スケール防止剤市場は2031年には66億8000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはスケール防止剤市場を分析・予測した市場調査報告書「 スケール防止剤市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Antiscalants Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に50億5000万米ドル規模となり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年には66億8000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「スケール防止剤市場 - 用途別（電力・建設、石油・ガス、鉱業、都市用水処理・海水淡水化、食品・飲料、化学・医薬品、パルプ・製紙）、プロセスタイプ別、地域別 - 2031年までの世界予測 - Antiscalants Market by Type Application (Power & Construction, Oil & Gas, Mining, Municipal Water Treatment & Desalination, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceutical, Pulp & Paper), Process Type & Region - Global Forecast to 2031」はスケール防止剤の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ別スケール防止剤市場
● ホスホン酸塩
● カルボン酸塩／炭酸塩
● スルホン酸塩
● フッ化物
● その他のタイプ
加工タイプ別スケール防止剤市場
● 閾値阻害剤
● 結晶構造の改質
● 分散
● その他のプロセスタイプ
用途別スケール防止剤市場
電力＆建設
鉱業
オイル・ガス
都市用水処理および海水淡水化
食品＆飲料
化学品＆医薬品
パルプ＆製紙
その他の用途
● 繊維
● 皮革なめし
● 産業・業務用洗浄
● 家庭用洗剤
● エタノール製造
地域別スケール防止剤市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● 英国
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● 韓国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● カタール
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
調査対象企業
● Dow (米国)
● BASF SE (ドイツ)
● Ecolab (米国)
● Solenis (米国)
● Kemira (フィンランド)
● Clariant (スイス)
● Syensqo (ベルギー)
● 栗田工業株式会社 (日本)
● Veolia Group (フランス)
● Italmatch Chemicals SPA (イタリア)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351776/images/bodyimage1】
レポート概要
スケール防止剤市場 - 用途別（電力・建設、石油・ガス、鉱業、都市用水処理・海水淡水化、食品・飲料、化学・医薬品、パルプ・製紙）、プロセスタイプ別、地域別 - 2031年までの世界予測
Antiscalants Market by Type Application (Power & Construction, Oil & Gas, Mining, Municipal Water Treatment & Desalination, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceutical, Pulp & Paper), Process Type & Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmch1701/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「スケール防止剤市場 - 用途別（電力・建設、石油・ガス、鉱業、都市用水処理・海水淡水化、食品・飲料、化学・医薬品、パルプ・製紙）、プロセスタイプ別、地域別 - 2031年までの世界予測 - Antiscalants Market by Type Application (Power & Construction, Oil & Gas, Mining, Municipal Water Treatment & Desalination, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceutical, Pulp & Paper), Process Type & Region - Global Forecast to 2031」はスケール防止剤の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
タイプ別スケール防止剤市場
● ホスホン酸塩
● カルボン酸塩／炭酸塩
● スルホン酸塩
● フッ化物
● その他のタイプ
加工タイプ別スケール防止剤市場
● 閾値阻害剤
● 結晶構造の改質
● 分散
● その他のプロセスタイプ
用途別スケール防止剤市場
電力＆建設
鉱業
オイル・ガス
都市用水処理および海水淡水化
食品＆飲料
化学品＆医薬品
パルプ＆製紙
その他の用途
● 繊維
● 皮革なめし
● 産業・業務用洗浄
● 家庭用洗剤
● エタノール製造
地域別スケール防止剤市場
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● イタリア
● フランス
● 英国
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● 韓国
● インド
● その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● サウジアラビア
● カタール
● アラブ首長国連邦（UAE）
● その他のGCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
南米
● ブラジル
● アルゼンチン
● その他の南米
調査対象企業
● Dow (米国)
● BASF SE (ドイツ)
● Ecolab (米国)
● Solenis (米国)
● Kemira (フィンランド)
● Clariant (スイス)
● Syensqo (ベルギー)
● 栗田工業株式会社 (日本)
● Veolia Group (フランス)
● Italmatch Chemicals SPA (イタリア)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351776/images/bodyimage1】
レポート概要
スケール防止剤市場 - 用途別（電力・建設、石油・ガス、鉱業、都市用水処理・海水淡水化、食品・飲料、化学・医薬品、パルプ・製紙）、プロセスタイプ別、地域別 - 2031年までの世界予測
Antiscalants Market by Type Application (Power & Construction, Oil & Gas, Mining, Municipal Water Treatment & Desalination, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceutical, Pulp & Paper), Process Type & Region - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmch1701/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。