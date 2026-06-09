エンジニアリング研究開発（ER&D）アウトソーシング市場、製品の複雑化が社内R&D能力を上回る中で成長を加速
企業はイノベーションの加速、コスト最適化、製品開発の拡張性向上を目的に外部エンジニアリング人材を活用
世界のエンジニアリング研究開発（ER&D）アウトソーシング市場は、製造業やテクノロジー企業がこれまで以上に高度な製品をより短期間で開発する必要に迫られる中、大きな転換期を迎えています。ソフトウェア定義型製品、コネクテッドデバイス、人工知能（AI）、自動運転システム、先端半導体技術の普及により、企業の研究開発戦略そのものが変化しています。
従来の社内中心の研究開発体制では、急速に進化する技術要件に対応することが難しくなっています。現在の製品開発では、機械工学、組み込みシステム、ソフトウェア開発、クラウド技術、サイバーセキュリティ、AI、デジタルツインなど、多様な専門分野を統合することが求められています。そのため、多くの企業が専門的なエンジニアリングサービス企業との連携を強化し、開発スピードの向上と技術力の確保を図っています。
こうした動きにより、ER&Dアウトソーシング市場は2030年までに1兆2,540億ドルを超える規模に成長すると予測されています。また、2030年に約8兆4,760億ドルに達すると見込まれるプロフェッショナルサービス業界全体の中で、ER&Dアウトソーシング市場は約15%を占める見通しです。
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なぜ企業はこれまで以上の規模でエンジニアリング業務をアウトソーシングしているのか
市場成長を支える最大の要因の一つが、製品開発コストの最適化です。
自動車、航空宇宙、産業機械、テクノロジー分野の企業は、製品設計、試作開発、シミュレーション、テスト、製品ライフサイクル管理などの業務を専門企業へ委託することで、開発コストを削減しながら市場投入までの期間短縮を実現しています。
成長要因の主なポイント
● 製品開発コスト最適化による年間成長寄与率：約3.0%
● 高度なエンジニアリング人材へのアクセスによる年間成長寄与率：約2.9%
● コア業務への集中と事業拡張性向上による年間成長寄与率：約2.8%
企業はすべての技術領域を社内で抱えるのではなく、必要な専門知識を世界中から柔軟に活用するモデルへ移行しています。
専門エンジニア人材へのアクセスが競争優位性を左右
現在、多くの企業がAI、半導体設計、組み込みソフトウェア、デジタルツイン、高度シミュレーション、サイバーセキュリティなどの分野で人材不足に直面しています。
ER&Dアウトソーシングを活用することで、企業は高度な専門知識を持つエンジニアや技術者へ迅速にアクセスできるようになります。
さらに、最新の開発ツール、シミュレーション環境、クラウドベースのエンジニアリングプラットフォーム、先端技術を活用できることも大きなメリットです。
特にAIやIoTを活用した次世代製品の開発競争が激化する中で、専門人材へのアクセスは調達手段ではなく経営戦略の一部になりつつあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351734/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351734/images/bodyimage2】
ソフトウェア分野が市場最大セグメントへ
製品のソフトウェア化が進む中、ソフトウェアエンジニアリングサービスの需要は急速に拡大しています。
世界のエンジニアリング研究開発（ER&D）アウトソーシング市場は、製造業やテクノロジー企業がこれまで以上に高度な製品をより短期間で開発する必要に迫られる中、大きな転換期を迎えています。ソフトウェア定義型製品、コネクテッドデバイス、人工知能（AI）、自動運転システム、先端半導体技術の普及により、企業の研究開発戦略そのものが変化しています。
従来の社内中心の研究開発体制では、急速に進化する技術要件に対応することが難しくなっています。現在の製品開発では、機械工学、組み込みシステム、ソフトウェア開発、クラウド技術、サイバーセキュリティ、AI、デジタルツインなど、多様な専門分野を統合することが求められています。そのため、多くの企業が専門的なエンジニアリングサービス企業との連携を強化し、開発スピードの向上と技術力の確保を図っています。
こうした動きにより、ER&Dアウトソーシング市場は2030年までに1兆2,540億ドルを超える規模に成長すると予測されています。また、2030年に約8兆4,760億ドルに達すると見込まれるプロフェッショナルサービス業界全体の中で、ER&Dアウトソーシング市場は約15%を占める見通しです。
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なぜ企業はこれまで以上の規模でエンジニアリング業務をアウトソーシングしているのか
市場成長を支える最大の要因の一つが、製品開発コストの最適化です。
自動車、航空宇宙、産業機械、テクノロジー分野の企業は、製品設計、試作開発、シミュレーション、テスト、製品ライフサイクル管理などの業務を専門企業へ委託することで、開発コストを削減しながら市場投入までの期間短縮を実現しています。
成長要因の主なポイント
● 製品開発コスト最適化による年間成長寄与率：約3.0%
● 高度なエンジニアリング人材へのアクセスによる年間成長寄与率：約2.9%
● コア業務への集中と事業拡張性向上による年間成長寄与率：約2.8%
企業はすべての技術領域を社内で抱えるのではなく、必要な専門知識を世界中から柔軟に活用するモデルへ移行しています。
専門エンジニア人材へのアクセスが競争優位性を左右
現在、多くの企業がAI、半導体設計、組み込みソフトウェア、デジタルツイン、高度シミュレーション、サイバーセキュリティなどの分野で人材不足に直面しています。
ER&Dアウトソーシングを活用することで、企業は高度な専門知識を持つエンジニアや技術者へ迅速にアクセスできるようになります。
さらに、最新の開発ツール、シミュレーション環境、クラウドベースのエンジニアリングプラットフォーム、先端技術を活用できることも大きなメリットです。
特にAIやIoTを活用した次世代製品の開発競争が激化する中で、専門人材へのアクセスは調達手段ではなく経営戦略の一部になりつつあります。
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ソフトウェア分野が市場最大セグメントへ
製品のソフトウェア化が進む中、ソフトウェアエンジニアリングサービスの需要は急速に拡大しています。