）、実装タイプ（表面実装、メタルキャップ、ラジアルリード）、エンドユーザー（自動車、民生用電子機器、産業機器など）、地域別 - Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) Market Report: Segmented by Dielectric Type (Class 1, and Class 2), Case Size (0 201, 0 402, 0 603, 1 005, 1 210, and More), Voltage Rating (Low-Range Voltage, Mid-Range Voltage, and More), Mounting Type (Surface-Mount, Metal-Cap, and Radial-Lead), End User (Automotive, Consumer Electronics, Industrial, and More), and Geography」は積層セラミックコンデンサ（MLCC）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
誘電体材料の種類
● Class. 1（低誘電率系）
● Class 2（高誘電率系）
ケースサイズ
● 0 201
● 0 402
● 0 603
● 1 005
● 1 210
● その他のケースサイズ
定格電圧
● 低電圧（500V未満
● 中電圧（500～1000V）
● 高電圧（1000V超）
実装タイプ
● 表面実装型
● メタルキャップ型
● ラジアルリード型
用途
● 航空宇宙・防衛
● 自動車
● 民生用電子機器
● 産業機器
● 医療機器
● 電力・公益事業
● 通信機器
● その他の用途
地域
北米
● 米国
● その他の北米
欧州
● ドイツ
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● 韓国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
その他の地域（RoW）
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レポート概要
積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
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