専門学校生が地域企業と連携し、飲食店向けオーダリングシステムを開発～メニューを「動画」で魅せる、次世代の飲食体験を沖縄から～【沖縄みらいAI＆IT専門学校】
沖縄みらいAI＆IT専門学校（沖縄県那覇市、以下「本校」）は、AIプログラミング＆CGクリエイター科2年生5名が、地元の映像制作・広告代理店であるHITO Film株式会社と共同で、
浦添市港川の飲食店「土鍋飯 ぽかぽかminatogawa」向けのオーダリングシステム開発プロジェクトを2026年4月より始動。同年12月のシステム納品を目標に、学生たちが現地調査から設計・開発まで主体的に取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351784/images/bodyimage1】
本プロジェクトは、実際の企業案件を通じてITの実践力と主体性を兼ね備えた人財を育成することを目的とした、本校の学内プロジェクト活動の一環です。浦添市港川の外人住宅街に位置する「土鍋飯 ぽかぽか minatogawa」は、広々とした開放的な空間でこだわりの土鍋ご飯を提供する人気店。
お店が抱える「雰囲気を壊さず、スタッフの手をかけずに、お客様が快適に注文できる環境をつくりたい」という課題に対し、学生チームがシステム開発で応えます。
本システムの大きな特徴は、メニューを「動画」で紹介するという新しい体験設計です。HITO Film株式会社がUI/UXデザインとメニュー動画の制作を担当し、学生チームがシステム開発を行うことで、お店の世界観を損なわない上質なオーダリングシステムを目指します。
学生代表コメント（AIプログラミング＆CGクリエイター科2年 村上壱基さん）
「実際にお店に足を運んで現地調査をするところから始まり、システムを使うお客様やお店の方の立場で考えることの大切さを実感しています。授業で学んできた技術を、本物のプロジェクトで活かせることがとても刺激的です。HITO Filmさんとの連携で、技術だけでなくデザインや映像の視点も取り入れながら、港川の雰囲気に合った素敵なシステムを完成させたいと思います。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351784/images/bodyimage2】
取材・密着のご案内
本プロジェクトでは、メディアの皆様による取材・密着を歓迎しております。以下のようなシーンでの取材が可能です。プロジェクト開始から納品まで継続的な密着取材も対応可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
・学生チームによる開発・コーディングの様子
・HITO Film株式会社との企業打ち合わせの様子
・「土鍋飯 ぽかぽか minatogawa」での現地調査・ヒアリングの様子
・学生へのインタビュー
・システム完成・納品の瞬間（2026年12月予定）
関連サイトURL
【土鍋飯ぽかぽか】港川店
https://www.instagram.com/pokapoka_minatogawa/?hl=ja
本件に関する問い合わせ先
沖縄みらいAI＆IT専門学校 広報担当
担当：教務主任 加藤 篤貴HP：https://www.sanko.ac.jp/okinawa-ai/
TEL：050-5805-3567
MAIL：kato-atsuki@sanko.ac.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351784/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351784/images/bodyimage4】
配信元企業：学校法人三幸学園
浦添市港川の飲食店「土鍋飯 ぽかぽかminatogawa」向けのオーダリングシステム開発プロジェクトを2026年4月より始動。同年12月のシステム納品を目標に、学生たちが現地調査から設計・開発まで主体的に取り組んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351784/images/bodyimage1】
本プロジェクトは、実際の企業案件を通じてITの実践力と主体性を兼ね備えた人財を育成することを目的とした、本校の学内プロジェクト活動の一環です。浦添市港川の外人住宅街に位置する「土鍋飯 ぽかぽか minatogawa」は、広々とした開放的な空間でこだわりの土鍋ご飯を提供する人気店。
お店が抱える「雰囲気を壊さず、スタッフの手をかけずに、お客様が快適に注文できる環境をつくりたい」という課題に対し、学生チームがシステム開発で応えます。
本システムの大きな特徴は、メニューを「動画」で紹介するという新しい体験設計です。HITO Film株式会社がUI/UXデザインとメニュー動画の制作を担当し、学生チームがシステム開発を行うことで、お店の世界観を損なわない上質なオーダリングシステムを目指します。
学生代表コメント（AIプログラミング＆CGクリエイター科2年 村上壱基さん）
「実際にお店に足を運んで現地調査をするところから始まり、システムを使うお客様やお店の方の立場で考えることの大切さを実感しています。授業で学んできた技術を、本物のプロジェクトで活かせることがとても刺激的です。HITO Filmさんとの連携で、技術だけでなくデザインや映像の視点も取り入れながら、港川の雰囲気に合った素敵なシステムを完成させたいと思います。」
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取材・密着のご案内
本プロジェクトでは、メディアの皆様による取材・密着を歓迎しております。以下のようなシーンでの取材が可能です。プロジェクト開始から納品まで継続的な密着取材も対応可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
・学生チームによる開発・コーディングの様子
・HITO Film株式会社との企業打ち合わせの様子
・「土鍋飯 ぽかぽか minatogawa」での現地調査・ヒアリングの様子
・学生へのインタビュー
・システム完成・納品の瞬間（2026年12月予定）
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【土鍋飯ぽかぽか】港川店
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本件に関する問い合わせ先
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担当：教務主任 加藤 篤貴HP：https://www.sanko.ac.jp/okinawa-ai/
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