広島DS内視鏡・日帰り手術クリニック（院長：藤解邦生／広島市中区）は、The Wall Street Journal（WSJ）主催の国際アワード「Next Era Leaders AWARD 2026」において、「Next Era Endoscopic Care Award」を受賞しました。「内視鏡検査は怖い」--そのイメージが早期発見の機会を奪い続けるなか、同クリニックは世界水準の内視鏡・外科医療を地域で受けられる仕組みづくりを追求し、患者の受診不安を解消しながら早期がん発見を地域住民にとっての当たり前の医療へと転換させてきました。今回の受賞は、その取り組みが国際的に高く評価されたものです。

「受診を先延ばしにする」という、見えないリスク

日本人の生涯におけるがん死亡率は、男性で約4人に1人、女性で約6人に1人。 一方で、胃がんや大腸がんは早期発見によって救える可能性が高い疾患であるにもかかわらず、「内視鏡検査は苦しい」「怖い」「痛い」といったイメージから、受診を先延ばしにする人は少なくありません。 症状に気づいていながら、不安がブレーキになる。その積み重ねが、「もう少し早く来ていれば」という後悔につながってしまう現実が、今もなくなっていません。

「高度医療を地域に届ける」という選択

**"検査に来てもらえないのではなく、来やすい医療をつくれていないのではないか"** --当院がこの問いを立てたのは、地域医療の現場に立ち続けてきた経験からでした。 地域医療の最前線で患者と向き合い、移転を経て最新設備と専門性を備えたクリニックへと発展してきました。その過程で目指してきたのは、「高度医療化」だけではありません。 **世界水準の内視鏡・外科医療を、一部の専門施設だけのものにせず、地域に住む誰もが日常の中で受けられる医療として再構築すること。** それが、当院が選んだ道でした。

「安心」を、医療として設計する

内視鏡検査への不安は、「仕方のないもの」ではなく、「医療側が取り除くべきもの」 --その考えを支える当院の理念があります。それが、「**ISHIN（醫心）：Dedication × Sincerity**」です。 「醫心」とは、「知識と技術の精励」と「思いやりの心」を併せ持つ理念です。 どれだけ優れた設備や技術があっても、患者が不安な気持ちのままでは、早期発見につながる受診機会そのものが失われてしまいます。私たちは、それもまた医療が向き合うべき課題だと考えています。 その課題に向き合うため、当院では次のような取り組みを実践しています。 ・苦痛を抑えた内視鏡検査 ・確かな診断と即日治療、日帰り手術体制 ・回復まで寄り添うケア ・日本では稀有なPACU（Post-Anesthesia Care Unit：麻酔後ケアユニット）の設置 ・プライバシーに配慮した院内動線設計 受付から帰宅まで。 質と、人と、空間。 そのすべてを一つの体験として整えています。 それは、"安心して日常へ戻っていただけること"までを、医療の大切な価値だと考えているからです。

その取り組みが、世界に届いた

このたび当院は、The Wall Street Journal（WSJ）主催の国際イベント「The Future of Everything Festival 2026」内で実施された「Next Era Leaders AWARD 2026」において、「Next Era Endoscopic Care Award」を受賞いたしました。 今回のアワードでは ・世界水準の内視鏡・外科医療を、地域社会の中で誰もが受けられる医療として実装したこと ・ 患者の不安軽減を追求した、独自の診療・空間設計への取り組み ・ 早期がん発見を、地域住民にとって「日常的な選択肢」へと転換させたこと が高く評価されました。

院長・藤解邦生のコメント

「医療の価値は、技術の高さだけで決まるものではありません。患者様が医療を受ける際の不安を和らげることも同じくらい重要です。 人は病気よりも、その体験を恐れています。だからこそ私たちは、診断や治療だけでなく、受診前の不安から日常へ戻られるまでの医療体験を設計してきました。 今回の受賞は、その『安心』の追求が評価されたものだと受け止めています。」

これからも、地域の早期発見を支える医療へ

内視鏡検査を「特別な決断」ではなく、「日常の選択肢」にすること。 その実現に向けて、広島DS 内視鏡・日帰り手術クリニックは今後も、世界水準の医療と患者様に寄り添う医療の両立を通じて、地域における早期がん発見と健康寿命の延伸に貢献してまいります。

▼ 受賞詳細・当院の取り組みはこちら https://www.touge-geka.jp/endoscopes-world-class/

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お問い合わせ先

広島DS 内視鏡・日帰り手術クリニック 院長 藤解 邦生 TEL：082-249-2222 FAX：082-249-2202 住所：〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町２丁目２－２紙屋町ビル3F サイトURL：https://www.touge-geka.jp/