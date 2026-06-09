電力網自動化システム市場、2035年376億米ドル到達へ｜CAGR 7.8%を支える送配電DXと電力インフラ高度化 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
電力網自動化システム市場は、2025年の177億米ドルから2035年には376億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は7.8％で推移すると見込まれています。この市場は、発電、送電、配電の各段階での監視・制御・最適化を実現する統合デジタル技術を核としており、電力網の信頼性、安全性、効率性を向上させるとともに、人的介入を最小限に抑えた高度な自動化を可能にします。企業戦略担当者や電力事業者は、この成長市場を通じて運用効率の最大化と再生可能エネルギーの統合に注目しています。
IoT統合による運用効率の革新
IoTの統合は市場成長を牽引する主要因です。発電所や変電所、配電ネットワーク全体にIoTデバイスが導入されることで、リアルタイムでの監視、双方向通信、自動制御が可能となります。従来の一方向電力流とは異なり、スマートグリッドは電力機器と消費者の間で動的な情報交換を実現し、異常や故障に迅速に対応可能です。この双方向通信により、再生可能エネルギーや分散型エネルギーリソースの統合が容易になり、電力網全体の効率性と信頼性を高めることができます。
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熟練人材不足がもたらす制約
市場の成長を妨げる要因の一つは、電力網自動化システムを設計・導入・保守できる熟練人材の不足です。IoT統合や高度な自動制御技術を運用するには、電気工学、IT、サイバーセキュリティ、データ分析、ソフトウェア開発に精通した多分野人材が必要です。人材不足は、システムの相互運用性、信頼性、セキュリティの確保に課題を生じさせ、市場導入のスピードと範囲に影響を与えています。専門技術者の確保は、今後の市場拡大における重要な課題です。
再生可能エネルギー統合の機会
太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーの普及拡大は、市場にとって大きな成長機会です。従来の電力網は変動性の高い分散型エネルギー源への対応が困難ですが、スマートグリッドはリアルタイムで需給バランスを調整し、安定した電力供給を実現します。再生可能エネルギーの導入促進は、CO?削減や持続可能なエネルギー政策の推進にも直結し、市場拡大の原動力となります。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● Siemens AG
● General Electric Company
● Schneider Electric SE
● Eaton Corporation plc
● Honeywell International Inc.
● Emerson Electric Co.
● Mitsubishi Electric Corporation
● Hitachi, Ltd.
● Toshiba Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● Rockwell Automation, Inc.
● Larsen & Toubro Limited
● Itron, Inc.
● S&C Electric Company
● Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
● CG Power and Industrial Solutions Limited
● NARI Technology Co., Ltd.
● Alstom SA
● ZIV Automation S.L.
技術別セグメンテーションの展望
配電管理システム（DMS）は、収益面で電力網自動化システム市場を牽引しています。DMSは配電網全体の監視・制御を可能にし、停電管理や負荷配分最適化を実現します。スマートグリッド普及に伴い、運用効率向上とエネルギー損失削減が求められる中で、DMSソリューションの統合はますます不可欠になっています。電力事業者は、効率性と信頼性の向上を目的に、DMSへの投資を強化しています。
IoT統合による運用効率の革新
IoTの統合は市場成長を牽引する主要因です。発電所や変電所、配電ネットワーク全体にIoTデバイスが導入されることで、リアルタイムでの監視、双方向通信、自動制御が可能となります。従来の一方向電力流とは異なり、スマートグリッドは電力機器と消費者の間で動的な情報交換を実現し、異常や故障に迅速に対応可能です。この双方向通信により、再生可能エネルギーや分散型エネルギーリソースの統合が容易になり、電力網全体の効率性と信頼性を高めることができます。
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熟練人材不足がもたらす制約
市場の成長を妨げる要因の一つは、電力網自動化システムを設計・導入・保守できる熟練人材の不足です。IoT統合や高度な自動制御技術を運用するには、電気工学、IT、サイバーセキュリティ、データ分析、ソフトウェア開発に精通した多分野人材が必要です。人材不足は、システムの相互運用性、信頼性、セキュリティの確保に課題を生じさせ、市場導入のスピードと範囲に影響を与えています。専門技術者の確保は、今後の市場拡大における重要な課題です。
再生可能エネルギー統合の機会
太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーの普及拡大は、市場にとって大きな成長機会です。従来の電力網は変動性の高い分散型エネルギー源への対応が困難ですが、スマートグリッドはリアルタイムで需給バランスを調整し、安定した電力供給を実現します。再生可能エネルギーの導入促進は、CO?削減や持続可能なエネルギー政策の推進にも直結し、市場拡大の原動力となります。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● Siemens AG
● General Electric Company
● Schneider Electric SE
● Eaton Corporation plc
● Honeywell International Inc.
● Emerson Electric Co.
● Mitsubishi Electric Corporation
● Hitachi, Ltd.
● Toshiba Corporation
● Cisco Systems, Inc.
● Rockwell Automation, Inc.
● Larsen & Toubro Limited
● Itron, Inc.
● S&C Electric Company
● Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
● CG Power and Industrial Solutions Limited
● NARI Technology Co., Ltd.
● Alstom SA
● ZIV Automation S.L.
技術別セグメンテーションの展望
配電管理システム（DMS）は、収益面で電力網自動化システム市場を牽引しています。DMSは配電網全体の監視・制御を可能にし、停電管理や負荷配分最適化を実現します。スマートグリッド普及に伴い、運用効率向上とエネルギー損失削減が求められる中で、DMSソリューションの統合はますます不可欠になっています。電力事業者は、効率性と信頼性の向上を目的に、DMSへの投資を強化しています。