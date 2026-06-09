吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したワインサロン「Amici e risate」がオープンしたことを報告します。

～ワインを通じて人と人がつながる、笑顔あふれる交流の場～ このたび、「Amici e risate（アミーチ・エ・リザーテ）」がオープンいたしました。 店名の「Amici e risate」はイタリア語で「友人と笑顔」を意味し、人と人とのつながりを大切にしたいという店主の想いが込められています。 店主は会社員として働いていましたが、体調を崩したことをきっかけに自身の働き方や人生を見つめ直しました。その中で改めて感じたのが、人との交流やつながりの大切さでした。 「人と直接関わり、笑顔が生まれる場所をつくりたい」という想いから飲食業界へ転身。イタリアンレストランで経験を積みながら、以前から好きだったワインについて本格的に学び、ソムリエ資格を取得しました。 外観は緑が生い茂るホイリゲ風ワインサロンで、お店では、店主自らがワインの選び方や楽しみ方を丁寧にレクチャー。 ワイン初心者の方でも気軽に相談できるため、「ワインは難しそう」と感じている方にもおすすめです。 またイベント時は、料理とワインのペアリングも楽しめるため、一人でゆっくり過ごしたい方はもちろん、新たな出会いや交流を楽しみたい方にもぴったりの空間となっています。 店主は「ワインを通じて人と人がつながり、笑顔が生まれる場所にしたい」と語ります。 ワイン好きの方も、これからワインを学びたい方も、ぜひ「Amici e risate」で心温まるひとときをお楽しみください。

店舗情報

店名 Amici e risate 住所 東京都渋谷区代々木3-13-1 SMI:RE YOYOGI 101 営業時間 日曜日 11:30～16:30 Instagram https://www.instagram.com/amici_e_risate/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/