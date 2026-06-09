（報道発表資料）

在宅医療対応電子カルテ「モバカルネット」、「レセプト代行オプション」を提供開始

～医療機関さま向け医療事務アウトソーシングサービス～

NTTプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「当社」）は、在宅医療対応電子カルテ「movacal.net」（以下「モバカルネット」）のオプションとしてレセプト業務を代行する医療事務アウトソーシングサービス「モバカルネット レセプト代行オプション」（以下「本サービス」）を2026年７月1日より提供開始する予定です。

本サービスは株式会社プロアス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：伊藤泰充）と業務提携し、医療事務に精通した専門スタッフと独自のITシステムにより、医療機関さまのレセプト業務を代行します。

１．サービス開発・提供開始の背景

在宅医療の現場では、高齢化の進展に伴う在宅医療患者数の増加を背景に、診療体制・事務体制の双方において業務負担が増大しています。加えて、医師の働き方改革の推進や医療事務人材の不足により、限られた人員で診療体制を維持することが課題となっています。特にレセプト業務は、複雑な診療報酬制度や頻繁な制度改定への対応により、属人化や業務負担の集中といった課題を抱えがちです。こうした背景を踏まえ、当社は電子カルテ提供だけでなく、医療機関さまのバックオフィス業務全体を支援する取組みの一環として、レセプト業務をアウトソーシングするサービスを、「モバカルネット」のオプションとして提供開始することとしました。

２．対象者

「モバカルネット」をご利用中、かつ日本医師会ORCA管理機構株式会社が提供するレセプトコンピュータ「日医標準レセプトソフト（通称ORCA（オルカ））をご使用の医療機関さま

３．サービスの主な特長

特長① 医療機関さまごとの運用に対応したレセプト代行

医療機関さまごとにルールブックを整備し、現場に最適化されたサポートを実現します。

特長② 病名登録などにも幅広く対応

医療レセプト作成に加え、病名登録や介護レセプト作成などにも対応し、医療機関さまの事務負担を軽減します。

特長③ オンライン完結型の業務連携

チャットおよび専用管理シートを活用した業務運用により、レセプト代行業務はすべてオンラインで完結します。

特長④ 規模・体制に応じた柔軟なサービス設計

患者数や院内体制にあわせて最適なプランをご提案し、医療機関さまの成長や変化に対応可能な柔軟なサービス提供を実現します。

４．今後の予定

当社は、在宅医療現場が本来の診療に専念できる環境づくりをめざし、電子カルテを起点として医療機関さまの診療・事務・経営をトータルにご支援するサービスを拡充してまいります。